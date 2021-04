Lindsey Evers, maman de trois enfants, n’avait jamais imaginé que son rêve d’expatrié à Benidorm se terminerait par une famille qui dépendrait des aides de la banque alimentaire.

La serveuse et son partenaire cuisinier Peter Chadwick ont ​​vu leurs moyens de subsistance détruits alors que la pandémie a laissé la station balnéaire espagnole autrefois animée une ville fantôme.

L’expatrié Lindsey Evers, photographié avec son partenaire Peter et sa fille Charlee, a désespérément envie de retourner au Royaume-Uni après avoir compté sur une banque alimentaire de la Costa Blanca pour survivre

Aujourd’hui, comme 23 autres familles britanniques, elles comptent sur une banque alimentaire de la Costa Blanca pour survivre.

Distraught Lindsey, 45 ans, qui est maintenant désespérée de retourner au Royaume-Uni, a déclaré au Sun: «Nous comptons sur la charité et la bonne volonté pour mettre de la nourriture sur la table pour nous et les enfants.

«Nous sommes résidents légaux ici depuis des années, avons travaillé dur et payé nos impôts. Maintenant, nous sommes à un pas de vivre dans la rue.

«Le coronavirus a été un désastre absolu pour nous et pour beaucoup d’autres Britanniques qui ont déménagé à Benidorm et s’étaient bien débrouillés ici.»

La British Businesses Association de Benidorm, qui gère la banque alimentaire, nourrissait à un moment donné 100 familles pour la plupart britanniques pendant la pandémie.

La présidente de l’association, Karen Maling Cowles, a révélé: «Je n’aurais jamais pensé voir autant de tristesse et tant de gens en difficulté.

«Nous parlons de familles qui ont toujours travaillé et qui travaillent dur.

«Benidorm n’est tout simplement pas la même chose pour le moment. Ce que vous voyez partout, ce sont les panneaux «À louer» et «À vendre». La région de la Petite Angleterre est complètement morte.

Le quartier touristique autrefois florissant de Benidorm est maintenant un labyrinthe de bars et de restaurants fermés.

La station balnéaire espagnole autrefois animée est devenue une ville fantôme en raison de la pandémie Crédits: Solarpix

23 autres familles britanniques comptent sur les banques alimentaires à Benidorm Crédits: Solarpix

Des panneaux d’affichage «To Let» sont suspendus au-dessus des pubs et des cafés où les vacanciers savoureraient normalement un avant-goût de la maison sous le chaud soleil méditerranéen avec une friture en fin de matinée ou des pintes à l’heure du déjeuner.

La serveuse Lindsey, originaire d’Halifax, dans l’ouest de York, a vécu à Benidorm pendant une décennie après avoir rencontré Peter lors d’un précédent séjour dans le complexe alors qu’elle était dans la vingtaine.

Avant que la pandémie ne frappe, elle dit qu’elle et Peter étaient «à l’aise avec la classe ouvrière» avec suffisamment de surplus de salaire après les factures de repas en famille et autres friandises.

Désormais, le couple angoissé a 20 euros sur son compte bancaire, risque d’être expulsé de son appartement à deux lits dans quatre semaines pour arriérés de loyer et compte sur les dons de nourriture d’autres expatriés.

Peter a ajouté: «La British Businesses Association de Benidorm nous aide avec l’argent de l’essence afin que nous puissions conduire notre fille Charlee les huit miles de notre maison à son école et nous sommes nourris grâce à leur banque alimentaire.

En vertu des règles du gouvernement régional, les bars et restaurants de Benidorm et du reste de la Costa Blanca ont dû fermer à 18 heures. L’heure de fermeture a été relâchée à 22 heures cette semaine.

Lindsey dit que sa famille est « sur le point de vivre dans la rue »

De nombreux expatriés britanniques à Benidorm se demandent combien d’entre eux seront laissés ici d’ici la saison estivale Crédits: Solarpix

La rue Mallorca, l’une des artères qui forment le cœur de la Petite Angleterre, a vu ses pavés bicolores caractéristiques déchirés.

Le conseil a chronométré la refonte pour qu’elle se termine à temps pour la saison estivale, mais de nombreux expatriés britanniques à Benidorm se demandent combien d’entre eux seront laissés ici d’ici là.

Karen, responsable de l’association, a ajouté: «Nous savions lors du premier lock-out en mars de l’année dernière que beaucoup de Britanniques souffriraient autant de personnes en direct et attendaient le début de leurs contrats saisonniers parce que nous sortions de l’hiver.

«La banque alimentaire a été créée à cette époque avec des dons en argent et en biens et elle a très rapidement pris une spirale pour aider plus de 100 familles, principalement britanniques.

«Il a chuté à nouveau en été lorsque les gens trouvaient du travail, mais depuis Noël, il est redevenu fou.

«Nous nourrissons actuellement environ 26 familles, dont 24 britanniques. C’est quelque chose qui ne s’était jamais produit avant le coronavirus.

