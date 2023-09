Les pêcheurs japonais intentent une action en justice pour empêcher le rejet des eaux usées de Fukushima.

La centrale nucléaire a connu une catastrophe catastrophique en 2011.

La Chine a interdit les fruits de mer japonais.

Plus de 100 pêcheurs et habitants vivant près de Fukushima vont intenter une action en justice cette semaine pour tenter d’arrêter le rejet des eaux usées de la centrale nucléaire japonaise en catastrophe, ont-ils annoncé lundi.

Douze ans après l’un des pires accidents nucléaires au monde, le Japon a commencé le 24 août à rejeter dans le Pacifique de l’eau de refroidissement traitée diluée avec de l’eau de mer, affirmant qu’elle était sans danger.

De nombreux pêcheurs japonais se sont opposés à cette publication, craignant qu’elle n’annule des années d’efforts visant à améliorer l’image de l’industrie à la suite de la catastrophe de 2011.

Plus de 100 plaignants à Fukushima et dans les préfectures voisines porteront plainte vendredi devant le tribunal du district de Fukushima, a déclaré à l’AFP Sugie Tanji, membre du secrétariat du groupe.

« Le gouvernement n’a pas tenu sa promesse d’obtenir l’accord des pêcheurs avant de prendre une telle décision de relâcher », a-t-elle déclaré.

« C’est une mauvaise politique car elle ignore la forte opposition non seulement de la part de la coopérative des pêcheurs de Fukushima mais aussi des coopératives de tout le pays », a déclaré le groupe dans un communiqué.

LIRE | Conséquences de Fukushima : le Premier ministre japonais condamne la Chine pour les jets de pierres sur l’ambassade et les écoles

« Le rejet dans l’océan ne peut jamais être toléré car il entraîne des souffrances supplémentaires pour les victimes de l’accident nucléaire », ajoute le texte.

Le déversement d’eau a suscité une violente réaction de la part de la Chine, notamment une interdiction générale des importations de produits de la mer japonais.

Le 1er septembre 2023, des travailleurs de la pêche déchargent des fruits de mer pêchés au chalut au port de Matsukawaura, dans la ville de Soma, préfecture de Fukushima, environ une semaine après que le pays a commencé à rejeter les eaux usées traitées de la centrale nucléaire de Tepco Fukushima Daiichi. AFP Jiji Press/AFP

Les bureaux du gouvernement et les entreprises japonaises ont également été bombardés de milliers d’appels importuns provenant de numéros de téléphone chinois.

La municipalité de Tokyo a reçu à elle seule 34 300 appels entre le 24 et le 31 août, indique-t-on.

Les responsables du gouvernement japonais se sont efforcés de rassurer le public sur le fait que le poisson et les autres produits de Fukushima peuvent être consommés sans danger.

La semaine dernière, le Premier ministre Fumio Kishida et l’envoyé américain au Japon, Rahm Emanuel, entre autres, ont mangé du poisson de Fukushima devant les caméras de télévision.

Avant le déversement d’eau, la Chine était la principale destination des exportations japonaises de produits de la mer et l’interdiction de Pékin inquiète les acteurs du secteur.

L’activité du grossiste tokyoïte Yoshinobu Yoshihashi a vu ses expéditions d’huîtres, d’oursins et de splendides alfonsino vers certains voisins asiatiques « réduites de plus de moitié ».

Yoshihashi a déclaré à l’AFP samedi au grand marché aux poissons de Toyosu :

Nous vivons une période assez difficile.

« Surtout dans des endroits comme Hong Kong et Macao, les dégâts sont assez graves. Nos clients là-bas nous disent que leurs clients ne viennent plus et qu’ils évitent le poisson japonais », a-t-il déclaré.

Le gouvernement japonais « aurait dû faire davantage pour communiquer à l’échelle mondiale sur la sécurité de l’eau avant de la relâcher. Il y a des gens, même au Japon, qui disent avoir peur », a-t-il déclaré.

« J’ai toujours été et je suis toujours fier du poisson japonais. Le nôtre est le meilleur. »

Kishida a déjà promis une aide à l’industrie et les ministres auraient dû régler les détails lundi.