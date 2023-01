Nous vivons à côté du lieu de rencontre préféré de Meghan Markle… les célébrités obstruent nos routes avec le chaos de la circulation – c’est un cauchemar

L’endroit exclusif pour les enterrements de vie de jeune fille de MEGHAN Markle a été critiqué par les résidents voisins pour avoir rendu leur vie infernale.

Soho Farmhouse a été désigné par les habitants qui affirment que le club exclusif des membres provoque un chaos de la circulation et une pollution sonore constants.

Soho Farmhouse est situé à Great Tew, dans l’Oxfordshire, et attire des célébrités du monde entier

Meghan Markle a choisi le lieu de luxe pour son enterrement de vie de jeune fille en 2018

David et Victoria Beckham possèdent un manoir dans les Cotswolds et en auraient marre de la pollution sonore, selon une source proche

Le lieu luxueux, à Great Tew, dans l’Oxfordshire, a déjà accueilli Eddie Redmayne, Rosie Huntington-Whiteley, James Corden, Simon Pegg, Tom Cruise et Cara Delevingne parmi de nombreux autres A-listers.

Meghan Markle a profité d’un séjour privé à la retraite des Cotswolds – où les tarifs commencent à près de 400 £ par nuit – pour son enterrement de vie de jeune fille avant d’épouser le prince Harry en 2018.

Millie Mackintosh, 33 ans, de Made in Chelsea, faisait partie des invités à l’événement, aux côtés de la créatrice de mode Misha Nonoo et de la RP de mode Violet von Westenholz, qui auraient toutes deux présenté Meg et Harry.

Une cotisation standard pour Soho Farmhouse peut vous coûter 1 300 £ par an.

Autrement dit, si vous avez la chance d’obtenir votre nom sur la liste des membres après un processus de candidature vigoureux.

DONC NON

Mais c’est la clientèle aisée qui exaspère les habitants qui se plaignent d’encombrer les routes de campagne avec leurs moteurs flash et de causer une pollution sonore constante.

Même David et Victoria Beckham, qui vivent à proximité du site, auraient été mécontents des prétendues perturbations sans fin et prévoyaient de vendre leur conversion de grange de 12 millions de livres sterling.

En particulier, la décision d’agrandir un parking de débordement à proximité du site a suscité l’indignation des habitants.

Un homme furieux, qui ne voulait pas parier nommé, a déclaré : « J’ai bien peur de ne pas avoir beaucoup de sympathie pour les Beckham.

«Ils peuvent se permettre de vendre et de déménager dans de nouveaux pâturages, mais pour le reste d’entre nous qui devons vivre ici, ce n’est pas une option.

“Il y a beaucoup d’utilisateurs qui pensent que Soho Farmhouse est devenu un peu le monstre de Frankenstein – il a tellement de succès qu’il a dépassé l’infrastructure ici.

«Il y a eu une décision de planification l’année dernière pour autoriser un parking à débordement de 128 places non loin de la place des Beckham et c’était la tentative de Soho d’atténuer le problème.

Nombreux sont ceux qui pensent que Soho Farmhouse est devenu un peu le monstre de Frankenstein. Habitant indigné

« Mais cela n’a pas vraiment aidé. Vous n’avez qu’à venir ici les vendredis ou lundis matins pour voir la quantité de trafic qui monte sur une seule voie avec seulement quelques passages pour voir l’étendue du problème.

Un autre résident désespéré a ajouté: «La route à voie unique qui descend vers Soho Farmhouse depuis la route principale doit être l’une des voies les plus fréquentées de l’Oxfordshire.

“Aux heures de pointe, il peut y avoir jusqu’à 20 voitures qui montent et descendent la voie – donc je ne suis pas surpris que les Beckham en aient assez.”

PASSER LES BECKS

On dit que Victoria et David en ont assez du chaos causé par Soho Farmhouse et cherchent une issue.

La famille actuelle possède un vaste domaine avec un sauna, une tente safari et un terrain de football.

Une source proche du couple a déclaré: “David et Victoria adorent leur grange et adorent Great Tew, mais le bruit de la circulation a rendu difficile la vie là-bas maintenant.

“Ils adorent aller dans les Cotswolds et ils aiment aussi passer du temps à Soho Farmhouse, mais ils pensent qu’il est temps de trouver une autre propriété pour passer leurs week-ends, mais pas trop loin.

“C’est tellement dommage – tant d’amour est entré dans cette maison et ils l’ont eu exactement comme ils le voulaient.”

TROU DE BOULON DE CÉLÉBRITÉ

Mais les affrontements potentiels avec les habitants n’ont pas encore éloigné les clients de la ferme de luxe – qui fait partie de la chaîne Soho House qui possède également des succursales à Londres, New York et Paris.

Depuis son ouverture en 2015, le lieu exclusif est le repaire incontournable des A-listers, des influenceurs et des stars de la réalité.

Ils incluent la favorite de Love Island, Maura Higgins, qui s’est offerte, ainsi qu’à quelques copines, un week-end coûteux à la retraite.

The Sun Online a approché Soho Farm House pour commentaires.

Les chambres et les cabines vont de 395 £ par nuit à 4 665 £ en payant pour 14 personnes

