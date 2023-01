Nous vivons à côté des “plus petits voisins de tous les temps”, ils se battent pour un arbre depuis TROIS ANS

Les LOCAUX disent que les familles en guerre sont les «plus petits voisins de tous les temps» après s’être battues pour un arbre pendant trois ans – et cela continue.

Bharat Mistry et sa femme sont toujours « à couteaux tirés » avec leur voisin à Sheffield après qu’un sapin a été coupé exactement en deux.

Les voisins restent enfermés dans une querelle amère après qu’un arbre a été scié en deux 1 crédit

À quoi ressemblait l’arbre 1 crédit

Graham et Irene Lee ont fait appel à des arboriculteurs l’année dernière pour couper les branches d’un sapin de 16 pieds qui se trouvait sur la propriété des Mistry depuis 25 ans.

Le couple, dans la soixantaine, s’était plaint que les branches pendaient au-dessus de leur allée, attirant les pigeons et causant un problème de désordre d’oiseaux et de bruits de roucoulement.

Maintenant, les voisins des deux familles disent qu’ils n’ont toujours pas arrangé les choses depuis leur brouille il y a trois ans.

Une femme de la région qui souhaitait rester anonyme a déclaré à MailOnline: «L’arbre était normal, mais ils ont ensuite eu un désaccord.

«C’est pourquoi il a été coupé plus tard. Je ne sais pas de quoi il s’agissait, mais ils n’ont pas pu le résoudre.

Son mari, qui ne voulait pas non plus être identifié, a ajouté: “Je pense qu’ils étaient amis avant.”

Les photos de l’arbre dans le cul-de-sac isolé Brier Close à Waterthorpe sont devenues virales et ont même été discutées dans l’émission Jeremy Vine de Channel 5.

C’est même devenu une sorte d’attraction touristique avec des locaux qui allaient dans la rue juste pour voir l’arbre.

L’arbre reste scié en deux mais on ne sait pas s’il a été recoupé ou si les branches n’ont pas repoussé.

Maman de deux enfants, Mme Mistry, dans la cinquantaine, a déclaré à l’époque: «Beaucoup d’entre nous vivent ici depuis longtemps et les voisins essaient de ne pas prendre parti. Ils ont leurs opinions sur l’arbre mais ne se portent pas garant pour eux.”

Elle a dit que son propre arboriculteur avait été horrifié quand il a vu ce qui s’était passé.

Mme Mistry a déclaré au Sun Online : « Il était abasourdi et n’arrivait pas à y croire. Nous l’avons toujours bien entretenu, en le taillant et en le remodelant tous les deux ans.

“Il a dit de le laisser pendant un an, s’il survit, et de voir si quelque chose repousse. Il a dit que cela pouvait ou non.

“Notre arboriculteur ne l’aurait jamais coupé en deux. Les Lee en ont un autre. Ils ne nous ont pas demandé la permission, ils nous ont juste dit ce qui se passait.

«Nous n’avions jamais eu de problèmes ou de problèmes auparavant. C’est un quartier tellement charmant.

«Nous avons toujours été voisins les uns envers les autres, mais maintenant, ce n’est qu’un bref bonjour.

« Les Lee vivaient là avant nous et l’arbre de notre côté n’avait jamais été un problème.

“Mais ils ont commencé à dire que les branches pendaient et qu’il y avait trop de désordre et de bruit des pigeons qu’ils attiraient. Qu’attendez-vous ? Ce sont des oiseaux !

“Nous étions vraiment bouleversés, dévastés quand ils l’ont coupé à moitié. Ce n’était pas nécessaire. Nous aurions pu trouver un compromis.”

M. et Mme Lee ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été approchés la semaine dernière par le média.

Irene a précédemment déclaré: «Les oiseaux n’étaient pas vraiment le problème, l’arbre bloquait notre allée.

“Ce que vous pouvez voir en ce moment est un tiers de ce qu’était l’arbre – nous en avions les deux tiers suspendus de notre côté.

“Nous l’avons fait tailler professionnellement, après quoi l’arboriculteur m’a dit “tu sais qu’il va repousser?”

« Si c’est le cas, je le couperai à nouveau, surtout s’il pousse trop.

“Les voisins peuvent être propriétaires de l’arbre, mais s’il surplombe notre propriété, nous sommes légalement autorisés à le tailler.”