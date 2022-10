Nous sommes un couple qui a transformé mon activité secondaire en une entreprise de plusieurs millions de dollars… Je suppose que vous pourriez dire que c’était dans mon sang

UN COUPLE a transformé une agitation secondaire en une entreprise de plusieurs millions de dollars contre toute attente – maintenant, ils raffolent de leur succès.

Les experts en diamants Olivia Landau et son mari Kyle Simon ont un bureau impressionnant au centre de New York où ils dirigent leur entreprise de bijoux modernes.

Leur entreprise – The Clear Cut – est une entreprise de bijoux en ligne qui simplifie le processus d’achat de diamants et éduque les clients en cours de route.

Olivia – une experte en diamants de quatrième génération – et Kyle se sont rencontrés lors d’un cours de géologie et sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés.

Pendant qu’ils sortaient ensemble, Olivia a créé un blog de bijoux qui a aidé les gens à comprendre comment les diamants sont traités.

Le blog a été un succès instantané et Kyle et elle ont consacré leur temps à le développer en une entreprise à temps plein.

Le père, le grand-père et l’arrière-grand-père d’Olivia étaient tailleurs ou marchands de diamants, il n’est donc pas surprenant qu’elle continue le commerce familial – même lorsque ses parents l’ont découragée et ont averti que l’industrie était en déclin.

“Je suis tombée amoureuse des diamants et des pierres précieuses et je suppose que c’était dans mon sang depuis le début”, a déclaré Olivia.

Après avoir obtenu son diplôme, Olivia a commencé à travailler pour le magasin phare de Tiffany & Co. à l’étage des fiançailles, où elle “est vraiment tombée amoureuse des bagues de fiançailles et des diamants en particulier”.

Elle a déclaré à entrepreneur.com: “Mais je voulais être un peu plus pratique, alors j’ai quitté Tiffany pour travailler chez un grand grossiste en diamants ici sur la 47e rue.”

Kyle, qui avait également obtenu un diplôme à la Columbia Business School, a vu une ouverture sur le marché.

Lorsque tous ses amis ont commencé à se marier, ils se sont tournés vers lui pour obtenir des conseils, sachant qu’il avait un lien avec l’industrie du diamant grâce au temps qu’il avait passé en Sierra Leone à développer une société d’extraction de diamants équitable.

“Alors ils diraient:” Hé, tu connais un gars qui peut me faire un deal sur une bague? “”, A déclaré Olivia.

“Et puisque c’était moi qui travaillais dans la vente en gros, j’étais le gars. Alors j’éduquais tout le monde, choisissais leurs diamants, créais leurs bagues personnalisées, et c’est devenu cette chose amusante que je faisais à côté.”

Son entreprise a explosé.

“J’ai réalisé que la plupart des gens ne savaient rien sur l’achat d’un diamant.

“Il y avait des informations en ligne, mais personne ne savait à quoi faire confiance ou croire. J’ai donc lancé The Clear Cut pour que nos amis lisent les choses à faire et à ne pas faire, les quatre C.”

Les quatre C signifient coupe, clarté, couleur et carat.

Elle a également créé une présence sur Instagram et, entre 2016 et 2018, a transformé son activité secondaire en une entreprise entièrement fonctionnelle.

“Des étrangers à travers le pays m’envoyaient des DM et m’envoyaient leurs économies, et je créais une bague et je la leur envoyais”, a-t-elle déclaré.

Kyle a déclaré: “Passer à temps plein était assez intimidant. Je venais de passer deux ans à l’école de commerce et j’avais accumulé pas mal de dettes. Et Olivia vendait des choses à côté, mais la demande était très sporadique. C’était donc comme, y a-t-il assez ici pour soutenir [ourselves]?”

Le couple a été accepté dans un programme Tech starters en 2018 qui a débloqué 105 000 £ de financement et utilisé une partie de l’argent pour créer un logiciel afin d’améliorer le seul processus d’achat de bijoux.

Leur logiciel, appelé gem., Offre aux clients la possibilité de concevoir leurs propres bagues sur mesure en ligne.

Ils s’engageraient avec Olivia ou un membre du personnel de Clear Cut dans une consultation de 15 minutes où ils verraient une sélection de diamants triés sur le volet pour leur examen.

Une fois que le client est satisfait, il laisse un acompte et la bague entre en production. Une fois terminé, il est expédié au client.

Le portail leur donne également accès à leur évaluation, à leur certificat GIA et même à un NFT en option à acheter.

De plus, leur technologie génère un code QR pour chaque pierre et les clients peuvent le suivre tout au long du processus de fabrication.

Désormais, les bagues de fiançailles sont leur article le plus vendu.

“De nos jours, les jeunes de cet âge où ils vont se fiancer ont tous cherché sur Instagram et TikTok l’inspiration pour leurs bagues”, a déclaré Olivia.

“Ils savent exactement ce qu’ils veulent, et ils ne veulent pas non plus compromettre la qualité, à quoi ça ressemble, ou dépenser trop pour cela.

“Quand nous avons commencé, nous étions les clients, nous avons donc vraiment compris ces besoins et avons essayé de rencontrer les gens là où ils se trouvaient.

“Nous démocratisons cette expérience de bijouterie privée qui n’était autrefois [accessible to] des célébrités ou des gens très riches, [and we’re] ce qui le rend à un prix abordable, pour n’importe qui, n’importe où.”

Elle a ajouté : « Nous avons toujours [prioritized] l’éducation d’abord, ce qui semble assez simple de nos jours, mais cette industrie est très opaque et aime traditionnellement garder beaucoup de secrets et ne pas être super transparente – c’est comme ça qu’elle a toujours fonctionné.”

Ils ont également augmenté leur attrait sur les réseaux sociaux en organisant des questions-réponses hebdomadaires qui rassemblaient “des centaines et des centaines” ou des questions, donnant plus d’attention à l’entreprise.

En 2019, The Clear Cut s’est assuré un flux constant de clients fidèles et a étendu sa gamme aux pendentifs et aux bracelets de tennis.

Depuis lors, l’entreprise a doublé sa croissance d’année en année et ne montre aucun signe de ralentissement.

En 2020, ils figuraient sur la liste des Forces 30 under 30.

Commençant avec à peine de l’argent, le couple a pris une décision “plus judiciaire” en ce qui concerne leur argent au jour le jour et l’a investi dans le développement de l’entreprise.

“Nous avons pu investir dans la technologie et construire une entreprise très évolutive et résiliente”, a expliqué Kyle.

“Donc, peu importe ce que les quatre dernières années nous ont apporté, nous avons toujours réussi, et nous entrons peut-être dans une récession, [but] nous sommes éprouvés et disciplinés.”