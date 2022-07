“Nous sommes tous époustouflés” – La NASA révèle de superbes images du télescope spatial James Webb

La NASA a révélé des images prises par le télescope spatial James Webb.

L’instrument a été lancé le 25 décembre 2021.

Son coût était de 9 milliards de dollars.

La NASA a tiré mardi le rideau sur des milliards d’années d’évolution cosmique avec le premier lot de photos du plus grand et du plus puissant observatoire jamais lancé dans l’espace, affirmant que les images lumineuses montraient que le télescope dépassait les attentes.

Les premières images en couleur et haute résolution du télescope spatial James Webb, conçues pour regarder plus loin qu’auparavant avec une plus grande clarté à l’aube de l’univers, ont été saluées par la NASA comme une étape marquant une nouvelle ère d’exploration astronomique.

Près de deux décennies de fabrication et construit sous contrat pour la NASA par le géant aérospatial Northrop Grumman Corp, le télescope infrarouge de 9 milliards de dollars a été lancé le 25 décembre 2021.

Il a atteint sa destination en orbite solaire à près de 1,6 million de kilomètres de la Terre un mois plus tard.

Avec Webb finement réglé après des mois passés à aligner à distance ses miroirs et à calibrer ses instruments, les scientifiques se lanceront dans un programme sélectionné de manière compétitive explorant l’évolution des galaxies, le cycle de vie des étoiles, les atmosphères d’exoplanètes lointaines et les lunes de notre système solaire externe.

Ambre Straughn a dit :

Nous sommes tous époustouflés.

Elle est scientifique adjointe du projet Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, et faisait partie d’un panel d’experts qui ont informé les journalistes après la grande révélation.

Les cris et les hurlements d’une “équipe d’encouragement” animée ont accueilli quelque 300 scientifiques, ingénieurs de télescopes, politiciens et hauts fonctionnaires de la NASA et de ses partenaires internationaux dans un auditorium bondé à Goddard pour le dévoilement officiel.

“Je ne savais pas que je venais à un rassemblement d’encouragement”, a déclaré l’administrateur de la NASA James Nelson depuis la scène, s’enthousiasmant que “chaque image est une découverte” de Webb.

L’événement a été diffusé simultanément pour regarder des fêtes d’amateurs d’astronomie dans le monde entier, de Bhopal, en Inde, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les premières photos, qui ont mis des semaines à être rendues à partir des données brutes du télescope, ont été sélectionnées par la NASA pour montrer les capacités de Webb et préfigurer les missions scientifiques à venir.

La première image couronnée, présentée en avant-première lundi par le président américain Biden mais affichée en plus grande pompe mardi, était une photo “en champ profond” d’un amas de galaxies lointain, SMACS 0723, révélant l’aperçu le plus détaillé de l’univers primitif enregistré à ce jour.

Cette image publiée par la NASA à partir du télescope spatial James Webb (JWST) montre un paysage de « montagnes » et de « vallées » parsemé d’étoiles scintillantes qui est en fait le bord d’une jeune région de formation d’étoiles à proximité appelée NGC 3324 dans la Carina Nébuleuse. AFP Polycopié, NASA, AFP

Au moins une galaxie faible mesurée parmi les milliers sur l’image est à près de 95% aussi vieille que le Big Bang, le point d’éclair théorique qui a déclenché l’expansion de l’univers connu il y a environ 13,8 milliards d’années, a déclaré la NASA.

Parmi les quatre autres sujets Webb qui ont obtenu leurs gros plans mardi, il y avait deux énormes nuages ​​​​de gaz et de poussière projetés dans l’espace par des explosions stellaires pour former des incubateurs pour de nouvelles étoiles – la nébuleuse Carina et la nébuleuse de l’anneau sud, chacune à des milliers d’années-lumière de la Terre.

Cette image composite distribuée par la NASA/ESA montre que l’aube d’une nouvelle ère en astronomie a commencé alors que le monde découvre pour la première fois toutes les capacités du télescope spatial NASA/ESA/CSA James Webb. Les premières images en couleur et les premières données spectroscopiques du télescope, qui révèlent une collection spectaculaire de caractéristiques cosmiques restées insaisissables. AFP Polycopié, ESA, Webb, AFP

La collection comprenait également de nouvelles images d’un autre amas de galaxies connu sous le nom de Quintette de Stephan, découvert pour la première fois en 1877, qui englobe plusieurs galaxies décrites par la NASA comme “enfermées dans une danse cosmique de rencontres rapprochées répétées”.

Outre les images, la NASA a présenté la première analyse spectrographique de Webb d’une exoplanète de la taille de Jupiter à plus de 1 100 années-lumière – révélant les signatures moléculaires de la lumière filtrée traversant son atmosphère, y compris la présence de vapeur d’eau. Les scientifiques ont évoqué la possibilité de détecter éventuellement de l’eau à la surface d’exoplanètes terrestres plus petites et plus rocheuses à l’avenir.

