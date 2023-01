Nous sommes tous stressés, et votre prochain portable le saura

Les appareils portables peuvent déjà suivre un nombre vertigineux de statistiques corporelles, de la fréquence cardiaque à niveaux d’oxygène dans le sang et la température de la peau. Si les nouveaux appareils présentés au CES 2023 sont une indication, la prochaine vague de montres intelligentes et les bracelets visent également à mieux comprendre votre niveau de vigilance, de fatigue et de stress.

L’horloger Citizen et des marques plus petites comme BHeart et Nowatch ont tous annoncé de nouveaux vêtements qui prétendent accorder une attention particulière à votre bien-être mental. L’évolution vers le suivi du stress n’est pas nécessairement nouvelle, car j’ai écrit en septembre en couvrant Fitbit Sense 2 et l’anneau heureux. Mais les annonces au CES suggèrent que les entreprises technologiques souhaitent surveiller d’autres facteurs qui jouent sur le bien-être mental.

Les lancements interviennent alors que le stress augmente aux États-Unis en raison de facteurs tels que la division politique et l’inflation en plus de la pandémie, selon un sondage menée par Harris Poll pour le compte de l’American Psychological Association.

“La vie moderne était déjà assez difficile avec une technologie constante, une communication omniprésente et le rythme de la vie”, a déclaré le Dr Debra Kissen, PDG du Light On Anxiety Treatment Center, spécialisé dans les services de thérapie cognitivo-comportementale. dit précédemment à CNET. “Et puis lancez une pandémie, et je pense que cela a vraiment fait remonter à la surface des problèmes de santé mentale qui ont toujours été indéniablement là.”

Cet intérêt récent pour l’exploration du lien entre le bien-être physique et mental s’accompagne également de mises à niveau annuelles des montres intelligentes ne sont plus aussi essentiels qu’avant. Maintenant que les montres intelligentes ont mûri et que les problèmes qui affectaient les premiers appareils ont été résolus, les entreprises, grandes et petites, recherchent la suite.

Citizen affirme que sa montre CZ Smart peut mesurer la vigilance et la fatigue

Citizen dit que c’est nouveau Montre intelligente CZ utilise des outils basés sur la recherche du laboratoire de contre-mesures de la fatigue du centre de recherche Ames de la NASA pour évaluer les niveaux de fatigue et de vigilance. L’une des principales caractéristiques qui le distingue des autres appareils portables est son score d’alerte, qu’il génère après avoir passé le test Alert Monitor dans l’application de bien-être YouQ de Citizen. Ce test est basé sur le test de vigilance psychomotrice que la NASA a utilisé pour évaluer la vigilance des astronautes.

La montre veut également vous aider à comprendre si vous êtes une personne du matin ou du soir en analysant vos habitudes de sommeil et vos scores d’alerte. L’objectif global est de combiner ces lectures avec des mesures plus traditionnelles comme la fréquence cardiaque et l’activité pour faire des suggestions sur la façon de traiter la fatigue et d’augmenter votre vigilance. La finition “décontractée” commence à 350 $ (environ 290 £, 520 AU $), tandis que l’édition “sport” commence à 375 $.

Le bracelet BHeart est un tracker de stress que vous pouvez attacher à une montre ordinaire

Entreprise de technologie de la santé Baracoda’s BBande de coeur a fait la une des journaux pour sa conception auto-rechargeable qui, selon la société, utilise le mouvement, la chaleur corporelle et la lumière du soleil pour s’alimenter. Mais le bracelet est également un autre exemple de nouveau dispositif portable qui tente de fournir des informations sur la santé mentale en plus du suivi des mesures physiques.

Il prétend calculer les lectures de gestion du stress en utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque. L’application peut suggérer aux utilisateurs de se promener ou de faire du yoga pour se détendre en fonction de ces lectures. Puisqu’il s’agit d’un bracelet de montre et non d’une véritable montre, vous pouvez également porter le bracelet BHeart avec n’importe quelle montre standard dont la largeur des cornes est de 18 à 22 centimètres. Le groupe commence à 100 $ et se lance en avril.

La Nowatch prétend estimer le stress et les performances cognitives

Si vous ne pouviez pas dire à partir du nom seul, le Pas de veille n’est pas une montre. C’est un tracker de bien-être sans écran qui prétend mesurer le stress et les performances cognitives.

La société a travaillé avec Philips sur des capteurs capables de mesurer l’activité électrodermique – ou les changements dans la sueur – pour estimer les niveaux de stress. Fitbit utilise une technologie similaire dans son Appareils Sense et Sense 2. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur la couronne de leur montre pour marquer des moments de stress spécifiques afin que la montre puisse les enregistrer dans l’application. Cela semble un peu différent de l’approche de Fitbit avec le Sense 2, qui peut automatiquement signaler les signes potentiels de stress en plus d’effectuer des lectures de stress à la demande.

Mais l’une des offres les plus uniques de Nowatch est sa fonction Predicted Cognitive Zone, qui, selon la société, peut fournir un aperçu des performances cognitives du porteur en fonction de son état physique.

Le Nowatch commence à 499 $, bien que la société le vende temporairement à 369 $ jusqu’au 9 janvier.

La prochaine étape pour les wearables

Il a fallu des années aux montres intelligentes, aux bagues intelligentes et aux bracelets de fitness pour transformer les données sur le sommeil et l’activité en informations significatives qui se sentent réellement utiles. Aujourd’hui, les entreprises cherchent apparemment à s’attaquer à d’autres facteurs qui ont un impact sur notre santé, comme le stress, l’épuisement professionnel et le manque de sommeil.

En plus des nouveaux appareils au CES, Fitbit a lancé la deuxième génération de sa montre intelligente Sense l’automne dernier, qui double la technologie de suivi du stress qu’elle a introduite dans le premier modèle. Polar a également annoncé la Allumer 3 montre en novembre, qui prétend identifier l’heure de la journée à laquelle vous serez le plus alerte en fonction de vos cycles de sommeil. Biogène annoncé en 2021 qu’il collaborait avec Apple sur une étude de recherche pour étudier le rôle que l’Apple Watch et l’iPhone pourraient jouer dans la surveillance des performances cognitives.

Bien sûr, il est important de se rappeler que ce ne sont que des revendications pour le moment. Il est impossible de savoir si ces outils sont précis ou utiles sans les utiliser. Les appareils arrivent également à un moment où il y a une sensibilisation accrue et un examen minutieux de la quantité de données que les appareils technologiques recueillent sur leurs utilisateurs.

Le Dr Charles A. Odonkor, professeur adjoint à la Yale University School of Medicine, a également déjà dit CNET qui change des marqueurs corporels comme la fréquence cardiaque, la transpiration et la pression artérielle peut ne pas toujours indiquer le stress et pourrait être le signe d’autres conditions.

Pourtant, l’arrivée d’appareils comme ceux-ci suggère que la prochaine frontière pour les appareils portables pourrait être bien plus que simplement vous motiver à aller au gymnase.