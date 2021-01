Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré dimanche que la moitié des membres de la Chambre risquaient de mourir lors des manifestations au Capitole mercredi alors qu’elle et d’autres démocrates se préparaient à voter cette semaine sur une autre destitution contre le président Donald Trump.

«Si un autre chef d’État venait et ordonnait une attaque contre le Congrès américain, dirions-nous que cela ne devrait pas être poursuivi? Dirions-nous qu’il ne devrait y avoir absolument aucune réponse à cela? la membre du Congrès de New York a posé à George Stephanopoulos, animateur de l’émission ABC.

– Non, affirma Ocasio-Cortez. «C’est un acte d’insurrection. C’est un acte d’hostilité. Et nous devons avoir des responsabilités, car sans cela, cela se reproduira.

« Peut-être que mes collègues n’étaient pas pleinement présents pour les événements de mercredi, mais nous sommes arrivés près de la moitié de la Chambre presque mourante mercredi », a-t-elle déclaré.

Hakeem Jeffries, un collègue représentant de New York, a souscrit aux points de vue d’AOC dans une interview accordée dimanche à NBC, affirmant: « Donald Trump représente un danger clair et présent pour la santé et la sécurité du peuple américain, ainsi que pour notre démocratie »

« Peut-être que mes collègues n’étaient pas pleinement présents pour les événements de mercredi, mais nous sommes arrivés près de la moitié de la Chambre sur le point de mourir mercredi », a déclaré dimanche Alexandria Ocasio-Cortez à propos de la foule pro-Trump descendant au Capitole.

Le whip de la majorité à la Chambre, Jim Clyburn, a déclaré dimanche que les démocrates voteraient sur la destitution cette semaine, mais a déclaré que le parti pourrait attendre les 100 premiers jours au pouvoir de Joe Biden pour transférer les articles au Sénat.

La représentante, ainsi que la poignée de membres de son « escouade » progressiste, sont pleinement d’accord avec le projet de destituer à nouveau le président Trump.

Le whip de la majorité à la Chambre, Jim Clyburn, a déclaré dimanche que des articles avaient déjà été tirés au sort et qu’il s’attend à un vote à la chambre basse le lendemain.

« Je pense que cela viendra – probablement mardi, et peut-être mercredi, mais cela se produira cette semaine », a déclaré le démocrate de la Chambre n ° 3 à « Fox News Sunday », interrogé sur le fait que la Chambre prend des mesures pour destituer Trump. «Le reste des articles a été rédigé.

«Si nous sommes la maison du peuple, faisons le travail du peuple et votons pour destituer ce président», a poursuivi Clyburn dans son entretien avec Chris Wallace de Fox. « Et puis nous déciderons plus tard – ou le Sénat décidera plus tard – de ce qu’il faut faire de cette destitution. »

Ocasio-Cortez a déclaré que « à chaque minute », Trump était toujours au pouvoir, il y avait une menace imminente.

« Je crois absolument que la destitution devrait être programmée pour plusieurs raisons », a-t-elle déclaré dimanche.

« Notre priorité principale est d’assurer la destitution de Donald Trump en tant que président des États-Unis », a ajouté AOC. «Chaque minute et chaque heure de son mandat représente un danger clair et présent, non seulement pour le Congrès des États-Unis, mais, franchement, pour le pays.

Les législateurs ont été contraints d’évacuer les chambres de la Chambre et du Sénat et de s’abriter dans des bureaux ou d’autres endroits mercredi après que des milliers de partisans de Donald Trump ont pénétré dans le Capitole et se sont révoltés dans les couloirs.

Alors que les démocrates poursuivent la mise en accusation, de nombreux législateurs des deux côtés de l’allée demandent à Trump de démissionner de son propre chef pour empêcher le Congrès d’avoir à intervenir. D’autres comptent sur le vice-président Mike Pence pour invoquer le 25e amendement et prendre ses fonctions pour les 10 derniers jours du mandat de Trump.

On parle également d’interdire à Trump de se présenter à nouveau à la présidence – alors que la spéculation monte, il poursuivra une autre course à la Maison Blanche en 2024.

« En plus de la destitution, nous parlons également de l’interdiction totale du président – ou, plutôt, de Donald Trump de se présenter à nouveau aux élections », a déclaré AOC à ABC. « Et, en plus de cela, la capacité potentielle de s’empêcher de se pardonner des accusations pour lesquelles il a été mis en accusation. »

Clyburn, cependant, a déclaré dimanche que les démocrates de la Chambre se demandaient s’ils devaient retarder l’envoi des articles de mise en accusation au Sénat jusqu’à la fin des 100 premiers jours de mandat de Joe Biden.

De cette façon, les démocrates permettraient au nouveau président d’installer des membres clés de son équipe et auraient un nouveau Sénat divisé 50-50 avec lequel travailler.