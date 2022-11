Nous sommes un pays tolérant mais les migrants dans les hôtels de luxe sèment le trouble

NOTRE dilemme national éternel est que plus de personnes veulent vivre au Royaume-Uni que nous ne pourrons jamais loger, éduquer, employer, soigner lorsqu’elles sont malades et soigner lorsqu’elles seront âgées.

Nous sommes extrêmement généreux envers les demandeurs d’asile.

Mais le fait est que nous ne serons jamais en mesure d’offrir une maison britannique à tous ceux qui le souhaitent dans le monde.

Leur nombre est trop grand. Nos ressources sont trop limitées.

“Avoir une emprise!” crie Keir Starmer au gouvernement alors que la crise des migrants devient incontrôlable.

Mais le parti travailliste serait-il meilleur ? Toutes les preuves suggèrent que la foule de Starmer serait bien pire.

Les travaillistes agissent comme si la crise des migrants était entièrement la faute des méchants conservateurs et de leurs pom-pom girls racistes.

Le travail agit comme si chaque âme qui sort d’un canot sur la plage de Douvres était un réfugié irréprochable fuyant une zone de guerre.

Et pas, vous savez, la France.

Le sang se glace sur la façon dont un gouvernement travailliste ferait face à la crise des migrants.

La secrétaire d’État à l’Intérieur du parti travailliste, Yvette Cooper, a juré un jour d’héberger des réfugiés syriens dans sa propre maison, mais n’a jamais tout à fait réussi à convaincre Ed Balls de vider le débarras.

Yvette n’a pas trouvé de logement pour un migrant, encore moins 60 000 d’entre eux.

Et environ 60 000 personnes devraient traverser illégalement la Manche dans de petits bateaux cette année, soit l’équivalent de la population d’une ville de la taille de Macclesfield ou Margate.

Les chiffres – comme les émotions – sont soudainement totalement hors de contrôle.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a qualifié la situation actuelle d'”invasion”, un langage émotif qui offrait un objectif ouvert aux ennemis de l’establishment de Braverman.

Mais ne chipotons pas sur la sémantique. Le problème important est que 1 843 migrants ont traversé la Manche en 2019.

Le week-end dernier, 1 000 personnes ont fait le même trajet en une seule journée.

Le lendemain, un homme a lancé des bombes à essence sur un centre d’immigration à Douvres avant de se suicider apparemment sur les lieux.

Nous sommes au bord d’une catastrophe nationale. Le Royaume-Uni est un pays tolérant et accueillant.

Mais accueillir des criminels ne contribue en rien à l’harmonie nationale.

Un meurtrier reconnu coupable d’Albanie, un certain M. Mariglen Shoshari, 31 ans, voit actuellement, et incroyablement, sa demande d’asile examinée. Hmmm – c’est difficile!

Et expulser les locataires britanniques de leurs appartements loués pour faire de la place aux arrivées illégales ne fait pas de notre pays une terre plus douce et plus douce.

Le député de Douvres a averti que les propriétaires cupides tentent de « tirer profit » de la crise.

J’en ai marre que ce pays soit doux au toucher. Si vous dites que vous êtes gay, ou chrétien fuyant un pays musulman, ou que vous avez été victime de la traite, alors vous pouvez rester. C’est tout ce qu’il faut.

J’en ai marre des idées stupides qui ne fonctionneront jamais dans mille ans.

Dans un pays avec une industrie des droits de l’homme en plein essor employant des troupeaux d’avocats de gauche, combien de migrants illégaux pensez-vous exactement seront expulsés vers le Rwanda ?

Ma conjecture – aucun.

J’en ai assez de ceux qui prétendent que la crise est entièrement la faute des méchants conservateurs et des racistes britanniques.

Comme Alastair Campbell, le spin doctor de Tony Blair conseille actuellement le Premier ministre albanais Edi Rama sur la manière de critiquer le gouvernement britannique diabolique pour son traitement odieux des Albanais.

Et j’en ai marre de ceux qui parlent comme s’il y avait une solution durable autre que d’arrêter les bateaux en premier lieu.

Non, la Royal Navy ne va pas repousser les bateaux, ni les couler, ni appliquer la diplomatie de la canonnière.

Parce que notre histoire nous dit que nous ne sommes pas ce genre de pays.

Mais le système actuel ne fonctionne pas et si les chiffres ne sont pas contrôlés, le Royaume-Uni sera un pays beaucoup plus laid et moins accueillant qu’il ne l’était auparavant.

Le système de traitement est si lent qu’il est comateux.

Près de 130 000 demandeurs d’asile et leurs familles attendent actuellement d’être traités.

Et 96 % de ceux qui ont débarqué l’année dernière attendent toujours.

Jusqu’à ce que leurs demandes soient entendues – la plupart seront bien sûr couronnées de succès – le contribuable britannique débourse pour leur subsistance.

Ce n’est pas un pays raciste, mais lorsque des migrants illégaux sont hébergés aux frais des contribuables dans des hôtels de luxe, le racisme est activement fomenté.

Pouvons-nous tendre une main secourable à ceux qui en ont vraiment besoin sans être tendres ?

Pouvons-nous être attentionnés sans être une nation de tasses ?

Pouvons-nous même apprendre à travailler avec nos voisins français pour arrêter les trafiquants d’êtres humains ? Probablement pas.

Mais l’alternative est de construire chaque année une ville de la taille de Macclesfield ou de Margate.

