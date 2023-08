Nous vivons à côté de l’aéroport de Manchester – des voyageurs arrogants se garent devant nos maisons pendant des semaines, c’est comme si nous n’existions pas

Les habitants qui surplombent l’un des plus grands aéroports du Royaume-Uni en ont assez des touristes qui se garent devant chez eux et partent ensuite en vacances.

Les résidents du quartier de Shadow Moss Road, dans le quartier de Wythenshawe à Manchester, surplombent l’immense aéroport de la ville.

Linda Duffy vit près de l’aéroport de Manchester et dit que sa maison tremble lorsque les avions atterrissent Crédit : STEVE ALLEN

Un avion atterrit, photographié au coin de Shadowmoss Road Wythenshawe Crédit : STEVE ALLEN

Gary Heslop avec sa fille Holly en direct sur Shadow Moss Road Crédit : STEVE ALLEN

La retraitée Linda Duffy a déclaré qu’elle se sentait suffisamment proche pour « serrer la main du pilote » lorsque les avions atterrissaient au-dessus de sa maison.

Aujourd’hui, les habitants s’en prennent aux touristes et aux observateurs d’avions qui se garent devant chez eux.

Gary Heslop, qui vit au coin de Shadow Moss Road, a déclaré au Sun : « Le stationnement peut être pénible. Ils ont maintenant une pancarte indiquant aux gens que cette section est réservée aux résidents.

« Mais ils peuvent se garer au coin de la rue. Et puis nous avons aussi les observateurs d’avions. »

Un homme vivant sur Carsdale Road, qui a souhaité garder l’anonymat, a ajouté : « L’arrogance de certaines personnes est à couper le souffle. Il y a une voiture devant chez moi et elle est là depuis plus d’une semaine. Ils se sont garés et sont partis en vacances. .

« Et les observateurs d’avions jettent tous leurs déchets par la fenêtre de la voiture et s’en vont.

« L’aéroport pourrait sûrement rappeler aux gens que nous vivons ici ? C’est comme si nous n’existions pas. »

Cependant, certaines personnes en profitent au maximum.

Sean Bradley de Stoke-On-Trent a déclaré qu’il avait un accord avec un ami.

Il a déclaré : « Nous venons de nous garer devant la maison de mon ami.

« Nous le faisons chaque année. Nous prenons ensuite le Metrolink jusqu’à l’aéroport – nous prenons l’avion pour Rhodes cet après-midi. Cela nous fait économiser une fortune de cette façon. Cela nous fait économiser une fortune en stationnement et en taxis. »

Des millions de passagers décollent chaque mois de l’aéroport de Manchester. L’année dernière, 23 364 471 passagers ont utilisé l’aéroport.

Le deuxième terminal de l’aéroport a subi une transformation d’un milliard de livres sterling en 2015 et a rouvert ses portes en juillet 2021.

Les habitants se plaignent également du bruit des avions qui atterrissent toutes les quelques minutes.

La retraitée Linda Duffy a poursuivi : « Je vis ici depuis 10 ans et c’est un cauchemar. Certains avions semblent crier lorsqu’ils atterrissent.

« Je pense qu’ils deviennent de plus en plus forts. Mon mari travaille la nuit et a du mal à dormir pendant la journée.

« Le bruit est épouvantable – il faut fermer les fenêtres. Le pignon de ma maison tremble lorsque les avions atterrissent. Pouvez-vous imaginer ?

« Le grand garçon (l’Aérobus) n’est pas trop mal. Ce sont les petits avions qui font le plus de bruit. Je déteste ça. »

Un autre local, John Heart, a déclaré que ce n’est pas seulement le bruit qui l’agite.

Il a déclaré : « Les avions sont un cauchemar. Vous avez besoin de fermer vos fenêtres tout le temps. Le quartier pue le carburant d’aviation. Cela ne peut pas être bon pour vous, n’est-ce pas ? »

Mais certains habitants ont déclaré que l’aéroport était bon pour la région.

Un père jouant au football avec son fils dans la rue surplombant la piste a déclaré : « J’adore l’aéroport. J’y travaille, tout comme beaucoup de mes amis. C’est un gros employeur dans la région et de superbes installations. »

L’aéroport de Manchester a déclaré : « Nous sommes fiers d’être un bon voisin et au fil des années, alors que des logements ont été construits plus près de l’aéroport depuis son ouverture en 1938, nous avons introduit des programmes visant à minimiser tout bruit ou autre perturbation que nos voisins pourraient subir.

« Celles-ci incluent des subventions pour des choses comme les vitrages insonorisés dans le cadre de notre programme d’isolation acoustique, qui est disponible pour les personnes vivant sur Shadowmoss Road, car il a été construit à 600 m de notre piste.

« Bien que les avions modernes soient 20 à 30 dB plus silencieux que les premiers moteurs à réaction à décoller de l’aéroport, nous sommes conscients des perturbations que le bruit des avions peut créer. C’est pourquoi, en plus du programme d’isolation acoustique, nous travaillons également en étroite collaboration avec le conseil municipal de Manchester. , la police du Grand Manchester et nos compagnies aériennes partenaires pour répondre à toute préoccupation spécifique soulevée par les résidents.

« Nous déconseillons fortement aux passagers de stationner sur les routes résidentielles à proximité de l’aéroport et les encourageons à utiliser les transports en commun pour se rendre à l’aéroport et en revenir lorsque cela est possible, grâce à notre échangeur de transport terrestre donnant accès aux réseaux de bus, de train et de tramway.

« Il existe également une gamme d’options de stationnement adaptées à tous les budgets, y compris un service de dépose-minute entièrement gratuit.

« La mise en œuvre de restrictions de stationnement sur les routes résidentielles proches de l’aéroport relève de la compétence des autorités locales, mais nous avons travaillé avec le conseil municipal de Manchester pour financer des choses comme des bornes en béton pour empêcher le stationnement inconsidéré à des endroits spécifiques.

« Nous organisons régulièrement des événements de sensibilisation pour écouter les préoccupations des résidents locaux, comprendre les problèmes et, si possible, mettre en œuvre des solutions. »

Son père, Sean Bradley, a déclaré qu’il s’était garé devant la maison d’un ami dans le quartier avant de prendre le Metrolink pour se rendre à l’aéroport. Crédit : STEVE ALLEN