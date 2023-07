Nous venons de vivre la journée la plus chaude jamais enregistrée. C’est peut-être l’été le plus frais du reste de votre vie.

Surprendre! Cet été est extrêmement chaud.

Comment chaud? Le 4 juillet a été la journée la plus chaude sur Terre depuis le début de la tenue des registres il y a plus de 40 ans, selon les scientifiques du projet Climate Reanalyzer de l’Université du Maine. Alors que les Américains grillaient des hamburgers et allumaient des feux d’artifice, la température moyenne mondiale atteignait 62,9 degrés Fahrenheit (17,2 degrés Celsius).

Et ce n’est que la moyenne – cette semaine à New York, l’indice de chaleur a approché les 100 degrés. Ce n’est rien comparé aux températures de 120 degrés qui ont brûlé certaines parties du Texas fin juin, pulvérisant des dizaines de records, mettant à rude épreuve le réseau électrique et envoyant des milliers de Texans aux urgences pour des maux liés à la chaleur. Plus d’une douzaine de personnes dans l’État sont mortes.

Il y a peu de soulagement ailleurs. En une journée fin juin, plus de 120 millions d’Américains étaient sous une forme ou une autre d’avis de chaleur, selon le National Weather Service. C’est plus d’une personne sur trois.

Les régions en dehors des États-Unis ont également été ravagées par la chaleur du printemps et de l’été. En avril, les températures en Espagne frappaient déjà les 100 degrés ; ils ont depuis dépassé 110 à certains endroits. La chaleur à Pékin et dans d’autres régions de Chine a battu des records en juin. Il alimente des incendies de forêt sans précédent au Canada.

Tout cela, et nous ne sommes qu’à quelques semaines de l’été.

Il est facile d’appeler ce temps inhabituel. Par rapport aux moyennes passées, le monde est exceptionnellement chaud. Il existe également une poignée de phénomènes naturels au-delà du changement climatique qui rendent cet été particulièrement chaud – un événement météorologique mondial appelé El Niño s’empare de la planète, par exemple, ce qui peut alimenter les vagues de chaleur et les sécheresses.

Pourtant, d’un point de vue scientifique, il n’y a rien d’étonnant à une chaleur record, aussi dangereuse soit-elle. C’est en fait exactement ce que les scientifiques ont prédit depuis longtemps dans un monde réchauffé par le changement climatique. Les émissions de combustibles fossiles réchauffent la planète et le temps plus chaud rend les vagues de chaleur plus extrêmes.

« Les extrêmes les plus chauds sont l’une des conséquences les plus évidentes de la hausse des températures mondiales », a déclaré John Nielsen-Gammon, climatologue à la Texas A&M University, à Vox.

Dans les années à venir, des vagues de chaleur comme celles du sud des États-Unis et de l’Europe risquent de pire dans l’ensemble, pas mieux. Ainsi, bien que cet été puisse être insupportablement chaud, il s’agira probablement de l’un des étés les plus frais des décennies à venir.

Pourquoi fait-il si chaud en ce moment ?

À l’échelle locale, les vagues de chaleur – une période prolongée de températures supérieures à la moyenne – sont souvent causées par une accumulation de haute pression dans l’atmosphère. Cette pression comprime et réchauffe l’air, écrit Umair Irfan de Vox :

Le système à haute pression repousse également les courants d’air plus frais et rapides et éloigne les nuages, ce qui donne au soleil une ligne de visée dégagée vers le sol. Le sol – sol, sable, béton et asphalte – cuit alors au soleil, et pendant les longues journées et les courtes nuits d’été, l’énergie thermique s’accumule rapidement et les températures augmentent.

Cette zone de pression agit comme un couvercle sur une casserole, emprisonnant la chaleur pour qu’elle ne puisse pas se dissiper. C’est pourquoi les vagues de chaleur sont souvent appelées « dômes de chaleur » — la chaleur est emprisonnée sous un dôme de pression.

C’est cet effet de dôme de chaleur qui sous-tend les températures torrides au Texas.

En faisant un zoom arrière, cependant, il existe des schémas météorologiques beaucoup plus larges qui font monter en flèche les températures au Texas et au-delà. Les grands courants d’air à écoulement rapide appelés courants-jets subtropicaux et polaires, par exemple, semblent vaciller, ce qui peut avoir un impact sur la façon dont la chaleur recouvre certaines parties des États-Unis, comme l’explique Irfan de Vox ici.

Il y a aussi El Niño, un modèle climatique de grande envergure qui provoque le réchauffement de vastes étendues de l’océan Pacifique, affectant les conditions météorologiques dans le monde entier, y compris la température et les précipitations. Cet El Niño pourrait se superposer à un réchauffement supplémentaire ; en fait, il a peut-être déjà contribué aux vagues de chaleur de début de saison en Asie cette année.

De plus : tous ces phénomènes météorologiques se produisent sur une planète qui se réchauffe. Bien que l’impact d’El Niño (et de son homologue, La Niña) et des courants-jets soit difficile à prévoir, l’effet général du changement climatique est assez clair : il rendra les vagues de chaleur plus fréquentes, plus durables et plus extrêmes.

Désolé, l’été devient de plus en plus chaud et commence plus tôt

Nos voitures, nos usines et nos centrales électriques ont réchauffé le monde d’environ 1,2 °C (environ 2 °F) depuis l’aube de la révolution industrielle. Selon les meilleurs climatologues du monde, nous sommes sur la bonne voie pour dépasser 1,5 °C en quelques années sans réduction spectaculaire des émissions de combustibles fossiles et prolifération des technologies permettant d’extraire le dioxyde de carbone de l’air.

Bien que cette augmentation puisse sembler modeste, elle rend les conditions météorologiques extrêmes beaucoup plus probables. Vous pouvez le voir dans les graphiques ci-dessous – chaque mesure des vagues de chaleur tend dans la mauvaise direction.

La fréquence de ces événements, par exemple, est passée d’une moyenne de deux vagues de chaleur par an dans les années 1960 à six par an dans les années 2010 et 2020, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Pendant ce temps, une vague de chaleur typique dans les grandes villes américaines dure environ un jour de plus qu’il y a un demi-siècle, selon l’EPA.

Quant à quoi s’attendre pour le reste de cet été? Malheureusement, beaucoup plus de chaleur, a déclaré Nielsen-Gammon. De juillet à septembre, la National Oceanic and Atmospheric Administration prévoit des températures supérieures à la moyenne pour une grande partie des États-Unis. Il n’y a pas une seule région dont la NOAA s’attend à ce qu’elle soit glacière que la moyenne.



L’administration nationale des océans et de l’atmosphère

Les vagues de chaleur au début de l’été peuvent également entraîner une boucle de rétroaction qui conduit à plus de chaleur plus tard dans l’été, du moins dans les plaines du sud, a déclaré Nielsen-Gammon. Plus l’air est chaud, plus la terre est sèche et plus la terre est sèche, plus elle devient chaude (en partie parce que la terre sèche manque d’humidité et que l’évaporation de l’humidité a un effet de refroidissement).

La bonne nouvelle est que les météorologues peuvent, dans une certaine mesure, prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes, et les modèles climatiques s’améliorent. Ils montrent que de nombreux endroits deviendront de plus en plus chauds, et donc théoriquement, les villes peuvent se préparer.

« Le principal outil dont nous disposons pour prédire les températures estivales aux États-Unis est le changement climatique », a déclaré Nielsen-Gammon.