Cette image publiée par la NASA est un composite des informations capturées par la caméra proche infrarouge (NIRCam) et l’instrument infrarouge moyen (MIRI) sur le télescope spatial James Webb (JWST) montrant un paysage de “montagnes” et de “vallées” moucheté avec des étoiles scintillantes qui est en fait le bord d’une jeune région de formation d’étoiles à proximité appelée NGC 3324 dans la nébuleuse Carina. Cette image révèle pour la première fois des zones de naissance d’étoiles auparavant invisibles. AFP Polycopié, NASA, AFP

Conçu pour voir ses sujets principalement dans le spectre infrarouge, Webb est environ 100 fois plus sensible que son prédécesseur de 30 ans, le télescope spatial Hubble, qui fonctionne principalement aux longueurs d’onde optiques et ultraviolettes.

La surface de collecte de lumière beaucoup plus grande du miroir primaire de Webb – un réseau de 18 segments hexagonaux de béryllium recouvert d’or – lui permet d’observer des objets à de plus grandes distances, donc plus loin dans le temps, que tout autre télescope.

Son optique infrarouge permet à Webb de détecter une plus large gamme d’objets célestes et de voir à travers les nuages ​​de poussière et de gaz qui obscurcissent la lumière dans le spectre visible.

Cette image publiée par la NASA à partir de l’instrument à infrarouge moyen (MIRI) du télescope spatial James Webb (JWST) montre des détails inédits du Quintette de Stephan, un regroupement visuel de cinq galaxies. MIRI a percé des régions couvertes de poussière pour révéler d’énormes ondes de choc et des queues de marée, du gaz et des étoiles dépouillées des régions extérieures des galaxies par les interactions. Il a également dévoilé des zones cachées de formation d’étoiles. Les nouvelles informations de MIRI fournissent des informations inestimables sur la manière dont les interactions galactiques ont pu conduire l’évolution des galaxies dans l’univers primitif. AFP Polycopié, NASA, AFP

Les cinq cibles d’introduction de Webb étaient auparavant connues des scientifiques, mais les responsables de la NASA ont déclaré que les premières images de Webb prouvaient qu’elles fonctionnaient comme prévu, mieux que prévu, tout en capturant littéralement ses sujets sous un jour entièrement nouveau.

L’image de la nébuleuse de l’anneau sud, par exemple, montrait clairement que l’objet stellaire mourant en son centre était une paire binaire d’étoiles en orbite rapprochée.

Les nouvelles photos de la nébuleuse Carina ont exposé les contours de ses nuages ​​​​massifs jamais vus auparavant.

“C’est une œuvre d’art qui a été révélée par ce télescope”, a déclaré René Doyon, chercheur principal pour la caméra et le spectrographe dans le proche infrarouge de l’observatoire construits au Canada.

Doyon a ajouté :

Cela dépasse mon esprit scientifique.

L’image SMACS 0723 a montré un amas de galaxies vieux de 4,6 milliards d’années dont la masse combinée agit comme une “lentille gravitationnelle”, déformant l’espace pour amplifier considérablement la lumière provenant de galaxies plus éloignées derrière lui.

Cette image publiée par la NASA montre que le télescope spatial James Webb (JWST) a révélé pour la première fois le manteau de poussière autour de la deuxième étoile, représentée à gauche en rouge, au centre de la nébuleuse de l’anneau sud. C’est une naine blanche chaude et dense. AFP Polycopié, NASA, AFP

L’une des galaxies les plus anciennes apparaissant en “arrière-plan” de la photo – un composite d’images de différentes longueurs d’onde de lumière – remonte à environ 13,1 milliards d’années.

La photo ressemblant à un bijou, selon la NASA, offre la “vue la plus détaillée de l’univers primitif” ainsi que “l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette du cosmos lointain” jamais prise.

Soulignant l’immensité de l’univers, les milliers de galaxies apparaissant sur l’image SMACS 0723 apparaissent dans une minuscule parcelle de ciel à peu près de la taille d’un grain de sable tenu à bout de bras par quelqu’un se tenant sur Terre.

Cette image publiée par la NASA montre le Quintette de Stephan capturé par le télescope spatial James Webb (JWST), un regroupement visuel de cinq galaxies, sous un nouveau jour. Cette énorme mosaïque est la plus grande image de JWST à ce jour, couvrant environ un cinquième du diamètre de la Lune. Il contient plus de 150 millions de pixels et est construit à partir de près de 1 000 fichiers d’images distincts. AFP Polycopié, NASA, AFP Dans cette image fixe d’une émission télévisée de la NASA, le télescope spatial James Webb se sépare de la fusée Ariane 5 d’Arianespace après son lancement depuis le port spatial européen, le Centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française. AFP Polycopié, NASA, AFP

Le télescope Webb est une collaboration internationale menée par la NASA en partenariat avec les agences spatiales européenne et canadienne.

