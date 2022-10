Nous sommes une mère et une fille – nous gagnons 8 000 £ par mois sur OnlyFans en filmant ensemble des combats de nourriture NAKED

Une maman et sa fille gagnent 8 000 £ par mois en filmant des combats de nourriture nue sur leur compte commun OnlyFans.

Jessie Jo, 55 ans, et Phoenix Rae Blue, 24 ans, luttent également dans des bains moussants, posent nues ensemble ou en lingerie et partagent des photos osées.

Les fans paient également 50 £ juste pour une conversation de cinq minutes avec eux en ligne.

La mannequin glamour Jessie a suggéré à sa fille de créer un compte conjoint OnlyFans après avoir eu du mal à travailler en mai 2020.

Le couple s’est filmé habillé en dominatrice – portant du cuir PVC et brandissant des fouets – et a été choqué lorsque la vidéo a décollé.

La mère et la fille ont continué à filmer du contenu et rapportent maintenant jusqu’à 8 000 £ par mois entre elles.

Jessie, de Nuneaton, Warwickshire, a déclaré: “Mes tournages glamour ont été annulés à cause de la pandémie, j’ai donc décidé que nous devions faire quelque chose de différent.

“On ne s’attendait pas à ce que ça devienne si fou.

“Ça vient d’exploser et maintenant c’est ce qui paie nos factures. On ne se touche pas mais on est contentes de poser nues ou en lingerie. On s’amuse juste.

“J’avais l’habitude de me promener nu tout le temps dans la maison de toute façon, donc nous y sommes habitués.

“Les gens nous ont traités d’incestueux auparavant, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que nous faisons et avec le temps, les commentaires négatifs se sont atténués.”

Phoenix a déclaré: “J’ai pensé que c’était une bonne idée quand ma mère a suggéré un OnlyFans commun.

“J’ai vu que personne d’autre ne le faisait. Beaucoup de mes amis envient le lien que j’ai avec ma mère.

“Nous sommes très à l’aise les uns avec les autres et c’est tellement amusant de faire ce que nous faisons.”

Jessie était une mère célibataire en difficulté qui occupait deux emplois dans un salon de beauté et comme barman et 14 heures par jour avant d’être approchée par Babestation et de lancer sa carrière de mannequin glamour.

La mère de deux enfants a créé un OnlyFans en 2017 et a encouragé sa fille Phoenix à en créer un lorsqu’elle a eu du mal à trouver un emploi après avoir terminé ses études universitaires où elle a étudié le graphisme pour devenir ingénieur CAO.

“Je lui ai dit qu’elle n’avait rien à sortir, elle pouvait juste prendre des selfies”, a déclaré Jessie.

“Mais ensuite j’ai découvert qu’elle avait sorti ses seins.”

Nous avons un lien très étroit. Nous sommes meilleurs amis Jessie Jo

“Je me sentais vraiment confiant de faire OnlyFans”, a ajouté Phoenix.

“Je n’allais nulle part avec les demandes d’emploi et les entretiens, donc je ne voulais pas rester assis à ne rien faire alors que je pouvais gagner de l’argent.”

Lorsque le verrouillage a frappé en mars 2020, le travail glamour de Jessie s’est tari car elle ne pouvait pas se rendre aux tournages.

Elle a suggéré l’idée d’un OnlyFans conjoint à Phoenix dans l’espoir de générer des revenus supplémentaires.

“Je pensais que si nous faisions quelque chose de différent, cela pourrait stimuler un peu nos OnlyFans”, a déclaré Jessie. “Mais ça a explosé du jour au lendemain.”

Maintenant, la paire crée du contenu régulier pour ses abonnés – et n’a pas peur de retirer son kit l’un devant l’autre.

“Nous avons même des fans qui veulent juste une conversation vidéo de cinq minutes avec nous”, a déclaré Jessie. “Nous allons discuter un peu et obtenir 50 £ pour cela.

“Nous recevons toujours des demandes de personnes nous demandant de nous toucher, mais nous ne le ferons jamais – c’est ma fille. Nous avons un lien très étroit. Nous sommes les meilleures amies.”

“Nous ne recevons plus autant de haine, mais la négativité nous accorde plus d’attention, donc les gens regardent nos OnlyFans”, a ajouté Phoenix.

Le succès du couple leur a permis d’avoir le temps et l’argent nécessaires pour investir dans de nouveaux projets.

Jessie travaille également comme médium et Phoenix a monté une marque de vêtements.

“Je peux vieillir détendue”, a-t-elle déclaré. “Tout cela signifie que j’ai eu l’argent pour m’offrir une abdominoplastie de 8 000 £.

“Mais j’ai toujours embrassé mes courbes et les femmes m’ont dit que me voir les rendait à nouveau sexy.”

