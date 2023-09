Nous vivons à côté de voisins cauchemardesques dont le jardin est un enfer pour les collectionneurs – même une immense clôture ne cache pas le désordre

Niché entre des maisons de luxe et à quelques pas de l’eau, se trouve ce que les habitants ont décrit comme un risque majeur pour la santé.

La ville côtière de Southport est le quartier central des affaires ultra tendance de la Gold Coast.

La maison d’un collectionneur apparaît de loin comme beaucoup d’autres le long de Norman Street. Crédit : 7News

En y regardant de plus près, à travers la clôture brisée, on découvre une épaisse couche de déchets sur la pelouse. Crédit : 7News

Mais, selon Brooke Patterson, conseillère municipale de Gold Coast, cette région est également le théâtre de « comportements criminels » graves.

Elle a déclaré à 7News que les squatteurs de Norman Street « ont été très agressifs envers nos policiers locaux, envers les résidents et envers les commerçants qui essayaient de nettoyer l’endroit ».

La maison en question est recouverte d’une haute clôture et apparaît de loin comme beaucoup d’autres dans le quartier.

En regardant de plus près à travers une large brèche dans un portail cassé, on découvre une épaisse couche de détritus recouvrant la cour avant, composée de chariots, de vêtements, d’un matelas, de sacs et d’autres déchets.

Une voisine, qui prétendait que des seringues usagées avaient été jetées de la propriété sur son balcon du premier étage, a déclaré : « Je vais détester penser à l’odeur en été. »

Elle a allégué que la situation « insupportable » « persistait [for] plus d’un an ».

Le conseiller Patterson a demandé à la police locale de s’attaquer au problème, en disant : « C’est vraiment décevant et frustrant. Le Conseil est aux côtés des résidents. [wanting] pour traiter ce problème.

« Nous avons soumis un avis de conformité aux propriétaires. Mais lorsqu’ils ont fait venir leurs constructeurs sur place pour nettoyer les lieux, les squatters ont volé leurs outils.

« Il s’agit donc d’une affaire pénale. C’est une affaire de police.

« J’ai écrit au ministre de la Police pour lui demander une attention urgente car cela ne peut se faire sans l’intervention de la police. »

Le squattage n’est pas illégal dans le Queensland, mais il est considéré comme une intrusion si les squatteurs n’ont pas le droit de rester dans la propriété.

Une personne peut légalement revendiquer une propriété abandonnée si elle en a le contrôle physique continu depuis 12 ans.

Les squatteurs peuvent être expulsés par la police à la demande du propriétaire du terrain.

Des chariots, des vêtements, un matelas, des sacs et d’autres déchets généraux jonchent la propriété Crédit : 7News