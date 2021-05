Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a défendu les politiques d’orientation des masques Covid-19 de l’agence au milieu des critiques généralisées des législateurs et des responsables de la santé.

« Ces questions sont complexes, la science évolue, la science évolue, et nous suivons la science chaque jour et nos conseils évoluent à mesure que la science évolue », a déclaré Walensky lors d’une interview de mercredi sur CNBC. « The News with Shepard Forgeron. »

Walensky a souligné le déclin des cas de Covid dans le pays et l’augmentation des taux de vaccination. Le taux de positivité américain a chuté à 3,1%, le plus bas de la pandémie, selon Université Johns Hopkins. Près de 59% des adultes ont reçu au moins un vaccin, selon le CDC.

Le chef du CDC a également signalé à l’hôte de Shepard Smith que les directives changeraient bientôt, après l’approbation par l’agence de l’administration du vaccin Covid-19 de Pfizer et de BioNTech aux adolescents âgés de 12 à 15 ans.

«Aujourd’hui, nous avons des vaccins disponibles, maintenant pour les 12 à 15 ans, [the agency’s guidelines are] va devoir évoluer à nouveau, et je suis vraiment enthousiaste à l’idée de les mettre à jour très bientôt », a déclaré Walensky.

Smith a également demandé à Walensky pourquoi, si tout le monde dans son bureau était vacciné, ils devaient quand même porter des masques à l’intérieur. Elle a expliqué que le CDC veut s’assurer que les vaccins fonctionnent contre toutes les variantes qui circulent aux États-Unis, et que « vous n’êtes pas un porteur asymptomatique si vous êtes vacciné » avant de supprimer complètement les masques en intérieur.