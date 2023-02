“Nous surmonterons cette catastrophe ensemble”, déclare Erdogan en Turquie alors que le tremblement de terre fait 76 morts

Un fort tremblement de terre a frappé la Turquie et la Syrie.

Le nombre de morts à ce jour en Syrie 42 et 53 en Turquie.

Le séisme a frappé à 04h17 lundi.

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie lundi, tuant des dizaines de personnes, rasant des bâtiments alors que les gens dormaient encore et provoquant des secousses ressenties jusqu’à l’île de Chypre.

Les responsables locaux en Turquie ont estimé le nombre initial de morts à 76, bien qu’il menaçait de grimper considérablement plus haut car il a attrapé la plupart des gens alors qu’ils étaient encore endormis à la maison.

Au moins 42 personnes sont également mortes dans les régions contrôlées par le gouvernement du nord de la Syrie, ont indiqué les médias officiels.

Selon Reuters, l’agence turque de gestion des catastrophes AFAD a rapporté : « 76 de nos citoyens ont perdu la vie à Adana, Adiyaman, Malatya, Kahramanmaras, Gaziantep, et 440 citoyens ont été blessés à Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay et Kili.”

Des images télévisées montraient des personnes choquées en Turquie debout dans la neige en pyjama, regardant les sauveteurs creuser dans les décombres des maisons endommagées.

Le séisme a frappé à 04h17 heure locale (01h17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 km, a indiqué l’agence américaine, avec une réplique de magnitude 6,7 frappant 15 minutes plus tard.

LIRE | Au moins 15 morts dans le tremblement de terre en Turquie (responsables locaux)

Le centre des services d’urgence de l’AFAD en Turquie a estimé la magnitude du premier séisme à 7,4.

Le tremblement de terre a été l’un des plus puissants à avoir frappé la région depuis au moins un siècle.

“Je transmets mes meilleurs vœux à tous nos citoyens qui ont été touchés par le tremblement de terre”, a tweeté le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Il ajouta:

Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble au plus vite et avec le moins de dégâts possible.

Le tremblement de terre a rasé des dizaines de bâtiments dans les grandes villes du sud de la Turquie ainsi que dans la Syrie voisine, un pays en proie à plus d’une décennie de violence qui a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes.

Des images diffusées à la télévision turque et sur les réseaux sociaux ont montré des sauveteurs creusant dans les décombres de bâtiments rasés dans la ville de Kahramanmaras et dans la ville voisine de Gaziantep.

Un feu a illuminé le ciel nocturne sur une image de Kahramanmaras, bien que son origine reste incertaine.

La télévision NTV a déclaré que des bâtiments se sont également effondrés dans les villes d’Adiyaman, Malatya et Diyarbakir.

La télévision turque CNN a déclaré que le séisme avait également été ressenti dans certaines parties du centre de la Turquie et dans la capitale Ankara.

La télévision d’État syrienne a rapporté qu’un immeuble près de Lattaquié, sur la côte ouest de la Syrie, s’était effondré.

Les médias pro-gouvernementaux ont déclaré que plusieurs bâtiments s’étaient partiellement effondrés à Hama, dans le centre de la Syrie, la défense civile et les pompiers s’efforçant de sortir les survivants des décombres.

Raed Ahmed, qui dirige le Centre national des tremblements de terre de Syrie, a déclaré à la radio pro-gouvernementale qu’il s’agissait “historiquement, du plus grand tremblement de terre enregistré dans l’histoire du centre”.

Naci Gorur, spécialiste des séismes à l’Académie des sciences de Turquie, a exhorté les responsables locaux à vérifier immédiatement si les barrages de la région sont fissurés afin d’éviter des inondations potentiellement catastrophiques.

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde

La région turque de Duzce a subi un tremblement de terre de magnitude 7,4 en 1999 – le pire à avoir frappé la Turquie depuis des décennies.

Des sauveteurs syriens (Casques blancs) récupèrent un homme blessé dans les décombres d’un immeuble effondré à la suite d’un tremblement de terre, dans la ville frontalière d’Azaz, au nord de la province d’Alep, tenue par les rebelles. AFP PHOTO : Bakr Alkasem, AFP

Ce séisme a tué plus de 17 000 personnes, dont environ 1 000 à Istanbul.

Les experts ont depuis longtemps averti qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, ce qui a permis une construction généralisée sans précautions de sécurité.

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazig en janvier 2020, tuant plus de 40 personnes.

Et en octobre de la même année, un séisme de magnitude 7,0 a frappé la côte égéenne de la Turquie, tuant 114 personnes et en blessant plus de 1 000.