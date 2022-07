“Nous verrons quels ovaires sont plus gros”, promet le champion de l’UFC (VIDEO)

Julianna Pena est sur le point de défendre son titre pour la première fois contre Amanda Nunes

Julianna Pena, championne en titre des poids coq de l’UFC, a prédit que les fans de MMA sont “Je vais voir quels ovaires sont plus gros” lorsqu’elle affronte Amanda Nunes pour la deuxième fois à l’UFC 277 samedi.

La «Venezuelan Vixen» a réussi ce qui est considéré comme l’un des plus grands bouleversements jamais vus dans la promotion d’élite lorsqu’elle a soumis la Brésilienne considérée comme la plus grande combattante de tous les temps au deuxième tour de l’UFC 269 en décembre de l’année dernière.

Par la suite, il y a également eu une dispute lorsque Pena a commenté qu’elle devrait recevoir une ceinture de “ maman la plus méchante de la planète ” et a prétendu être la première “ maman championne ” car Nunes n’a pas donné naissance à l’enfant de près de deux ans. , Raegan, que la Brésilienne partage avec sa femme Nina.

Sept mois plus tard, Pena est prêt à défendre la sangle de 135 livres pour la première fois à Dallas. Pourtant, plutôt que de s’asseoir sur le pied arrière et d’essayer de prendre une décision comme le font souvent les champions, la joueuse de 32 ans a juré de passer à l’action face à son adversaire.

“En fin de compte, Amanda et moi sommes les deux meilleurs combattants du monde”, Pena a souligné lors de la journée des médias de l’UFC 277 mercredi.

“Vous obtenez littéralement les deux meilleurs combattants du monde qui vont s’affronter samedi soir.

“Nous allons voir quels ovaires sont plus gros.” Julianna Peña est prête pour la guerre avec Amanda Nunes.#UFC277 | Entretien complet : https://t.co/UoL2T2lumd pic.twitter.com/VM4pXzfcgl – Accro au MMA (@MMAJunkie) 28 juillet 2022

“Je ne peux pas vous dire que je vais sortir un lapin du chapeau,” Pena a admis. “Je peux juste vous dire que je vais me tenir là avec les meilleurs au monde, et je vais donner le meilleur de moi-même, et nous allons voir quels ovaires sont plus gros.

“Je suis prêt à parier que c’est moi,” prédit-elle hardiment.

Comme on l’a vu récemment avec le roi poids plume Alexander Volkanovski, qui a battu l’ancien dirigeant de la division Max Holloway pour la troisième fois à l’UFC 276, on pense que Pena battant Nunes une deuxième fois mettrait fin à leur rivalité et conduirait l’Américain vers de nouveaux horizons.

Pena est également prête à passer à autre chose, mais ne prend toujours pas la “lionne” à la légère et ne regarde pas au-delà de son combat principal samedi à l’American Airlines Center.

“Le flambeau est passé” Pena a affirmé. “Je l’ai étouffé. Je suis prêt à clore ce chapitre et je suis prêt à aller de l’avant. Cela étant dit, il m’est difficile de prédire ce qui se passe dans le futur et ce qui va se passer.

“Je veux juste vivre actuellement en ce moment, et actuellement j’ai une nouvelle salle de gym plus grande, plus rapide, plus forte, un meilleur état mental Amanda qui va m’affronter samedi soir, et je ne prends pas cela à la légère”, Pena a conclu.

Quant à Nunes, qui a maintenant remplacé les gymnases de l’American Top Team par l’un des siens en Floride, comme Pena l’a indiqué, elle insiste sur le fait que “beaucoup de choses se sont mal passées dans mon camp” menant à la première rencontre avec Pena.

“J’ai fait une erreur, une énorme erreur,” Nunes a avoué à ESPN cette semaine.

“Beaucoup de choses se sont mal passées dans mon camp, et j’ai quand même avancé avec le camp. Je ne voulais pas laisser le combat échouer. Nina [Nunes] essayait de me dire, ‘Écoute, si nous devons nous retirer de ce combat pour obtenir 100%, nous pouvons le faire.’ Mais je ne l’ai pas écoutée. Je voulais me battre” ajouta-t-elle en référence à sa femme.

“J’ai laissé le combat échouer une fois parce que j’ai attrapé Covid et je ne voulais pas laisser le combat échouer à nouveau”, Nunes continua.

“Alors cette pression de ne pas se battre encore une fois et ensuite [if] l’UFC a mis une ceinture provisoire et cela me donnait du mal à laisser passer ce combat. Je ne pensais donc pas que cela aurait été bien pour moi de laisser une ceinture provisoire être mise en place.

“Et à cause de ça, j’ai décidé de me battre. Mais beaucoup de choses se sont mal passées, j’ai eu du mal à continuer à m’entraîner. Parfois, nous [make] erreurs et j’ai payé ce soir-là. C’est comme ça. Parfois, vous vous trompez pour bien faire les choses la prochaine fois”, Nunes a souligné.

Bien qu’il ait été détrôné par Pena au poids coq, Nunes règne toujours en maître au poids plume et peut chercher à défendre la sangle là-bas quel que soit le résultat contre Pena ce week-end.