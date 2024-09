Nous venons peut-être d’avoir un aperçu du OnePlus 13 de… OnePlus

Le successeur du OnePlus 12 devrait sortir à un moment donné en octobre, et nous venons très probablement d’avoir un aperçu de ce qui va arriver – grâce à OnePlus lui-même, dans une première image promotionnelle.

Cette photo a été posté par le président de OnePlus Chine, Li Jie Louis (via Autorité Android), et si l’on peut se fier à Google Translate, il montre l’écran de nouvelle génération qui équipera les futurs smartphones phares de la marque OnePlus.

Ce n’est pas exactement la confirmation qu’il s’agit bien du OnePlus 13 – mais il semble que ce soit au moins l’écran défini pour le prochain combiné. Mis à part l’écran, tout ce que nous pouvons vraiment voir, c’est un petit trou pour la caméra selfie et quelques fines lunettes sur le pourtour.

Pronostiqueur bien connu Station de discussion numérique a laissé un indice suggérant qu’il s’agit bien du OnePlus 13 et a mentionné une taille d’écran de 6,82 pouces. Cela correspondrait au OnePlus 12, même si l’écran serait probablement amélioré sous d’autres aspects.

Les rumeurs jusqu’à présent

Le OnePlus 12 pourrait être remplacé très prochainement (Crédit image : Peter Hoffmann)

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler du OnePlus 13 jusqu’à présent : on parle d’une mise à niveau vers une batterie de 6 000 mAh (contre 5 400 mAh sur le modèle actuel), ce qui, nous l’espérons, signifierait encore mieux durée de vie de la batterie.

Selon la même source, le OnePlus 13 conservera les mêmes vitesses de charge – 100 W filaire et 50 W sans fil – mais comme ils battent toujours la plupart des modèles du marché à l’heure actuelle, nous n’en sommes pas trop déçus.

Une mise à niveau du département caméra a également été évoquée. Le OnePlus 12 est doté d’un téléobjectif périscope à triple objectif de 50 MP de large + 64 MP (avec zoom optique 3x) + d’une configuration de caméra arrière ultra-large de 48 MP, alors recherchez des améliorations à cela.

Li Jie Louis a déclaré publiquement qu’il y aurait un lancement phare de OnePlus en octobre, et ce sera presque certainement le OnePlus 13. Nous vous apporterons bien sûr toutes les nouvelles et les détails au fur et à mesure des annonces.