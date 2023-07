Nous sommes vidés après que la guerre des voisins a forcé le gagnant de la loterie de 148 millions de livres sterling à annuler le festival – un petit groupe l’a ruiné pour tous

Les fans de ROCK ont été laissés pour compte après qu’une guerre entre voisins a forcé un gagnant de loterie à annuler un festival de musique.

Adrian Bayford, 53 ans, qui a empoché 148 millions de livres sterling sur l’Euromillions, a invité des milliers de fans de heavy metal sur les 90 acres de terrain attachés à son manoir de 12 millions de livres sterling dans le Cambridgeshire.

Adrian Bayford, 53 ans, a invité des milliers de fans de heavy metal dans son manoir Crédit : Bav Media

Le Cambridge Rock Festival aurait eu lieu sur le terrain Crédit : Bav Media

Mais les organisateurs organisent maintenant des remboursements aux festivaliers après que les chefs de conseil ont rejeté sa demande de licence d’événement – ​​à la suite d’une série d’objections de familles marre à proximité.

Maintenant, les participants en colère se sont rendus sur la page des médias sociaux de l’événement, surnommé The Cambridge Rock Festival (CRF), pour exprimer leur frustration et dire qu’ils le veulent l’année prochaine.

Les gens ont également envoyé leurs meilleurs voeux au directeur du festival Dave Roberts, qui a lutté avec des problèmes médicaux au cours des dernières années.

L’un d’eux a dit: « Quel champ de mines absolu, je ressens pour vous tous. »

Un autre a commenté: « Il est bon de savoir que c’est le changement de la réglementation des licences qui a conduit à l’annulation de cette année. Dave a toujours fait de son mieux pour s’assurer que le CRF était le meilleur festival et le plus convivial et était soutenu par de nombreuses personnes. Pour toutes les personnes impliquées, merci pour les efforts passés et pour 2024, nous espérons vous y voir ! »

Un troisième a dit: « Cauchemar! Nous y serons l’année prochaine. Gardez la foi. »

L’un d’eux a plaisanté: « Alors RTP + BS frappe encore une fois pour priver le public amateur de musique de quelques jours de plaisir, de rires et de musique / atmosphère brillante en ces » temps difficiles « ! Clé de abrvs = RT RED TAPE, P. POLITICS et BS eh bien, faites-en ce que vous voulez. Comme précédemment, tout le pouvoir à Dave et à TOUT LE MONDE impliqué dans CRF, vous ROCK !! »

Une dernière personne a déclaré: « Les organisateurs peuvent sûrement contester la décision, ce qui est très injuste et bien trop tard. Un seul homme ne devrait pas être autorisé à gâcher le plaisir de milliers. Montez la révolution. Contestez la décision! »

Cela vient après que The Sun ait précédemment rapporté que les habitants étaient furieux à l’idée d’un autre festival si près de chez eux.

L’événement de 129 £, qui devait accueillir 60 groupes de rock, aurait vu de la musique jouer jusqu’à 23 heures chaque soir.

Mais les habitants des environs ont déclaré qu’ils ne voulaient pas être gâchés par les sons de basse et de batterie en plein essor.

Le festival de quatre jours, qui a vu d’énormes artistes se produire au fil des ans, notamment Thunder, Uriah Heep et Hazel O’Connor, devait se dérouler du 3 au 6 août.

L’ancien postier a remporté le prix énorme en 2015 avec sa désormais ex-femme Gillian.

Adrian a déménagé en Écosse en 2019 et a eu du mal à vendre le pad depuis.

L’ancien postier a décroché 148 millions de livres sterling avec maintenant son ex-femme Gillian 1 crédit