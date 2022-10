Nous travaillerons au mieux de nos capacités pour faire de la feuille de route du football indien un succès : Kalyan Chaubey

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a accompli 50 jours de mandat. Au cours de cette période, le football indien a connu plusieurs changements visant à faire avancer le jeu dans le pays. Dans une conversation franche avec l’AIFF, Kalyan Chauney a discuté en détail de tout ce qui s’est passé et de tout ce qui a été prévu pour l’avenir du football indien.

Extraits :

En tant que président, vous avez accompli 50 jours de mandat. Pouvez-vous nous parler de votre expérience, des problèmes sur lesquels vous avez travaillé et des problèmes sur lesquels vous allez vous pencher ?

Si vous vous souvenez, le premier jour de notre entrée en fonction, j’ai promis qu’une nouvelle feuille de route pour le football indien serait introduite dans 100 jours. Aujourd’hui, je suis très heureux de dire que notre équipe interne travaille extrêmement dur et élabore un plan riche pour donner une nouvelle direction au football indien. En ce qui concerne la réalisation des 50 jours, c’était en effet très mouvementé. Immédiatement après la fin de nos élections, nous avons rencontré le président de la FIFA, puis le président de la Qatar Football Association. De retour en Inde, nous avons rencontré l’honorable ministre en chef d’Odisha (Shri Naveen Patnaik), l’honorable ministre en chef d’Arunachal Pradesh (Shri Pema Khandu) et l’honorable ministre en chef de Goa (Shri Pramod Sawant)… .nous sommes même allés en Assam. Nous essayons de visiter tous les coins et recoins du pays, autant d’États que possible, et nous nous efforçons de faire avancer le jeu avec l’aide du gouvernement de l’État respectif et de l’administration locale.

En dehors de cela, nous mettons tout en œuvre pour faire de la prochaine édition de la Hero I-League un grand succès. Nous prenons méticuleusement tout en considération, comment cela doit être mené, quel doit être le timing des matchs, qui doit être ses diffuseurs et quelle doit être la qualité des retransmissions.

Un autre domaine où nous travaillons très dur est l’arbitrage. Nous avons beaucoup de plans pour l’amener à une plus grande hauteur. Actuellement, nous sommes très occupés par la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, mais en même temps, nous nous concentrons sur le football de base avec le dernier programme de la FIFA, Football pour les écoles. Pour cela, nous avons lancé une coentreprise avec le ministère de l’Éducation de l’Union et la FIFA. L’AIFF et le ministère de l’Education travailleront en étroite collaboration pour faire de cet effort un véritable succès. Et attention, c’est un programme qui touchera 2,5 millions d’enfants dans le pays. Au cours de nos 50 jours, nous nous sommes concentrés également sur un certain nombre de choses qui ne se produisaient pas auparavant pour une raison ou une autre, et je suis heureux de dire que là aussi, nous avons fait beaucoup de travail. En un mot, je peux dire que les 50 derniers jours ont été assez satisfaisants.

Quelle est l’importance de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en cours pour les progrès du football féminin en Inde ?

C’est une opportunité énorme, vraiment énorme pour les femmes indiennes, à mon avis. Cela, j’en suis sûr, encouragera beaucoup de filles dans notre pays à jouer au jeu. En fait, ce n’est que récemment que j’ai proposé qu’il n’y ait pas de discrimination dans les honoraires que les footballeurs et footballeuses reçoivent lorsqu’ils représentent la nation. Nous avons également discuté de la possibilité de porter le Hero IWL (Ligue des femmes indiennes) à une plus grande échelle et de l’étendre à 30 villes du pays. Oui, je suis d’accord que les résultats de l’Inde dans la Coupe du monde féminine U-17 en cours n’ont pas été trop bons, mais les résultats sont temporaires. Lorsque vous jouez contre les meilleures équipes comme les États-Unis, le Maroc ou le Brésil, cela vous donne le genre d’expérience qui aide à faire passer le jeu au niveau supérieur.

Que pensez-vous de la qualification de l’équipe masculine U-17 de l’Inde pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC et de vos projets pour les garçons…

Eh bien, nous n’allons pas à un tournoi uniquement pour jouer… gagner le tournoi reste notre objectif. Lorsque l’équipe U-17 réussit et se qualifie, cela indique également la tournure future des événements et la perspective des footballeurs. Nous prévoyons de recruter les garçons de cette équipe U-17 avec d’autres garçons talentueux du même groupe d’âge, qui n’ont pas été sélectionnés pour une raison ou une autre. Nous voulons créer un plus grand bassin et nous asseoir avec les entraîneurs et le personnel de soutien de l’équipe U-17 pour élaborer une stratégie élaborée afin que ces garçons deviennent l’épine dorsale de l’équipe nationale en U-23 et au-delà.

J’ai rencontré les équipes masculine et féminine U-17 séparément à des moments différents. Je dois dire que j’ai remarqué une sorte de confiance chez les footballeurs des deux équipes. J’ai rencontré l’équipe masculine U-17 en Arabie Saoudite alors qu’ils étaient au milieu des éliminatoires. J’ai parlé à l’entraîneur Bibiano (Fernandes) et à son équipe de soutien et j’ai été extrêmement heureux de constater qu’ils avaient l’assurance nécessaire pour que l’équipe se qualifie. Cela donnera certainement à chacun la confiance supplémentaire dans les entraîneurs indiens. Je suis heureux d’avoir rencontré les garçons et qu’ils se soient qualifiés. Je suis également heureux que cette qualification soit passée sous la direction d’un entraîneur indien.

Cinquante jours se sont écoulés. Quel est le prochain projet ?

Je vous ai déjà informé que nous publierons bientôt une feuille de route sur le football indien à l’issue de nos 100 jours. Nous travaillerons au mieux de nos capacités pour en faire un succès. Et je sais très bien que l’Honorable Premier Ministre de l’Inde, Shri Narendra Modi ji, qui est un passionné de sport et encourage toujours le football, sera avec nous dans cette entreprise. Dans le même temps, j’exhorte le ministère des Sports de l’Union et le ministère de l’Éducation à ce qu’il soit d’une grande aide si l’infrastructure dont ils disposent à travers le pays est parfois donnée à des fins de football ; en fait, cela soulagera beaucoup nos dépenses.

Ainsi, notre objectif serait de veiller à ce que les associations d’État puissent bénéficier du soutien infrastructurel du gouvernement central ainsi que des gouvernements des États. Il pourrait y avoir un soutien logistique comme l’hébergement dans les auberges du gouvernement et bien d’autres choses. Nous prévoyons également d’introduire plus de tournois. Si nous pouvons relancer le championnat national U-21, cela profitera à l’équipe indienne U-23. Une ligue de jeunes uniforme sera introduite pour en tirer le meilleur parti. Les anciens footballeurs de chaque État, peut-être ceux qui ont joué pendant plus d’une décennie, seraient enrôlés. Leur expertise peut être utilisée comme éclaireurs dans les tournois de jeunes.

