QUATRE transfuges nord-coréens qui vivaient à l’ombre du site d’essais nucléaires de Kim Jong-un affirment que leur communauté a été détruite par les retombées radioactives.

Les habitants du comté de Kilju ont parlé des conséquences catastrophiques sur leur santé à cause de leur dangereux voisin.

5 Les habitants vivant à l’ombre du site d’essai de Punggye-ri affirment que leur communauté a été ravagée par les radiations. Crédit : Airbus Defence & Space, 38 Nord

5 Six expériences nucléaires ont été menées sur la base partiellement démolie de Kim Jong-un Crédit : AP

La région montagneuse abrite le célèbre site d’essais nucléaires nord-coréens de Punggye-ri, où au moins six explosions ont eu lieu.

Quatre transfuges qui vivaient à proximité peu enviable de la base partiellement démolie affirment que les expériences nucléaires égoïstes de Kim ont décimé le village rural de Gilju-gun.

Lors d’un événement dans le cadre de la 20e Semaine annuelle de la liberté en Corée du Nord à Séoul, en Corée du Sud, les anciens résidents ont témoigné des répercussions horrifiantes auxquelles les habitants ont été confrontés à cause des essais nucléaires persistants.

La nation a continué à narguer l’Occident en étendant ses capacités nucléaires, en faisant exploser des bombes à hydrogène, des ogives redoutables et des missiles balistiques au fil des années.

Les transfuges affirment que leur principal approvisionnement en eau a été contaminé par des radiations, empoisonnant ainsi la communauté.

Kim Sun-bok et trois autres personnes utilisant les pseudonymes Lee Young-ran, Nam Gyeong-hoon et Kim Jeong-geum ont déclaré lors de la conférence de presse que plusieurs générations étaient en proie à des maladies mortelles.

Ils ont affirmé que de nombreuses victimes pensaient souffrir d’une « maladie fantôme » après avoir ressenti un certain nombre de symptômes bizarres.

Kim Sun-bok a expliqué qu’ils comptaient sur le ruisseau Namdaecheon, qui descend de Punggye-ri, pour l’eau potable, YNA rapports.

Il a déclaré : « Jusqu’à ce que le site d’essais nucléaires soit construit et que les soldats installent des barrières et contrôlent les mouvements, Punggye-ri était un village rural avec de l’eau et des paysages de bonne qualité, mais maintenant il n’y a plus aucun moyen de le trouver.

« Depuis quand le nombre de patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde a-t-il augmenté, ainsi que de patients atteints de tuberculose et de dermatite ?

En plus des maladies infectieuses et des affections cutanées atroces, Sun-bok a affirmé que les gens souffraient également d’anxiété et de défauts mentaux.

« Sans diagnostic clair, ils souffraient de la maladie des fantômes et des rumeurs circulaient selon lesquelles ils devraient consulter un chaman et utiliser un talisman. »

Lee Young-ran vivait à Punggye-ri en 2013 lorsque la Corée du Nord a procédé à son troisième essai souterrain d’armes nucléaires.

Il a déclaré que même si d’autres villageois mouraient de maladies mystérieuses, il n’avait appris les effets des essais nucléaires que lorsqu’il avait fui le régime totalitaire pour la Corée du Sud.

Young-ran a déclaré lors de la conférence : « Il n’est pas exagéré de dire que la plupart des habitants de Gilju-gun ont été exposés aux radiations parce qu’ils utilisaient l’eau descendant de Punggye-ri pour boire.

« [After the nuclear test]un par un, ils ont reçu un diagnostic de tuberculose à l’hôpital et ils n’ont pas pu survivre plus de quatre ans de maladie.

Il a déclaré que son propre fils avait reçu un diagnostic tragique de tuberculose et qu’il était décédé, car les habitants de Giju-gun n’auraient pas le droit d’entrer à Pyongyang au cas où ils seraient contaminés par la radioactivité.

Le père a affirmé avoir envoyé de l’argent à son enfant pour qu’il puisse se rendre dans un hôpital de la capitale, mais les règles barbares l’ont arrêté.

Cette conférence historique marquait la première fois qu’un transfuge nord-coréen témoignait publiquement du coût humain des essais nucléaires du pays.

Les experts ont déjà mis en garde contre les effets environnementaux qui ont ravagé Punggye-ri depuis la première expérience nucléaire en 2006.

Le groupe de défense des droits humains Transitional Justice Working Group (TJWG) a publié un rapport en février affirmant que les matières radioactives s’échappant du site d’essais nucléaires étaient transmises par les eaux souterraines.

Il a affirmé que cela pourrait être transmis à des centaines de milliers de personnes vivant à proximité.

Les transfuges affirmaient auparavant qu’environ 80 % des arbres de la région étaient morts à la suite du sixième et plus grand essai nucléaire de 2017, tandis que tous les puits souterrains s’étaient asséchés.

Il a déclenché l’équivalent d’un séisme de magnitude 6,3 – dix fois plus puissant que n’importe quel test précédent.

La même année, un tunnel du site nucléaire souterrain se serait effondré, tuant jusqu’à 200 personnes.

Le directeur de l’Administration météorologique sud-coréenne a averti en 2017 que des tests supplémentaires à Punggye-ri « pourraient provoquer l’effondrement de la montagne et libérer de la radioactivité dans l’environnement ».

Des scientifiques chinois ont affirmé que si la montagne s’effondrait, les retombées nucléaires pourraient se propager à « tout un hémisphère ».

Une enquête sur l’exposition aux radiations provenant des sites d’essais nucléaires de la Corée du Nord a été lancée cette année par le ministère de l’Unification.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué le manque de couverture médiatique de cette question, qu’ils ont qualifiée de « situation déplorable en matière de droits de l’homme ».

Lee Shin-hwa, ambassadeur de la coopération internationale pour les droits de l’homme en Corée du Nord, a déclaré : « En particulier, la fuite de matières radioactives du site d’essais nucléaires de Punggye-ri et les risques sanitaires pour les habitants de la région de Gilju-gun en sont des exemples représentatifs. »

Le site d’essais nucléaires de Punggye-ri a été fermé en avril 2018, et Kim a invité un certain nombre de journalistes étrangers à assister à sa démolition.

Ils ont vu exploser un réseau de tunnels dans ce qui avait été conçu pour démontrer l’engagement de Pyongyang en faveur de la dénucléarisation.

Mais les images satellite de l’année dernière semblaient montrer des travaux de construction en cours sur le site, suggérant que Kim se préparait pour un autre test.

5 Quatre transfuges ont révélé le coût humain catastrophique des essais nucléaires Crédit : AFP