Nous vendons des actions bancaires et achetons d’autres stocks de bière

Nous vendons 125 actions de Morgan Stanley (MS) à environ 90,44 $ chacune et achetons 45 actions de Constellation Brands (STZ) à environ 242,25 $ chacune. Après les transactions de vendredi, le portefeuille détiendra 1 475 actions de Morgan Stanley, réduisant sa pondération dans le portefeuille à 4,69 % contre 5,07 % ; et 435 actions de Constellation Brands, augmentant sa pondération de 3,22 % à 3,58 % La garniture de Morgan Stanley redimensionnera notre position, qui avait atteint une pondération de plus de 5 % en raison, en partie, de sa hausse spectaculaire au cours du mois dernier . Nous abaissons également le titre à la note 2 , ce qui reflète également sa force récente et non un changement dans notre vision à long terme. Nous croyons toujours beaucoup en l’avenir de Morgan Stanley. Cette vente assurera un petit gain d’environ 1 % sur les actions achetées en juillet 2021. Suite à notre achat constant de Morgan Stanley du printemps au début de l’été dans les 80 $ et à la surperformance de l’action au cours du mois dernier – en hausse de près de 18 % contre 10 % pour le S&P 500 — notre position dans Morgan Stanley avait gonflé au deuxième rang du portefeuille. Bien que nous redimensionnions cette position après la vigueur de jeudi et vendredi, nous continuons d’aimer les actions de cette banque d’investissement et la collecte d’actifs pour sa poussée dans les revenus de base des frais, une éventuelle résurgence du marché des introductions en bourse et ses programmes de dividendes et de rachat réguliers. Nous prenons les fonds de Morgan Stanley et les redéployons dans Constellation Brands sur une base presque dollar pour dollar. Ce fut une semaine marquante pour le brasseur Corona, car il a reçu suffisamment de votes des actionnaires lors d’une assemblée spéciale pour exécuter son plan de suppression de sa structure d’actions à deux catégories. Nous avons tout écrit sur l’événement jeudi, expliquant pourquoi il s’agit d’une excellente nouvelle du point de vue de la gouvernance d’entreprise et devrait conduire à une politique d’allocation du capital plus favorable aux actionnaires. Nous prévoyons des acquisitions moins coûteuses et non rentables, des investissements plus importants dans la croissance du portefeuille de bières et davantage de rachats d’actions. Si Constellation alloue son capital de cette manière, nous pensons que le multiple cours/bénéfices de l’action augmentera avec le temps. Mais avec des actions en baisse un peu vendredi – plus encore lorsque nous avons mentionné l’achat lors de la “réunion du matin” – certains peuvent se demander si cette baisse est un acte d’accusation contre la décision de Constellation de payer une prime pour supprimer les actions de classe B à droit de vote élevé. Nous ne pensons pas que ce soit le cas et pensons que STZ est en train de se laisser emporter par cette rotation sectorielle hors des défensives. Compte tenu de notre propension à acheter la force et à vendre la faiblesse, nous renforçons notre position STZ. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long MS et STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

