Nous soutenons toujours Apple, même si les actions chutent suite au rapport des fournisseurs sur les nouveaux iPhones

Les actions du club détenant Apple (APPL) se négociaient de plus de 3% mercredi après qu’un rapport de Bloomberg a déclaré que le géant de la technologie avait annoncé à ses fournisseurs qu’il renonçait à son intention d’augmenter la production de ses nouveaux iPhones dans un contexte de demande plus limitée. Mais à quel point les investisseurs devraient-ils prendre la nouvelle au sérieux ? Comme mentionné dans la note du matin de Jim Cramer mercredi, ces rapports ne sont pas confirmés et ce n’est pas quelque chose qu’il a entendu lorsqu’il a parlé avec des fournisseurs de la côte ouest plus tôt ce mois-ci. Bien sûr, ce n’est pas la première fois que nous voyons des gros titres dénonçant la faiblesse de la demande d’iPhone sur la base de sources de fournisseurs anonymes. Pour ceux qui l’ont manqué, Jim a discuté de sa propre expérience avec un fournisseur lui révélant les détails des commandes d’Apple – et les conséquences qui ont suivi – lors de la réunion du Club mercredi. Il convient également de souligner que, même s’il est vrai, le rapport Bloomberg indique seulement qu’Apple ne poursuit plus ses plans d’augmentation de la production, et non de réduction des objectifs initiaux. Apple devrait toujours produire environ 90 millions d’iPhone 14, conformément aux attentes de production initiales. Le point de vue des analystes Chez Morgan Stanley, les analystes prennent le titre pour signifier que “la hausse de la demande meilleure que prévu pour l’iPhone 14 Pro/Pro Max est probablement compensée par une demande initiale plus faible pour l’iPhone 14/14 Plus”. En d’autres termes, le rapport sert en grande partie à confirmer ce que nous savions déjà : le consensus général est que les iPhone 14 du modèle de base ne sont pas suffisamment avancés par rapport au modèle 13 pour justifier une mise à niveau, alors que les modèles Pro voient certains des meilleurs délais de livraison au cours des 6 dernières années. Morgan Stanley a déclaré que le rapport est “plus d’aboiements que de morsures”. Les analystes ont ajouté que le rapport n’impliquait aucun inconvénient pour leurs prévisions d’expédition d’iPhone, ce qui signifie que pour le moment, leurs estimations restent inchangées dans l’actualité. Les analystes de Wedbush ont noté que “la demande d’iPhone Pro reste robuste sur la base de tous les points de données que nous voyons aux États-Unis et en Chine … [meaning] bien plus haut [average selling prices] et un vent arrière clair pour Apple dans l’exercice 23 à ce rythme.” Les analystes de KeyBanc ont reconnu les conséquences négatives à court terme que ce titre pourrait avoir sur le titre mais “en profiteraient en achetant sur le recul”. De plus, les analystes ont souligné que tous les Le rapport de Bloomberg souligne en fait l’échec de la matérialisation d’un niveau de demande plus élevé, ce qui signifie qu’il n’y a probablement pas eu de changement dans les attentes consensuelles. ajoutant, conformément à notre propre point de vue, que les articles de la chaîne d’approvisionnement d’Apple doivent toujours être pris avec un grain de sel. Apple essaie plus probablement de déplacer la production vers les modèles haut de gamme pour soutenir une demande démesurée, ont écrit les analystes. En fin de compte, nous continuons de croire qu’il est malavisé de vendre Apple sur la base de mises à jour de fournisseurs non confirmées, car les rapports se sont toujours révélés trompeurs – et, souvent, la faiblesse résultant de ces mises à jour a permis d’acheter opportunités. Bien que le temps nous dise comment la demande pour l’iPhone 14 se déroulera finalement, nous continuons à posséder Apple sur la base du solide écosystème de l’entreprise et de la fidélité de ses clients. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un homme tient un iPhone 14 alors que de nouveaux modèles sont mis en vente dans un magasin Apple à Pékin, en Chine, le 16 septembre 2022. Thomas Pierre | Reuter