Les experts de droite et les utilisateurs de médias sociaux affinent leurs fourches après que la Heritage Foundation, un groupe de réflexion américain conservateur, ait insisté sur le fait que Julian Assange n’était pas membre de la presse et ne devrait pas bénéficier de la clémence.

L’institut de politique publique basé à Washington, DC, a exprimé vendredi son mécontentement face aux rumeurs selon lesquelles le président Donald Trump serait en train de demander pardon au fondateur de WikiLeaks, qui lutte contre l’extradition vers les États-Unis.

« Nous soutenons une presse libre et ouverte – mais Assange n’est pas un héros de la liberté d’expression », a écrit le groupe de réflexion, ajoutant que le ressortissant australien, qui croupit dans une prison britannique depuis avril 2019 après avoir été arrêté à Londres, «Mérite de faire face à toutes les conséquences juridiques de ses actes» et « en aucun cas » est digne de la miséricorde du président.

Le tweet lié à un commentaire publié par le Daily Signal financé par Heritage, qui décrit Assange comme «Un ennemi des États-Unis qui, entre autres, a délibérément recruté un soldat américain pour divulguer illégalement des secrets de sécurité nationale et qui a ensuite divulgué ces secrets au public.» L’article soutient que Trump ne doit pas pardonner au fondateur de WikiLeaks et exhorte le président à reconsidérer sa position s’il a l’intention d’accorder la clémence à Assange.

La position ferme du groupe de réflexion sur Assange n’a pas été bien accueillie par sa population cible. Le pundit conservateur Jack Posobiec ouvertement se moquait la position de l’organisation, tandis que l’éminent activiste républicain Daniel Bostic a abattu le point de vue d’Heritage comme «Terriblement faux.»

Vous avez terriblement tort. – Daniel Bostic (@debostic) 18 décembre 2020

Cependant, ce ne sont pas seulement les personnalités des médias populaires qui ont fait exception. Le tweet de Heritage a été inondé de réponses furieuses d’anciens partisans qui ont juré de ne plus jamais faire de don au groupe de réflexion.

Quoi??? @Patrimoine ? Je vous ai fait confiance pendant de nombreuses années, énorme déception. Nous sommes confrontés à des élites puissantes qui trichent, contraignent et se frayent un chemin dans nos vies en abusant de leur pouvoir et de nos institutions. Et vous tombez sur ces quelques héros qui osent les exposer en risquant leur vie – Nicolas Zumino (@Nzumino) 18 décembre 2020

Je regrette de vous avoir accordé de l’attention, de l’argent et du respect. Au revoir. – Juste humain (@Jo_Kyle) 18 décembre 2020

D’autres ont écarté l’affirmation de l’organisation selon laquelle elle soutenait la liberté de la presse et ont publié leur propre interprétation de l’argument de Heritage.

« Nous soutenons une presse libre et ouverte – tant qu’elle ne rend pas compte des crimes de guerre des néoconservateurs », lis une «traduction» dédaigneuse de la position du groupe de réflexion.

L'enregistrement d'Assange mettant en garde le gouvernement américain en 2011 est une « preuve accablante » de son innocence, a déclaré le rédacteur en chef de WikiLeaks à RT

Il y avait une opposition presque unanime à la caractérisation d’Assange par le groupe conservateur, mais un utilisateur de Twitter a déclaré qu’il était tout à fait d’accord pour qu’Assange devrait faire face à la « conséquences » de ses actions.

«Je suis d’accord qu’il mérite de faire face à toutes les conséquences juridiques de ses actes, une gifle au poignet, c’est trop. Il mérite une libération immédiate et une grâce complète ». la commentaire lis.

Les autorités américaines ont accusé Assange de « Complot en vue de commettre une intrusion informatique » avec l’analyste du renseignement de l’armée américaine Chelsea Manning en 2010. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 175 ans de prison.

Un enregistrement d’une conversation téléphonique entre Assange et l’avocat du département d’État Cliff Johnson, publié par le média conservateur Project Veritas plus tôt cette semaine, montre que le fondateur de WikiLeaks avait averti le département d’État d’Hillary Clinton qu’un ancien employé du site se préparait à libérer une tranche des câbles diplomatiques américains non expurgés et a offert d’aider le gouvernement américain à atténuer les retombées potentielles.

Le rédacteur en chef de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, a déclaré à RT que l’enregistrement audio sert de « preuve écrasante » contredisant les accusations américaines portées contre Assange.

Des rumeurs circulent depuis plusieurs semaines selon lesquelles Trump pourrait accorder la clémence à Assange, et peut-être à d’autres personnes de haut niveau telles que l’ancien lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden, avant de quitter ses fonctions le 20 janvier. Maison Blanche.

