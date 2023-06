« Nous sommes tous les deux allés à la guerre » – Tyson Fury dit que Deontay Wilder lui a donné la nuit la plus difficile de sa carrière

Tyson Fury est peut-être invaincu, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas eu de combats acharnés.

« The Gypsy King » s’est retrouvé plusieurs fois sur la toile tout au long de sa carrière et quatre de ces occasions sont survenues au cours de sa trilogie avec Deontay Wilder.

3 Les trois combats de la trilogie Fury vs Wilder étaient épiques Crédit : Frank Micelotta/FOX

Fury parlait récemment sur Twitter Spaces et on lui a demandé si son premier combat avec Wilder, en 2018 où il a été abandonné deux fois et qui s’est terminé par un match nul, était le combat le plus dur de sa carrière.

« Non, je ne pense pas que celui-ci ait été le plus difficile », a-t-il déclaré.

« Je pense que Wilder trois – moi et Deontay avons eu une trilogie, trois combats pour le titre ensemble – je pense que le troisième a probablement été le combat le plus dur de ma carrière. »

La confrontation de 2021 a été la conclusion de leur rivalité et c’était le combat de l’année du magazine The Ring.

« Nous sommes tous les deux allés à la guerre. Nous sommes tous les deux arrivés avec des intentions néfastes.

« Il m’a abattu deux fois, je l’ai abattu trois fois et j’ai fini par me faire éliminer au onzième tour.

« Mais je crois que cela a beaucoup coûté aux deux combattants, c’est sûr. Un sacré combat. »

3 Fury a été abandonné deux fois au quatrième tour de son troisième combat avec Wilder Crédit : Getty

3 Mais il a récupéré pour gagner par KO Crédit : Frank Micelotta/FOX

En ce qui concerne ce qu’il a fallu pour se remettre de cet affrontement ardu, Fury a poursuivi: «Il y a beaucoup de repos et de récupération impliqués. Manger beaucoup de nourriture, profiter de votre famille, de vos amis ou des personnes qui vous sont chères. Et le prendre gentiment et lentement, vous savez.

« Parce que tu vas avoir mal, tu vas avoir mal, tu vas avoir très mal.

« Après quelques jours ou une semaine, vous commencez à aller beaucoup mieux. Le temps est un guérisseur, peu importe ce qu’il est. »

Un quatrième combat entre les titans poids lourds a été évoqué, mais Fury, qui a combattu et battu Dillian Whyte et Dereck Chisora ​​depuis, semble destiné à combattre Oleksandr Usyk pour toutes les ceintures lorsque les deux pourront enfin s’entendre sur combien d’argent ils se battront. pour.