Et on ne peut pas faire ça non plus. Mais c’est le plus grand pays du monde, et c’est le cœur de notre dilemme national.

Parce que si vous viviez en Albanie ou dans l’UE, vous voudriez probablement vivre ici aussi.

Tommy et Pam emblématiques

POUR Halloween, Liam Payne s’est déguisé en Tommy Lee tandis que sa cavalière, Kate Cassidy, était l’ex-épouse de Tommy, Pamela Anderson.

Ensuite, le rappeur Machine Gun Kelly a également canalisé le batteur de Motley Crue, tandis que sa fiancée Megan Fox a fait une assez bonne impression de la fille de Baywatch dans sa pompe aux gros seins.

Ce n’est pas une simple coïncidence.

Pam et Tommy sont désormais emblématiques, aussi reconnaissables que John et Yoko ou Sid et Nancy.

Dans notre monde éveillé où tout le monde est terrifié à l’idée d’offenser et de se faire sauter par la foule Twitter, Tommy Lee et Pam remontent à un âge moins compliqué et amusant.

Qui a jamais pensé que des biceps excessivement tatoués et de gros seins brunis par le soleil sembleraient presque innocents ?

La Russie n’était pas mieux TOUTES les critiques de la Coupe du monde du Qatar se heurtent à un hic. Le dernier était en Russie. Et la Russie en 2018 n’était pas différente de la Russie qui a poussé le monde au bord de la guerre nucléaire en 2022. Poutine était au pouvoir. Son armée de voyous de violeurs et d’assassins avait envahi la Crimée plus de QUATRE ANS auparavant. Et en 2012, le plus haut tribunal de Moscou a interdit les marches de la fierté gay pendant 100 ANS. Désolé, mais j’ai l’intention de profiter de cette Coupe du monde, car j’ai toutes les Coupes du monde depuis 1966. Arrêtons de nous tourmenter pour le Qatar. Aucun Qatari n’a jamais menacé mon pays d’une guerre nucléaire.

Le public en a assez

J’AIME la femme de l’East End qui a essayé de traîner un barbu Just Stop Oil du milieu de la route.

Quel dommage que la police n’ait pas eu la bouteille pour le faire.

Chiens de reggae

La RECHERCHE suggère que les chiens se détendent mieux au reggae. Ah bon?

Notre Stan traite son anxiété de séparation avec de la musique classique apaisante.

Bach ? Non, juste un léger ronflement.

Les pubs pleines de souvenirs

L’auteur FRANÇAIS Marcel Proust n’a pris qu’une bouchée de la madeleine et cela a déclenché un torrent de souvenirs qui a abouti à son roman en sept volumes, Remembrance of Things Past.

Je me suis senti comme Proust quand j’ai entendu dire qu’ils laissaient tomber Bounty de la baignoire Celebrations.

Les publicités pour le chocolat de mon enfance sont revenues avec éclat.

Les camionneurs machos avec leurs barres Yorkie sexistes : « Du bon riche et épais, une brique de chocolat au lait !

La sophistication mondaine de ces publicités Ferrero Rocher : « Vous nous gâtez, Monsieur l’Ambassadeur !

Le gamin de Milky Bar agissant comme un marin à quatre yeux en congé à terre : “Les Milky Bars sont sur moi !”

Faites une pause, ayez un kit kat. Les dîners bourgeois où ils se passaient les After Eight à la menthe.

Aero : “Sentez les bulles fondre.”

Le fantasme phallique, quasi pornographique de Cadbury’s Flake et de sa nana hippie suceuse de choc.

La femme en maillot de bain se bourrant inexplicablement le visage de bonbons.

“Des chocolats? Avec ta silhouette ?

« Malters ! C’était le milieu alvéolé qui pesait si peu, apparemment.

La publicité pour Bounty était la plus proche que mon enfance ait jamais eue de vacances tropicales.

“Ils sont venus à la recherche du paradis”, a déclaré l’homme, alors que de belles personnes débarquaient sur une plage dorée. “Et trouvé . . . Prime.”

Ce ne sera pas vraiment une fête sans le goût du paradis.

Le garçon est sur un gagnant

Attendez-vous à ce que Boy George reparte avec Je suis une célébrité. . . Fais-moi sortir d’ici.

Il est dur comme des clous.

Après avoir été condamné à des travaux d’intérêt général pour la découverte de cocaïne dans sa maison de Manhattan en 2006, George a reçu l’ordre de nettoyer certaines des rues les plus sales de New York.

Il l’a fait avec grâce, courage et un humour provocant.

« J’ai toujours été récureur », gloussa-t-il, promettant qu’il porterait « quelque chose de bruyant » sous sa trousse de nettoyeur de rue.

Mais ce qui m’a impressionné à l’époque et ce dont je me souviens le plus clairement maintenant, c’est que George a dit que sa mère – qui lui avait proposé de s’envoler pour l’aider – avait été femme de ménage.

Et il n’y a pas de honte à être nettoyeur.

Lorsque George gagnera gros dans la jungle, ce sera sa dernière étape dans sa transition d’un mauvais garçon qui enfreint la loi, qui prend de la drogue et qui plie les sexes à un trésor national.

Strictement secret

Des MILLIONS de téléspectateurs Strictly ont eu exactement la même réaction à la révélation que la danse de dimanche dernier a été redémarrée après que Fleur East ait eu un accident avec un accessoire.

Ce n’est donc pas vraiment du live après tout ?