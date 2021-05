Nous sommes vaccinés mais notre enfant ne l’est pas. Le renvoyons-nous à l’école?

Je suis complètement vacciné. Remerciez Dieu pour cela, car cette hypertension artérielle et le fait de passer plus d’un an sans coupe de cheveux commençaient à constituer une menace. Ma femme a maintenant eu sa deuxième injection et a une nouvelle douleur au bras pour le prouver.

Cela a pris assez de temps à Virginie, mais nous sommes enfin là. Les Centers for Disease Control and Prevention, dans toute leur sagesse cohérente et totalement digne de confiance, disent que nous pouvons tous les deux sortir à nouveau et profiter du monde comme nous le faisions autrefois.

Le CDC a autorisé les enfants de 12 ans et plus à se faire vacciner et a signalé que, vendredi, 120 millions de personnes avaient été entièrement vaccinées.

Honnêtement, cette combinaison de faits est incroyable et effrayante. Mais notre fils n’est pas vacciné et bien que les choses s’accélèrent avec le tri des enfants, nous ne savons toujours pas quand ou s’il aura son tour. Il a 8 ans et il y a quelques années là où la science est arrivée. Merci, scientifiques, au fait. Vous faites le travail du seigneur.

Donc que faisons-nous maintenant? Qu’est-ce que les parents sont censés faire dans un monde où les paramètres nous disent que nos jeunes enfants sont probablement bien pour se mêler aux non-vaccinés, mais l’année et demie écoulée nous le dit, pas encore.

De la livraison de papier toilette au retour à l’école?

Nous sommes arrivés jusqu’ici. Nous avons traité de l’apprentissage à distance. Nous avons surmonté la peur de s’infecter les uns les autres. Nous avons porté des masques partout. Nous avons tout fait livrer de l’eau et du papier toilette au nouvel équipement de bureau pour éviter que l’extérieur, on nous dit maintenant qu’il est à nouveau sûr comme par magie.

Nan.

Les parents d’enfants de l’âge de mon fils doivent maintenant décider s’il est temps de mettre de côté toutes ces précautions et ces petites réactions excessives. Renvoyons-nous nos enfants à l’école à l’automne si un vaccin ne leur est pas disponible? Pouvons-nous nous permettre, financièrement et mentalement, de faire un autre cycle d’apprentissage à distance?

Ensuite, il y a les familles qui ont des enfants immunodéprimés ou des enfants handicapés. Ces enfants n’ont pas le système immunitaire pour tout type d’infection ou n’ont presque aucune chance de s’en tenir aux restrictions persistantes du COVID que les écoles imposeront. Mon fils autiste, par exemple, aura du mal à s’en tenir à des règles strictes d’espace et de distanciation.

Et si c’était votre enfant?:Les parents de jeunes enfants se sentent oubliés alors que le CDC assouplit les restrictions relatives aux masques

Il porte son masque quand il sort, mais cela n’a pas d’importance s’il se trouve dans une salle d’étudiants qui auront des problèmes à garder le masque ou qui se feront inévitablement dire que c’est bien de les enlever.

Et pour ceux qui se demandent, il n’est pas trop tôt pour poser ces questions. Notre quartier nous a déjà fait choisir.

Un peu plus de 77% des familles ont choisi l’apprentissage personnel, selon les données publiées par le district. Un autre 17 pour cent seront par défaut à cela parce qu’ils n’ont pas choisi. Nous tomberions dans les 5% qui ont choisi l’apprentissage virtuel. Seulement nous sommes allés d’une autre manière.

La lumière au bout du tunnel? On le voit aussi, mais c’est plus loin pour nous

Nous avons choisi de nous libérer de tout le système. Nous allons à l’école à la maison. Tous les panneaux indiquent qu’il est sécuritaire pour notre fils de retourner en classe, compte tenu de ces restrictions. Mais nous ne sommes tout simplement pas prêts à jouer Et qu’est-ce qui se passerait si ce proche de la certitude.

Les enseignants nous ont dit que ce serait un défi pour lui de s’en tenir à ces directives. Et le district a clairement indiqué que l’application des règles de distance serait difficile.

L’enseignement à domicile n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère ou dont nous sommes trop excités, si je suis honnête.

L’apprentissage à distance a été difficile. Nous avons tous les deux des diplômes universitaires et nous aimons cet enfant plus que notre prochain souffle. Mais nous n’avons ni les compétences ni la patience de ses saints enseignants. Je ne sais pas comment les enseignants font ce qu’ils font. Mais remerciez le ciel pour eux et pour ceux qui ont déjà offert de vous aider avec les plans de cours.

Nous parlons d’un enfant qui connaissait l’alphabet avant de commencer l’école maternelle et qui peut faire des maths et lire au-dessus de son niveau scolaire. L’autre jour, il a montré à ma femme comment changer l’heure sur son téléphone.

Mais mettez une salle de classe Zoom devant lui et bonne chance. Essayez de vous en tenir à un horaire à distance lorsque le salon est en bas.

Il vient de dire: « Je veux faire des études sociales en bas tout en jouant à Minecraft ».

Nous avons juste décidé que nous étions allés trop loin. Nous avons été trop en sécurité. Nous nous sommes isolés trop longtemps pour simplement hausser les épaules et laisser cela au hasard.

Je suis très enthousiasmé par les progrès que nous avons réalisés dans le domaine des vaccins et je suis convaincu que mon fils aura sa journée. Et je suis heureux pour les familles qui peuvent commencer à revenir à la normale et qui voient la lumière au pied de ce tunnel effrayant et déchirant.

Donnez-nous juste un moment ou deux. Nous vous reverrons bientôt de l’autre côté, avec nos masques autour du cou.

Louie Villalobos est rédacteur en chef du développement d’audience pour USA TODAY Opinion. Suivez-le sur Twitter: @louievillalobos