«Nous leur fournissons tout ce dont ils ont besoin, de la viande à la lessive en passant par le savon, le shampoing, les couches et les sachets de thé. Sans cette boutique hebdomadaire, ces familles ne survivraient pas. La communauté britannique a été fantastique en soutenant les personnes dans le besoin ici.

«Au cours de la première vague de coronavirus, nous dépensions environ 2500 £ par semaine en nourriture et maintenant c’est près de 1000 £ parce que beaucoup plus de nourriture est en fait donnée.»

Dolah Brown, une expatriée britannique au grand cœur, prépare des currys de légumes pour la banque alimentaire à ses propres frais depuis l’appartement à un lit qu’elle partage avec son mari Philip.

Dolah, 55 ans, a révélé: «Benidorm était un endroit animé mais ce n’est plus le cas. Il y a beaucoup de chagrin et de souffrance ici en ce moment parce qu’il n’y a pas de touristes dans les environs.

Originaire de Sheffield, la coiffeuse à la retraite vit à Benidorm depuis neuf ans et aide les autres à son rythme.

Dolah Brown, une expatriée britannique au grand cœur, prépare des currys de légumes pour la banque alimentaire à ses propres frais Crédits: Solarpix

En vertu des règles du gouvernement régional, les bars et restaurants de Benidorm et du reste de la Costa Blanca ont dû fermer à 18 heures. Crédits: Solarpix

Elle a ajouté: «J’ai arrêté de sortir pour pouvoir économiser de l’argent pour acheter des ingrédients pour les personnes qui en avaient besoin. Personne ne devrait avoir faim et je nourrirais beaucoup plus de gens si je le pouvais.

«J’espère que cela changera bientôt, mais je crains que les gens ne tardent à se remettre sur pied même lorsque les vacanciers commencent à revenir.»

Le propriétaire du bar de Benidorm, Michael Hughes, 52 ans, a dû fermer son entreprise naissante en mars de l’année dernière avant un verrouillage ordonné par le gouvernement et n’a pas pu rouvrir depuis.

Il a passé du temps au Royaume-Uni depuis qu’il a été contraint de fermer ses portes et espère maintenant une réouverture en juillet si le Premier ministre Boris Johnson attribue à l’Espagne une note de «feux de signalisation» verts pour le tourisme.

Michael, propriétaire du 3B48 Soul Bar, a révélé: «Cela ne me surprend pas que les familles britanniques doivent compter sur les banques alimentaires pour survivre. Je n’en suis pas encore à ce stade et, heureusement, les propriétaires nous ont laissé le loyer, mais je n’ai pas eu un sou.

«Mon partenaire commercial et moi avons dû continuer à payer 250 £ par mois pour que nos poubelles soient vidées même si nous ne produisons pas de déchets, et pour l’électricité et l’eau même si nous avons tout éteint.

«Mon bar ressemble plus à une boîte de nuit et il n’a pas de terrasse, donc je n’ai toujours pas le droit d’ouvrir.

«Tous les bars sont dans la même situation. Nous avons demandé toute l’aide qu’on nous a dit que nous pouvions obtenir, mais nous n’avons encore rien eu. » L’expatrié, originaire de Burntwood près de Walsall, West Mids, a ajouté: «Je veux rouvrir le 1er juillet et je prie pour que tout le monde soit autorisé à venir en vacances du Royaume-Uni d’ici là.

«Je sais que les gens veulent venir à Benidorm parce que mes amis espèrent organiser un enterrement de vie de jeune fille et de garçon ici, mais ils attendent le feu vert de Boris.

Les espoirs d’une résurgence du tourisme sont arrivés trop tard pour Lindsey et Peter, dont le rêve d’une vie au soleil est terminé.

Les greffeurs n’ont pas d’autre choix que de retourner au Royaume-Uni pour chercher du travail avec leurs deux plus jeunes enfants – sa fille de 12 ans, Charlee, qui n’a jamais été à l’école en Grande-Bretagne, et son fils de 17 ans, Harvey. Leur fille aînée reste en Espagne.

Karen Maling Cowles, présidente de la British Businesses Association de Benidorm, déclare que « la région de la Petite Angleterre est complètement morte » Crédits: Solarpix

Le propriétaire du bar de Benidorm, Michael Hughes, a dû fermer son entreprise naissante en mars de l’année dernière avant un verrouillage ordonné par le gouvernement et n’a pas pu rouvrir depuis. Crédits: Solarpix

Mais la famille n’a pas l’argent nécessaire pour retourner au Royaume-Uni pour commencer une nouvelle vie, alors j’ai commencé une page GoFundMe.

Jusqu’à présent, ils ont levé 426 £ sur l’objectif de 1739 £. Lindsey a ajouté: «Les enfants ne pouvaient pas y croire quand nous leur avons dit que nous allions devoir retourner au Royaume-Uni.

«Ils sont nés là-bas mais ils sont plus espagnols que britanniques et tous leurs amis sont ici.

«Notre plus jeune fille sait ce que c’est que d’aller à l’école en Espagne. Il y a eu beaucoup de larmes.