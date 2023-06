Nous vivons à côté de la maison de Freddie Mercury – nous adorons les fans qui visitent… mais une partie de la propriété a complètement changé

Les VOISINS de l’ancienne maison de Freddie Mercury disent qu’ils aiment ses légions de fans mais qu’ils manquent un sanctuaire qui a été supprimé.

Le leader de Queen est mort du SIDA à l’âge de 45 ans en 1991 et depuis lors, les fans ont voyagé du monde entier pour lui rendre hommage dans son ancienne maison à Londres.

La reine star Freddie Mercury est décédée en 1991 Crédit : Getty – Contributeur

Son ancienne maison de Londres était couverte d’hommages, mais ceux-ci ont maintenant disparu Crédit : Triangle

Ils ont laissé des fleurs et griffonnaient des mots d’amour sur le mur et la porte de la propriété à Kensington, dans l’ouest de Londres, la transformant en sanctuaire.

Cependant, le sanctuaire a maintenant disparu et les hommages des fans ne sont plus.

La peinture anti-graffiti recouvre désormais également le mur.

Un voisin a déclaré au Sun que le sanctuaire et les fans qu’il attirerait lui manquaient.

Elle a déclaré: « Je pense que c’est dommage que toute l’écriture et les choses aient disparu, car cela le rendait vraiment incroyable et spécial et c’était une belle façon pour les gens de le célébrer.

« Maintenant, vous ne sauriez pas que c’était vraiment son ancienne maison. »

Le voisin a déclaré que les fans de Freddie avaient essayé de mettre des notes sur la barrière en plexiglas, mais qu’elles avaient également été rapidement supprimées.

Mais elle a sympathisé avec le propriétaire, ajoutant: « Je pense qu’elle a trouvé cela assez coûteux de devoir continuer à faire le tri, c’est probablement pour cela, mais c’est vraiment dommage. »

Un autre voisin a déclaré que le sanctuaire lui manquait également, mais a déclaré que le charme était toujours là lors d’occasions spéciales.

Il a expliqué: « C’est tellement agréable les anniversaires et le jour de son anniversaire parce que vous voyez des gens habillés comme Freddie et ils apportent des bougies et même chantent.

« Habituellement, il y a environ 10 à 20 personnes qui chantent, ce qui est vraiment cool. »

Sally Davies, retraitée et proche de la soixantaine, accueille également les fans dévoués qui font un « pèlerinage » sur le site.

Un autre voisin a déclaré: « C’était une personne tellement influente, j’aimerais le voir transformé en musée ou quelque chose comme ça. »

Mary Austin – qui est sortie avec Freddie – a hérité de la maison après sa mort.

Le Sun a contacté Mary Austin pour un commentaire.

Mary est sortie avec Freddie et a hérité de la maison de l’ouest de Londres après sa mort Crédit : Fonctionnalités Rex