Nous sommes une famille de neuf personnes – nous avons été expulsés de notre maison et maintenant nous sommes coincés à partager quatre lits dans un dépotoir qui pue

UNE famille DÉSESPÉRÉE a raconté comment ils ont été forcés de partager quatre lits dans un hôtel « dépotoir » après avoir été chassés de leur maison.

La famille Wright s’est retrouvée au Holiday Inn de Tongwynlais, à Cardiff, après avoir été expulsée en mars.

L’hôtel est fermé au public car il est géré par les autorités locales comme hébergement d’urgence.

Mais Natasha Wright, qui est enceinte de son huitième enfant, son mari Greg, et leurs sept enfants affirment qu’ils sont forcés de vivre dans des conditions « horribles ».

La famille de neuf personnes est obligée de partager seulement quatre lits dans deux pièces.

Elle a déclaré à WalesOnline: « J’ai eu une crise de panique quand je suis entrée et j’ai vu l’état de l’endroit. »

« De l’eau fuit du plafond, la douche s’effondre et fuit partout, ce qui a fait traverser le plancher »,

«Vous pouvez voir comment si vous posez votre pied, il traversera probablement le sol. Même le siège des toilettes n’est pas sur les toilettes.

« Nous avons soulevé toutes ces choses et rien n’a été fait. La climatisation fuit également. Ils ont dit que c’était de la condensation mais j’ai travaillé dessus dans le passé et je sais que ce n’est pas le cas. C’est un vrai problème parce qu’on peut attraper la maladie des légionnaires à cause de ça.

En l’absence de cuisines où les résidents peuvent cuisiner, ils sont obligés de manger des repas communs à l’hôtel.

Greg a déclaré: «Comme vous pouvez l’imaginer, comme il y a une heure limite pour le dîner, la zone se remplit très rapidement de personnes faisant la queue avec leurs baignoires.

« Les repas ressemblent souvent à des accidents de la route. On dirait que le poulet a reçu plusieurs coups de pied dans la cuisine. »

Natasha et Greg affirment qu’on leur a dit qu’ils pourraient être coincés à l’hôtel pendant deux ans en raison de la taille de leur famille.

Greg a également été contraint de quitter son emploi à Co-op pour conduire ses enfants à l’école.

Il a expliqué: «On nous a dit de déplacer leurs écoles mais notre aînée fait ses GCSE et je ne voulais vraiment pas faire ça.

« Quand nous étions à Llanishen, c’était vraiment facile parce que les écoles étaient à notre porte. J’ai décidé que je n’avais pas d’autre choix que de ne pas travailler pour le moment.

Le membre du cabinet du conseil de Cardiff pour le logement et les communautés, Cllr Lynda Thorne, a déclaré: «Il n’est pas exagéré de décrire les pressions auxquelles nous sommes confrontés sur les services aux sans-abri dans la ville comme sévères.

« Jusqu’à récemment, Cardiff n’avait pas besoin d’hébergement hôtelier, mais la crise des sans-abrisme, qui ne montre aucun signe de ralentissement, ne nous a laissé aucune option.

« Il y a actuellement plus de 1 600 ménages sans abri vivant dans des logements temporaires dans la ville, dépassant de loin le nombre de logements temporaires disponibles pour le Conseil.

«À Cardiff, nous avons des logements temporaires appartenant au Conseil pour 1 474 ménages, dont 503 sont spécifiquement destinés aux familles. En raison du nombre élevé de personnes que nous voyons se présenter comme sans-abri, nous utilisons actuellement 150 unités d’hébergement supplémentaires dans un mélange de paramètres, y compris des hôtels. Cette capacité supplémentaire porte le nombre total d’hébergements destinés aux familles à 653 unités.

« Nous comprenons cela hôtels n’offrent pas les mêmes installations que nos propres logements temporaires, en particulier les possibilités de préparation des repas sont limitées. C’est pourquoi nous travaillons avec le hôtels fournir au moins quelques repas. Toutes les plaintes concernant la nourriture ou la qualité de l’hébergement sont prises très au sérieux et traitées dès que possible.

« Nous travaillons dur pour trouver des solutions de logement plus permanentes pour tous les ménages sans abri. Pour aider à répondre rapidement aux pressions, nous proposons un programme de logements modulaires innovant, composé de plus de 150 nouvelles propriétés, sur le site de Gasworks à Grangetown au cours des prochains mois. Cela contribuera à alléger la pression sur les services alors que nous continuons à construire davantage de logements sociaux durables et de bonne qualité via notre programme de développement ambitieux.

« Cependant, la demande de logements abordables à Cardiff reste extrêmement élevée. Il y a plus de 8 000 personnes sur la liste d’attente d’un logement mais seulement 1 600 logements deviennent disponibles à la location chaque année.

« Nous avons un nombre très limité de familles plus nombreuses maisons et malheureusement, même lorsqu’un ménage est évalué comme ayant besoin d’une propriété particulière, il doit encore attendre qu’une maison convenable dans une zone de son choix devienne disponible, et cela peut prendre du temps.

