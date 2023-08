Nous vivons à côté de Peppa Pig World - les touristes étaient si ennuyeux que nous avons érigé une barricade... mais maintenant, le conseil l'a supprimée

Les LOCAUX vivant à côté de Peppa Pig World disent que les touristes sont devenus si ennuyeux qu’ils ont érigé une barricade – et maintenant le conseil l’a démolie.

Des centaines de familles affluent chaque jour vers Peppa Pig World à Romsey près de Southampton, les enfants profitant au maximum de cette attraction très appréciée.

Les familles envahissent Peppa Pig World à Romsey tous les jours

Mais ceux qui vivent à proximité, comme Brett Osborne, en ont assez – et ont mis une pancarte pour essayer de se débarrasser des touristes sur leur route

Mais le conseil aurait maintenant déchiré le panneau – voyant des rangées de voitures faire la queue pour entrer sur le site

Mais les habitants irrités disent que la circulation bloque leurs routes, que les visiteurs laissent des déchets et qu’ils en auraient assez – alors ils ont commencé à prendre les choses en main.

Les habitants ont eu recours à l’érection d’une barricade pour empêcher les touristes antisociaux de ruiner leur vie.

Les résidents d’une route de campagne près de l’entrée de l’attraction populaire ont installé des cônes de signalisation et un panneau «Route fermée».

Mais ils disent que le conseil l’a maintenant démoli.

Les habitants disent avoir décidé d’ériger la barricade après que des touristes ont jeté des couches sales dans des buissons, uriné près de chez eux, se sont garés en face de leurs allées et ont fait des pique-niques à l’extérieur de leurs maisons.

Et ils disent que le trafic intense qui se rend à Peppa Pig World, qui a ouvert ses portes en 2011, pendant les mois d’été rend impossibles des tâches simples comme aller au supermarché.

Brett Osborne, 68 ans, est resté à côté du parc pendant 40 ans et a mis le signe pour essayer d’améliorer sa vie et celle de ses voisins.

Il est choqué que le conseil l’ait démoli.

Brett, qui a précédemment qualifié l’attraction de « douleur dans le cul », a déclaré au Sun : « Je suis foutu.

« Nous l’avons mis là pour empêcher les gens de venir ici en pensant que c’était un moyen facile de se rendre sur l’autoroute.

« Il a été démonté vendredi – il a juste disparu – et maintenant il y a de plus en plus de trafic qui monte et descend.

« C’est pire maintenant pendant les vacances d’été, mais ça arrive toute l’année. »

L’attraction familiale de Paultons Park est accessible par une route tranquille à voie unique, que les habitants disent que les touristes manquent toujours.

C’est pourquoi ils ont eu recours au signe – maintes et maintes fois.

Shirley Burgess, 73 ans, qui vit dans son chalet depuis 48 ans, a déclaré que la vie sans le panneau en place était déjà pire.

L’homme de 73 ans a déclaré: « La quantité de trafic qui a emprunté cette route – nous n’avions jamais eu cela auparavant.

« Pas plus tard qu’hier, 10 voitures ont fait marche arrière dans mon allée.

« Cela nous a touchés, c’est tout le temps ce ne sont pas que les vacances d’été.

« Le panneau nous a donné un peu de barrière. »

Elle a dit qu’elle n’avait aucun problème avec le parc lui-même, simplement le trafic qu’il génère en conséquence.

Shirley a poursuivi: « C’était juste à propos de la circulation et tout d’un coup, le conseil a déplacé le panneau.

« Nous n’avons pas d’installations ici, c’est un cul-de-sac. »

Le Sun a approché le conseil du comté de Hampshire pour commentaires.

Il indiquait précédemment: «Romsey Road à Ower dans la New Forest, à côté de Paultons Park, est clairement signalé comme une voie sans issue avec un accès réservé aux résidents.

« Toute fermeture de route signée en place n’a pas été autorisée par le conseil de comté et sera supprimée. »

Richard Mancey, directeur général de Paultons Park, a précédemment déclaré : « Nous n’avons reçu aucune plainte de nos voisins concernant les déchets.

« La propreté et l’ordre de notre attraction, y compris l’entrée et les zones environnantes, sont de la plus haute importance pour nous et nous travaillons dur pour maintenir uniquement les normes les plus élevées.

«Nous parrainons le groupe Copythorne Parish Pickers qui effectue des ramassages hebdomadaires de déchets sur les routes menant à l’entrée du parc et l’entourant.

« Notre propre équipe effectue également des patrouilles de déchets régulières pour maintenir un niveau exceptionnel de propreté et de présentation des abords du Parc.

« De plus, nous mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires pour maximiser la fluidité de la circulation aux abords du Parc, dans les limites de l’infrastructure routière existante.

« Nous entretenons de bonnes relations avec les résidents voisins et nous serions ravis de recevoir des commentaires directs de la communauté si nous pouvions faire quelque chose de plus pour soutenir notre quartier. »

Brett a déclaré que la circulation était pire que jamais maintenant que le panneau a disparu