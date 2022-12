Le footballeur brésilien Neymar a déclaré que son équipe, les quintuples champions, rêvait de remporter son sixième titre de Coupe du monde. Le Brésil a battu la Corée du Sud 4-1 en huitièmes de finale pour affronter la Croatie en quart de finale.

Neymar s’est blessé à la cheville lors du tournoi et a donc raté les matches de la phase de groupes. Cependant, il a retrouvé sa forme physique avant l’affrontement contre la Corée du Sud et a en outre marqué son 76e but international – un seul de moins que le grand total de Pelé.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le Brésil a présenté une performance d’équipe complète qui a stupéfié les Coréens au stade 974. Après la victoire, Neymar a déclaré : “Nous rêvons du titre, bien sûr.”

Il a ajouté: “Aujourd’hui, c’était le quatrième match, il en reste trois. Nous sommes très concentrés sur l’obtention de ce titre.” Le Brésil est sur la bonne voie pour mettre la main sur le titre mais avant cela, les Croates les attendent en quart de finale.

Lors du match contre la Corée du Sud lundi, Neymar a fait sourire les supporters brésiliens en inscrivant le deuxième but de l’équipe à la 13e minute. Neymar a pris son temps pour atteindre la cible en ciblant d’abord un tir bas depuis le point en attendant que le gardien de but choisisse un côté. Après avoir ajouté le but au compte du Brésil, il a dansé pendant que ses coéquipiers se blottissaient autour de lui, puis se sont joints pour montrer quelques mouvements de danse avec Vinicius Junior et d’autres coéquipiers.

Regardez: Le retour impressionnant de Neymar contre la Corée du Sud après une blessure à la cheville

En 2014, Neymar a été contraint de déclarer forfait sur blessure en quart de finale. C’est le moment où il peut emmener son équipe au sommet. Le Brésil n’a pas remporté la Coupe du monde depuis 2002, mais cela n’enlève rien aux chances d’être quintuple champion du monde. Ils font partie des favoris et ont également la capacité de gagner des matchs cruciaux dans des situations difficiles.

La victoire en Coupe du monde sera un cadeau parfait pour Pelé malade. Après la victoire sur la Corée du Sud, l’équipe brésilienne a déployé une bannière de Pelé et a dansé avec les fans. Sur le même sujet, Vinicius a déclaré: «Espérons que nous pourrons continuer à danser jusqu’à la finale. Et nous envoyons également un gros câlin à Pelé. Espérons qu’il se remette rapidement.”

Le Brésil affrontera désormais la Croatie le 9 décembre au stade Education City, au Qatar.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici