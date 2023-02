Nous vivons à côté du chippy 'SMELLIEST' de Grande-Bretagne - nous sommes obligés de rester à l'intérieur et de garder nos fenêtres fermées... nous voulons que ça disparaisse

Les LOCAUX vivant à proximité du chippy “le plus odorant” de Grande-Bretagne disent que la puanteur les oblige à rester à l’intérieur avec leurs fenêtres fermées.

Les habitants de Farnham, dans le Surrey, affirment que l’odeur des aliments gras dicte leur vie et qu’il leur est difficile de sécher leur linge.

Les voisins ont dénoncé l’odeur du chippy de l’Ocean’s 11 1 crédit

La pâtissière Tina Leary dit que de nombreux habitants se sont plaints de l’odeur 1 crédit

Les anciens propriétaires d’Ocean’s Eleven ont été frappés par près de 5 000 £ d’amendes en raison de la puanteur.

Les nouveaux propriétaires, qui ont pris le relais vers Noël, espèrent maintenant apporter des changements positifs au magasin, mais les habitants disent qu’ils n’ont encore vu aucune amélioration.

Sue Mantle vit derrière le chippy et en a marre de l’odeur.

Aujourd’hui à la retraite, l’homme de 67 ans a déclaré: «Nous vivons selon la direction du vent. Dès qu’il y a un vent d’est, il y en a partout.

« Je dois sortir le linge vers 6h30 pour qu’il soit sec avant l’ouverture à midi, sinon les vêtements vont sentir mauvais.

« Même ma voiture se salit à cause de la graisse. Je suis allé nettoyer le pare-brise l’autre jour et tout était gras et souillé.

“C’est absolument immonde.”

Mme Mantle n’espère pas que les nouveaux propriétaires feront une différence.

Elle a déclaré: «Le nom a changé trois fois maintenant, mais avec chaque nom, il n’y a pas d’amélioration.

“Je me plains depuis quatre ans et demi et rien n’a changé.

“Pour autant que nous sachions, les anciens propriétaires n’ont pas payé les amendes.”

Le site abritait autrefois un restaurant indien qui a réussi à ne pas ébouriffer les plumes.

Mme Mantle a déclaré: «Il y a environ 28 ans, c’était un Indien et nous n’avons jamais eu ce problème.

“Les gens ne peuvent pas croire à quel point c’est mauvais.”

L’odeur n’est pas le seul problème qui frustre les résidents.

Mme Mantle a ajouté: «Ils ont des drains qui débordent. Les rues ont déjà été inondées à cause de cela car ils semblent y déposer des choses.

“Et les voitures laissent constamment leurs moteurs tourner pendant qu’elles attendent, ce qui ajoute à la pollution.

“Ils font ce qu’ils veulent et ignorent nos règles et règlements.”

Malgré l’odeur, Mme Mantle n’a aucune envie de partir.

Elle a dit : « Nous sommes ici depuis 37 ans, pourquoi devrions-nous déménager ? C’est notre maison. C’était un bel endroit avant.”

Tina Leary est une pâtissière qui vit derrière le chippy. Elle aussi est frustrée par l’odeur et inquiète des projets futurs du propriétaire.

Elle a dit: C’est tellement misérable et il y a beaucoup de malaise dans la communauté. Des tas d’entre nous ont déposé des plaintes.

Les habitants du quartier ont été chargés d’écrire des journaux pour enregistrer l’odeur.

Mme Leary a déclaré: «Nous avons dû écrire des journaux où nous avons écrit sur l’odeur.

“Nous avons fait cela pendant quatre ans – comme combien de preuves ont-ils besoin?”

Elle craint maintenant que les nouveaux propriétaires n’aggravent encore les choses.

Elle a déclaré: “Apparemment, ils vont ajouter un four à kebab, ce qui est inquiétant car cela pourrait signifier que nous aurons beaucoup de gens bruyants qui descendront la nuit pour acheter des kebabs.”

Mme Leary est allée au fish and chips à son ouverture, mais n’y est pas retournée depuis.

Elle a déclaré: «Nous y sommes allés lors de sa première ouverture pour le soutenir, mais je n’y retournerais pas.

« Même s’il continue d’avoir de nouveaux propriétaires, il ne s’est jamais amélioré. C’est comme s’ils ne se souciaient pas des voisins.

Caroline Crunden est cuisinière et vit également derrière le fish and chips.

L’homme de 60 ans a déclaré: “C’est absolument affreux, ça se sent dans la cuisine, dans le salon, partout.

“Vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres car l’odeur s’envole et c’est pire en été quand nous voulons sortir et que nous sommes obligés d’entrer à cause de l’odeur.”

Même les résidents plus éloignés du chippy sont touchés.

Kevin Richardson, 60 ans, a déclaré: “Ce n’est pas aussi grave ici que dans les autres maisons, mais nous en sommes toujours affectés.”

L’ingénieur système a ajouté : « Ce n’est pas agréable dans le jardin.

“Si le vent est mauvais, c’est horrible et ennuyeux en été quand vous voulez être dehors.”

Si l’odeur est le principal problème, le trafic causé par le chippy a également été une source de gêne.

George Clayden a déclaré: «Nous avons rédigé une plainte en raison du trafic et de la congestion qu’il provoque.

« Les gens se garent en bas de la rue pour aller au magasin, mais ce n’est pas assez large pour autant de voitures.

“Parfois, je ne peux pas tourner dans mon allée.”

Le sentiment fait écho au sein de la communauté.

Un voisin a déclaré : « Ce n’est tout simplement pas juste pour les gens qui vivent ici et qui doivent le supporter tous les jours.

« Il y a les voitures et puis l’odeur, c’est insupportable.

Un autre a déclaré : « Nous avons été forcés de quitter notre jardin à cause de l’odeur. C’est horrible.”

Cependant, un résident a la chance de ne pas être accablé par l’odeur.

Il a déclaré: “Je n’ai pas d’odorat, donc je ne suis pas affecté par cela, mais je sais que beaucoup de gens ici le sont.”

Les nouveaux propriétaires ont emménagé dans la boutique vers Noël.

Ils prévoient maintenant d’apporter des changements pour aider les habitants et être une entreprise positive dans la communauté.

Le nouveau propriétaire, Adil Toprak, 44 ans, a déclaré : « Nous ne connaissions pas les problèmes à l’avance car le propriétaire précédent ne nous l’avait pas dit.

“Nous avons déposé une demande de nouvelle licence afin d’obtenir un nouveau ventilateur d’extraction qui résoudra le problème.

“Nous attendons actuellement que les affaires juridiques soient traitées, mais nous espérons qu’elles seront réglées en mars.”

Le nouveau propriétaire Adil Toprak dit qu’il n’était pas au courant des problèmes avant de prendre la relève mais espère installer un nouveau ventilateur d’extraction 1 crédit