Nous testons Huawei HarmonyOS… dans une voiture

Nous avons eu la chance de tester HarmonyOS dans les endroits les plus insolites – la première voiture AITO M5 co-développée par Huawei, qui était examiné par notre site sœur ArenaEV.com. C’est formidable de voir les constructeurs automobiles tirer parti des fabricants de smartphones et de leur expertise dans la création de systèmes d’exploitation fluides et fluides.

Huawei est allé au-delà de cela et s’est assuré que son propre HarmonyOS est présenté pour la première fois dans une voiture qu’ils ont co-développée. Dans la console centrale se trouve le système d’infodivertissement géant de 15,6 pouces fonctionnant sur HarmonyOS. Huawei appelle l’écran 2k, la résolution réelle est de 1 920 x 1 080 pixels et le panneau est HDR avec un rapport écran/corps de 90 %.

Huawei HiSilicon Kirin 990A

CPU: 4 Taishan V20 Lite (grand noyau), 4 Cortex-A55

4 Taishan V20 Lite (grand noyau), 4 Cortex-A55 GPU : 8 Mali-G76

8 Mali-G76 IA/NPU : 2 Ascend Da Vinci D110 Tiny, 1 Ascend Da Vinci D100 Lite

2 Ascend Da Vinci D110 Tiny, 1 Ascend Da Vinci D100 Lite Divers : Prise en charge de la connexion réseau 5G ; Puissance de calcul : 3,5 TOP

Le 990A est différent de la puce Kirin 990 du côté de l’électronique grand public, le Kirin 990A a des changements essentiels dans le cœur de performance du processeur, le nombre de cœurs GPU est divisé par deux et le NPU a également eu quelques changements dans le nombre de cœurs. Cependant, comme les deux puces ne sont pas utilisées pour les mêmes plates-formes (une pour les voitures, une pour l’électronique portable), il n’y a pas de moyen de comparer directement leurs performances.

Les rapports indiquent que Huawei envisage de faire de la puce une petite carte enfichable, de taille similaire à une clé RAM pour ordinateur portable, vous permettant de mettre à niveau votre propre matériel. C’est une bonne nouvelle, étant donné que les voitures ont une durée de vie beaucoup plus longue que les puces alimentant leurs systèmes d’infodivertissement.

Nous commencerons par énumérer les principales différences entre Android Auto, Apple Carplay et HarmonyOS :

1. Grâce à la projection sur écran, un riche écosystème d’applications est immédiatement disponible. La plupart des applications installées sur le téléphone portable peuvent être utilisées dans la voiture, et ce n’est pas un problème pour jouer à de grands jeux mobiles.











Se déplacer sur HarmonyOS

2. Les appels vidéo téléphoniques peuvent être transférés de manière transparente vers la voiture lors de l’entrée, et l’appel en voiture peut utiliser la caméra, le microphone et le haut-parleur de la voiture. Deux voitures exécutant HarmonyOS peuvent même passer des appels vidéo.

3. L’assistant vocal a la capacité de reconnaître la zone de séparation vocale et peut contrôler presque tout le matériel de la voiture, y compris les fenêtres et les climatiseurs. En outre, il dispose également de fonctions avancées telles que le dialogue continu et le visible-to-speak.











HarmonyOS

L’utilisation d’HarmonyOS dans une voiture est un nœud dans lequel Huawei peut montrer l’une des applications les meilleures et les plus pratiques de l’IoT (Internet des objets). Huawei dispose d’un vaste catalogue de produits pour la maison intelligente, allant des caméras intelligentes, des serrures/sonnettes intelligentes, des téléviseurs, etc. Après vous être connecté à votre compte Huawei, les mêmes produits de compte peuvent également être contrôlés via la voiture, à commande vocale ou autre. « Allumer la caméra du salon », « Éteindre le téléviseur », « Appeler en vidéo le téléviseur du salon » (oui, c’est vrai ! Huawei a un téléviseur avec une caméra sur le dessus permettant d’appeler directement la vidéo !), tout cela peut être réalisé grâce au système d’infodivertissement.











Le menu des paramètres

Après avoir utilisé HarmonyOS pendant un certain temps, nous pouvons dire que le système fonctionne incroyablement bien, l’ensemble du système est très personnalisable et Huawei l’a définitivement rendu intelligent. La caméra du côté conducteur peut reconnaître les visages et changer automatiquement les thèmes/écrans d’accueil pour le conducteur lorsqu’il entre dans la voiture.

S’il est associé à des téléphones Huawei, des montres intelligentes ou à peu près n’importe quoi d’autre dans l’écosphère Huawei, tout est lié de manière très fluide – vous voulez aller quelque part et avoir l’emplacement sur votre téléphone ? Envoyez-le simplement à la voiture et il ouvrira l’application Maps pour vous.

La plupart des choses sont intuitives, par exemple, les commandes les plus utilisées par le conducteur seront sur le côté gauche, ce qui facilitera l’accès et presque tous ceux qui utilisent un téléphone pourront utiliser cet infodivertissement sans trop de difficulté. Cependant, être trop similaire à une expérience de téléphone/tablette nous a fait glisser du bas pour revenir à la page d’accueil plusieurs fois, au lieu de cliquer sur le bouton Accueil dans le coin inférieur gauche, au besoin.











Panneau de configuration et écran d’accueil

L’écran d’accueil a ce que Huawei appelle “Smart Dock”, similaire au dock de l’application sur votre téléphone. Vous pouvez changer et modifier les applications à suivre dans la rangée du bas. Il existe également des applications de style widget comme la météo, la musique et les actualités, qui vous montreront les dernières mises à jour météo, les mises à jour des actualités et la musique en cours de lecture en temps réel. Cet écran d’accueil est également ce qui rend le système si facile à prendre en main car il ressemble à votre téléphone.











