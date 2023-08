« Nous sommes une toute autre équipe » – Shaw Local

LANARK – Les Eastland-Pearl City Wildcatz ont passé quatre saisons sans apparition en séries éliminatoires, mais ne vous y trompez pas: c’est une équipe de football compétitive.

Dans une conférence toujours difficile du nord-ouest de l’État de l’Illini, il n’est jamais facile de gagner cinq matchs. Les Wildcatz le savent de première main.

Considérant la force de la conférence, la fiche de 3-6 de l’an dernier est probablement trompeuse.

EPC a bien joué contre une bonne concurrence en 2022 ; ce n’était tout simplement pas assez constant pour faire les séries éliminatoires.

Au cours de la semaine 5, il a gagné 40-36 contre Dakota, une équipe 7-5 qui s’est qualifiée pour les quarts de finale de classe 1A. Au cours de la semaine 3, il a affronté Forreston, demi-finaliste de l’État de classe 1A, à moins de deux scores, mais a chuté 34-21.

Cette année, les Wildcatz pensent qu’ils peuvent être plus constants et ils espèrent pouvoir mettre fin à la sécheresse des séries éliminatoires.

« Je pense que nous avons un bon noyau de mecs qui peuvent mettre les jambières et jouer avec à peu près n’importe qui, et ils n’ont pas peur de tout mélanger », a déclaré l’entraîneur-chef d’EPC Jared McNutt. « J’espère que nous pourrons donner à notre communauté EPC quelque chose qu’elle n’a pas eu depuis longtemps : une belle place en séries éliminatoires. Et j’espère que nous pourrons faire une course en séries éliminatoires. Nous verrons. Le temps nous le dira. Nous jouons dans la conférence la plus difficile, mais j’espère que nous pourrons faire du bruit.

EPC ne renvoie qu’environ quatre partants de chaque côté cette année. Le senior WR / DB Ethan Petta et le senior RB / WR / DB Brady Sweitzer étaient les sélections de la première équipe de toutes les conférences en 2022. Sophomore FB / MLB Will Birchen était le principal plaqueur de l’équipe et une mention honorable de toutes les conférences il y a une saison. Le senior TE / DL Jayden Downs sera un leader des deux côtés du ballon cette année, et le junior Jaxson Kempel devrait être le demi-arrière et l’un des secondeurs extérieurs partants.

Avec seulement six seniors cette saison, les Wildcatz auront besoin de beaucoup de leurs sous-classes.

Sweitzer est convaincu qu’ils seront à la hauteur de la tâche.

« Nous avons beaucoup de bons élèves de deuxième année, beaucoup de bons sous-classes qui, je pense, auront un bon impact sur l’équipe », a-t-il déclaré.

Sweitzer pense que l’augmentation du nombre de participants et l’amélioration de la chimie de l’équipe feront également une différence.

« Juste le nombre de gars que nous avons maintenant, et la chimie de l’équipe est un peu différente de l’an dernier. Cela fera donc de nous une meilleure équipe, je crois », a-t-il déclaré.

De nombreux partants de deuxième année d’EPC ont beaucoup joué en première année. L’entraîneur McNutt espère que l’expérience précédente les aidera à démarrer en 2023.

«Nous allons être jeunes, mais nous avons beaucoup de gars qui ont de l’expérience en jouant. Je pense que nous avons trois ou quatre étudiants de deuxième année qui vont commencer des deux côtés du ballon pour nous », a déclaré McNutt. «Cela étant dit, tous ceux qui étaient des étudiants de première année ont joué à l’université, ils ont donc de l’expérience et ils ont joué comme ils devraient l’être également à l’université. Nous sommes donc très satisfaits de leur progression.

« Nous n’avons que six seniors, donc nous espérons beaucoup de leadership de leur part, mais je pense que nos jeunes gars ont vraiment très bien fait la transition vers le jeu universitaire. »

Le junior de football d'Eastland-Pearl City, Robert Rodriguez, bancs le lundi 14 août 2023 dans la salle de musculation de l'Eastland High School.

Petta voit également une équipe améliorée à partir de 2022. Il prévoit que quelques élèves de deuxième année auront un impact important cette saison.

« Je pense que nous avons de bonnes chances de nous améliorer. Nous sommes une toute autre équipe. Nous avons beaucoup plus d’énergie », a-t-il déclaré. « Draven Zier, il va nous être d’une grande aide, Will Birchen – ils sont tous les deux très jeunes. Brody Voegeli aussi.

Voegeli sera l’un des partants de deuxième année sur les lignes offensives et défensives cette année. Teigan Dyson en sera un autre.

McNutt a de grandes attentes pour les nouveaux partants, en particulier les étudiants de deuxième année.

« Je pense à Draven Zier, il a joué un peu en première année l’année dernière. Il va être un joueur habile pour nous, courir le ballon, attraper le ballon », a déclaré McNutt. « Peyton Spears, je pense que Zy Haverland le fera [make an impact]. Je pense aussi que Brody Voegeli, Teigan Dyson à l’avant, ces deux gars sont des étudiants de deuxième année qui commenceront sur notre ligne offensive, notre ligne défensive. Robert Rodriguez. Nous avons un certain nombre de gars sur lesquels je suis vraiment haut et qui, je pense, vont très bien faire pour nous.

McNutt est particulièrement enthousiasmé par ses joueurs de talent, qui, selon lui, sont parmi les meilleurs de la région.

«Je pense que nous avons certains des meilleurs joueurs de talent dans la région. Tout dépend de l’avant, si nous pouvons arrêter la course et nous pouvons diriger le football », a déclaré McNutt. «Je pense que nos joueurs de talent sont probablement parmi les meilleurs, et nous sommes très profonds chez les joueurs de talent, donc nous pouvons mettre le ballon sur le bord, nous pouvons le faire passer entre les tacles. Évidemment, c’est à déterminer, mais je pense qu’on peut le faire. Mais je pense que nos gars ont vraiment adhéré à notre programme et nous avons hâte de voir ce que nous pouvons faire.