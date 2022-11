Nous vivons à côté du pire terrain de jeu de Grande-Bretagne qui est jonché de verre brisé et d’aiguilles – nos enfants sont en danger

Les PARENTS affirment qu’ils vivent à côté du pire terrain de jeu de Grande-Bretagne après que des vandales l’ont jonché de verre brisé et d’aiguilles.

Le parc de Nottingham a été soumis à des années d’abus de la part des jeunes, ce qui en fait une zone interdite aux familles.

La mère locale Katie Keating, 38 ans, a été horrifiée après avoir visité ce qui était autrefois une “belle” aire de jeux avec ses enfants et avoir vu du matériel cassé et des graffitis.

Exhortant à ce que quelque chose soit fait, la mère de deux enfants a depuis participé à une collecte de fonds pour faire installer une clôture boulonnée de 2,4 mètres.

Elle a déclaré: “À Noël dernier, j’ai visité le parc et j’ai été horrifiée par ce que j’ai trouvé.

“La balançoire du panier était cassée, tout comme le rond-point et il y avait des graffitis sur l’équipement et du verre brisé.

“C’est un beau petit terrain de jeu mais il faut en prendre soin, c’est pourquoi j’ai créé le groupe Friends of King George V Rec and Park.

“Nous avons obtenu un financement et la première étape consiste à sécuriser l’aire de jeux afin qu’elle ne soit utilisée que par les jeunes pour lesquels elle a été créée.

“Si nous ne l’enfermons pas, nous pourrions dépenser des milliers de dollars pour de nouveaux équipements uniquement pour qu’ils soient vandalisés le lendemain.”

Le désespoir pour les habitants de la soutenir s’est rapidement intensifié lorsque des adolescents auraient installé un camp derrière les buissons du parc et auraient fait un feu cet été.

Avec l’aide de la Loterie Nationale, Katie a réussi à amasser 10 000 £.

Admettant qu’il y a un “gros problème de drogue dans la région”, Katie a déclaré que la faible présence policière ne fait qu’empirer les choses.

Elle a déclaré: “Nous faisons maintenant un ramassage hebdomadaire des déchets et avons trouvé du verre brisé et des accessoires de consommation de drogue.

“La mairie est là-bas chaque semaine pour nettoyer les graffitis mais nous devons arrêter d’être aussi réactifs.

“Je crains que la police n’en fasse pas assez. En raison de la faible présence policière, il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas en sécurité dans le parc.

“Les gens des gangs de drogue des comtés l’utilisent et je sais que des adolescents ont été menacés avec des couteaux.

“Ce ne sont pas des adolescents normaux.

“Ils ont été exclus des écoles et traînent simplement sans éducation ni emploi. Il y a aussi un gros problème de drogue dans la région.”

“SITUATION TRÈS DANGEREUSE”

D’autres résidents ont loué ses actions après en avoir eu assez et ont appelé au changement.

Alan Wainwright, 57 ans, dont la maison donne sur le parc, a déclaré: “Ma femme et moi nous sommes couchés en août et avons entendu beaucoup de bruit venant du parc.

“Je me suis réveillé à 4h du matin, j’ai regardé dehors et j’ai réalisé qu’il y avait un incendie de l’autre côté de notre mur arrière.

“Quand je suis allé voir, ils arrachaient le revêtement en bois de notre mur et le lançaient sur leur feu.

“C’étaient des enfants d’environ 13 à 15 ans. Je leur ai crié dessus et ils m’ont rendu des mauvais traitements et ce n’est que lorsque je suis allé les affronter qu’ils se sont enfuis.

“J’ai appelé deux fois la police pour leur dire ce qui se passait mais ils n’ont pas répondu.

“C’était une situation très dangereuse parce qu’à l’époque, tout était sec.

“La nuit précédente, ils campaient avec de la literie, des oreillers et des couettes et ils ont mis le feu à toutes ces choses.

“Nous vivons ici depuis de nombreuses années et c’est le pire que j’ai jamais connu.”

COMPORTEMENT ANTI-SOCIAL

Le conseiller local Paul Feeney, qui a soutenu les efforts du groupe des amis du parc, a déclaré: “Il y a eu un comportement antisocial et un peu de vandalisme mesquin causé par des adolescents qui se rendent dans la cour de récréation.

“Nous sommes très reconnaissants à Katie d’avoir mobilisé des bénévoles pour aider à faire du parc un meilleur endroit.

“Le Conseil aimerait faire plus, mais nous avons dû réduire le nombre d’employés du parc de 15 à sept, donc cela aura forcément un impact.”

Il a dit que le conseil avait récemment enlevé les buissons dans le parc où les incendies se produisaient.

Un porte-parole du Gedling Borough Council a déclaré: «Le parc a fait l’objet d’un certain nombre d’incidents de comportement antisocial, notamment des graffitis offensants dans l’aire de jeux pour enfants.

“Les conseillers locaux et les résidents cherchent des moyens de réduire cela et ont obtenu un financement pour des clôtures vertes à mailles ouvertes pour faire le tour de l’aire de jeux qui, nous l’espérons, réduiront le comportement antisocial en rendant plus difficile l’accès à l’aire de jeux. la nuit, tout en permettant l’accès au reste du parc pour les enfants.

“C’est quelque chose que nous suivrons de près.

“Nous soutenons fortement l’approche proactive de la communauté pour l’entretien de son parc local et nous travaillerons avec elle pour nous assurer que c’est un endroit sûr pour les enfants et nous examinerons également d’autres options pour améliorer le parc à l’avenir.”

La police du Nottinghamshire a assuré que le comportement antisocial des habitants était l’une des priorités de la force dans la région.

L’inspecteur Mark Stanley a déclaré: “Lutter contre et réduire les comportements antisociaux est l’une de nos priorités de police locale et des patrouilles régulières sont effectuées dans les zones sensibles.

“Je voudrais rassurer les habitants de Carlton sur le fait que nous écoutons ce qu’ils nous disent et que nous prenons des mesures pour résoudre les problèmes qui, selon eux, sont les plus importants pour eux.

“Il est vraiment important que les aires de jeux publiques soient disponibles pour que tout le monde puisse les utiliser et en profiter, c’est pourquoi nous travaillons dur avec nos partenaires pour éviter d’endommager les espaces ouverts.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le conseil sur la résolution de problèmes et nous n’avons pas peur de prendre des mesures énergiques contre ceux dont le comportement a un impact négatif sur la communauté au sens large.

“J’encourage toute personne préoccupée par un comportement antisocial dans sa région à nous appeler au 101 et à nous en informer afin que nous puissions prendre les mesures appropriées.”

