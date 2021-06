Nous vivions ensemble en tant que mari et femme : Nikhil Jain, l’ex-mari du député de TMC Nusrat Jahan, sur la discorde conjugale | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans un développement récent de la controverse Nusrat Jahan avec son ex-mari Nikhil Jain, ce dernier a récemment publié une déclaration officielle sur la discorde conjugale en cours et y a fait quelques révélations importantes.

Après que des allégations aient été portées contre lui et sa famille au cours des derniers jours, il a décidé de révéler certains faits importants concernant sa relation avec Nusrat.

Il a écrit: « J’ai proposé à Nusrat qu’elle a accepté avec plaisir et nous sommes allés en mariage à Bodrum, en Turquie, en juin 2019, suivi d’une réception à Kolkata. »

Jain a affirmé que même s’il lui avait consacré tout ce temps, en peu de temps, son attitude envers lui avait changé.

« Depuis août 2020 lors du tournage d’un film, le comportement de ma femme a commencé à changer à mon égard, pour des raisons qu’elle connaît mieux », a-t-il ajouté.

Selon sa déclaration, il lui avait demandé à plusieurs reprises de faire enregistrer leur mariage mais elle a évité toutes ses demandes.

Il a révélé: « En novembre 2020, elle a quitté mon appartement avec un sac et des bagages ainsi que ses valeurs personnelles, ses papiers et ses documents et s’est installée dans son appartement de Ballygunge et par la suite, nous ne sommes jamais restés ensemble après avoir été mari et femme. Le reste de sa vie personnelle ses effets personnels ainsi que les documents (retours informatiques, etc.) lui ont également été envoyés peu de temps après son déménagement. »

Plus tard, le 8 mars 2021, il a intenté une action civile contre elle devant le tribunal d’Alipore pour l’annulation de leur mariage.

Il a conclu la déclaration en disant qu’« après le mariage, pour la libérer du lourd fardeau des intérêts d’un prêt immobilier, j’ai fait liquider la même chose en transférant de l’argent de mes comptes familiaux sur son compte. son compte sur mon compte familial était des remboursements du prêt. Les allégations faites par elle sont toutes sans fondement et désobligeantes et dépourvues de vérité. Il n’est pas nécessaire de trouver ou de créer des preuves, la preuve est toujours là, mes relevés bancaires et relevés de carte de crédit sont une preuve assez. Ma famille lui a seulement donné les deux bras en qualité de fille, ne sachant pas, nous verrions ce jour.

Découvrez sa déclaration:

Pour les non avertis, les députés de TMC Nusrat Jahan et Nikhil Jain qui se sont mariés en juin 2019 en Turquie, ont fait la une des journaux en raison de discordes conjugales et d’allégations de fraude sur le premier.

Hindustan Times a rapporté que Nusrat a allégué que son ex-mari Nikhil avait retiré illégalement de l’argent de ses comptes bancaires, même après la séparation. Elle a dit que ses vêtements, sacs, accessoires sont toujours dans la famille de Nikhil. Même tous les bijoux de famille qui ont été offerts à Nusrat par ses parents, amis et autres membres de la famille sont en possession de la famille de Nikhil.

Elle a récemment annoncé sa séparation avec son mari Nikhil Jain et a également publié une déclaration officielle. Au milieu de ces spéculations, l’intimité de Nusrat Jahan avec l’acteur du BJP devenu politicien Yash Dasgupta a également gagné du terrain. Yash et Nusrat ont travaillé ensemble dans le film bengali ‘SOS Kolkata’ en 2020.