Station d’accueil intelligente, assistant, écran d’accueil

L’App Store est l’AppGallery de Huawei, mais les applications doivent d’abord recevoir le feu vert pour être “car-friendly”. Ainsi, la pléthore d’applications que vous pouvez normalement télécharger sur votre téléphone Huawei a été considérablement réduite, mais il en reste encore un grand nombre selon les normes d’infodivertissement automobile. L’expérience utilisateur est essentielle ici, si vous préférez une certaine application musicale ou une application de navigation, téléchargez-la et faites-en celle par défaut. Même des systèmes d’infodivertissement décents comme le système de Tesla ne peuvent pas correspondre à HarmonyOS en termes de personnalisation.











Magasin

Une chose importante à noter est que l’application Maps se trouve également dans ce “Smart Dock”. C’est sur le côté gauche pour que le conducteur puisse y accéder rapidement, mais c’est toujours moins important que dans la plupart des autres voitures où « cartes/navigation » est normalement une sélection autonome ou EST la page d’accueil elle-même.

Cela affecte-t-il la capacité du conducteur à utiliser l’infodivertissement ? Non. Lorsque vous utilisez l’application Maps pour la navigation et que vous souhaitez ouvrir une autre application, un écran partagé s’ouvrira où la navigation sera toujours sur la gauche et l’application ouverte sera sur la droite. Ce rapport d’écran partagé peut également être modifié dans différentes proportions et les applications peuvent être permutées de chaque côté.

Que se passe-t-il si vous appuyez accidentellement sur le bouton d’accueil de la navigation ? Dans le coin supérieur gauche, un widget d’itinéraire de taille moyenne apparaîtra indiquant le prochain virage, la durée du trajet, etc.

Dans les applications de paramètres, sous système, nous pouvons voir que la voiture exécute HarmonyOS build 2.1.0.109, et comme sur votre téléphone, la gestion du stockage et de nombreuses autres informations système sont accessibles. Beaucoup de choses peuvent également être modifiées – Huawei Assistant vous permet de personnaliser la commande de réveil à tout ce que vous aimez et c’est bien mieux que d’autres systèmes qui vous obligent à utiliser une phrase générique “hey ___”.

Ensuite, il y a les paramètres habituels que vous verrez dans d’autres voitures. La conduite vous permet de modifier le profil de conduite, le mode de conduite, le maintien automatique et l’ESC. La puissance vous indique le kilométrage restant, les temps de charge programmés, etc. Bien que nous ayons utilisé ces paramètres dans d’autres voitures un million de fois, lorsqu’il est utilisé dans l’AITO M5, il se sent agréablement différent – pas de décalage, intuitif, et l’interface utilisateur est également agréable à regarder.











Paramètres de conduite

Il y avait cependant un paramètre intéressant qui nous a marqué, c’était le mode Nap – avec trois paramètres – sieste, méditation et respiration. Parfois, lorsque vous avez eu une matinée stressante au travail, vous voulez simplement vous détendre. Alors, entrez dans votre AITO M5 alimenté par HarmonyOS et appuyez sur le mode Nap – la voiture émet de doux sons d’oiseaux et d’eau, et le siège du conducteur s’incline dans une position presque horizontale. Cette fonction permet de se détendre et d’être immergé, nous nous sommes sentis plus reposés après avoir utilisé seulement le mode “Breathe” de 3 minutes.

Parlons maintenant de l’assistant vocal – comme mentionné précédemment, la commande de réveil peut être modifiée et l’assistant est capable d’une “écoute intelligente”, ce que cela fait, c’est que lorsque vous réveillez l’assistant pour la première fois, vous pouvez avoir une conversation continue avec lui et il écoutera toutes les commandes dans un temps défini. C’est quelque chose que d’autres assistants vocaux de voiture peuvent également faire.

Ce qui distingue celui-ci, c’est le taux de reconnaissance, la vitesse et ce que vous pouvez faire avec l’assistant vocal. L’assistant vocal peut tout contrôler à l’écran, “faire défiler vers le bas” dans les paramètres, dire “affichage”, “luminosité du HUD réglée sur 0” et “réglée sur 100 %”. Les commandes vocales sont instantanées et vous n’avez pas besoin de réveiller l’assistant.

La façon dont il gère le contexte est également incroyable, après avoir réglé la luminosité du HUD sur 0, puis dit «réglé sur 100%», il fera passer la luminosité du HUD à 100, sachant que c’est ce que vous vouliez dire. Avoir une conversation au hasard avec vos amis ne déclenchera pas non plus l’IA, elle sait presque par magie que vous ne lui parlez pas et vous ignorera – la fonction “écoute intelligente” est temporisée à 1 minute après le réveil de l’assistant, elle écoutez pendant 1 minute après la dernière commande vocale puis passez en mode veille ou vous pouvez l’annuler à tout moment.

Dans l’ensemble, cette version d’HarmonyOS montre que Huawei l’a optimisé pour une utilisation en voiture et c’est formidable de voir autant d’efforts consacrés à sa convivialité et de ne pas être compliqué à utiliser en conduisant. Bien qu’il existe des différences et des limites à ce qui peut être fait, les paramètres sous-jacents et la conception de l’interface utilisateur sont les mêmes que sur un téléphone Huawei.

HarmonyOS a été réglé pour pouvoir utiliser le chipset Kirin 990A à ses limites maximales avec des applications et d’autres fonctions parfaitement fluides à utiliser sans aucun problème à notre époque. Certains constructeurs automobiles comme BYD et Geely ont déjà exprimé leur intérêt à adopter le système d’exploitation, il pourrait donc en voir beaucoup plus à l’avenir.