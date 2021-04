SAN FRANCISCO – Lundi soir, quelques jours après qu’une grande bourse de crypto-monnaie a mis ses actions en bourse, plusieurs centaines de femmes se sont réunies dans une salle de conférence virtuelle pour parler de Bitcoin. Claire Wasserman, cofondatrice de Mesdames sont payées, la société qui a co-organisé l’événement, s’est émerveillée du taux de participation, notant que cela montrait «à quel point vous êtes tous déterminés à devenir riches». Elle a décrit un changement radical dans la façon dont nous vivons, travaillons et effectuons des transactions – le tout motivé par la cryptographie. «Je ne veux pas que vous manquiez l’avenir», dit-elle. Les participants ont allumé la section des commentaires pour parler de la monnaie numérique. Une femme a déclaré qu’elle avait commencé à investir après s’être fait passer pour un homme dans des forums en ligne pour des artistes pick-up. «C’était très YUCK», a-t-elle écrit, «mais j’ai beaucoup appris.» Une autre a déclaré qu’elle avait orienté son budget de magasinage vers la cryptographie pendant la pandémie, doublant son argent depuis novembre. Un panel de têtes parlantes a encouragé les femmes à acheter et à conserver Bitcoin en tant qu’investissement – ne serait-ce que 5 $ ou 25 $. Ils ont offert des conseils sur la sécurité, la confidentialité, les taxes et les portefeuilles numériques. Et ils ont présenté les start-up cryptographiques comme des endroits pour trouver des opportunités de carrière prometteuses qui pourraient, franchement, utiliser plus de femmes.

«Et mesdames, si vous êtes célibataire, je vous promets que c’est un endroit formidable», a plaisanté Bitcoin Frankie, un influenceur de la crypto-monnaie. L’événement s’est terminé par des cris de « démanteler le patriarcat financier! » et un plug-in pour une prochaine session Ladies Get Paid sur des jetons non fongibles, ou NFT, une forme d’art numérique crypté. C’était le genre de conversation qui se déroulait dans les textes de groupe, les fils Twitter, les salles Zoom et les panneaux Clubhouse à travers le pays alors que le monde autrefois niche des monnaies numériques a envahi le courant dominant via l’art, les sports, le divertissement et les médias. Dans le processus, Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont passés de la curiosité à la punchline à un investissement viable. Ils ont rendu beaucoup de gens très riches – ce qui rend toute la catégorie plus difficile que jamais à ignorer. Le résultat? Dogecoin, une devise de plaisanterie basée sur un mème sur un Shiba Inu, est un sujet brûlant sur CNBC. Coinbase, un échange cryptographique, est maintenant une société cotée en bourse d’une valeur de 58 milliards de dollars. WeWork prévoit d’accepter la location de crypto. Les banques de Wall Street offrent des fonds en monnaie numérique à leurs clients fortunés. Il y a un classe blockchain pour les enfants. Les articles suivants peuvent être achetés et vendus en tant que NFT: un album de Kings of Leon, des photos de Rob Gronkowski jouant au football, des chevaux numériques pour l’élevage et la course, des baskets virtuelles, un enregistrement de pets, un tatouage sur le bras de la joueuse de tennis croate Oleksandra Oliynykova , ce mème d’un sceau photobombing, la couleur la plus colorée du monde, le génome du scientifique George Church, le brevet américain n ° 10 025 797, le mot «porn», et d’une manière ou d’une autre, une maison. Et Lindsay Lohan continue de tweeter sur Bitcoin.

Tout cela fait partie de notre nouvelle économie sauvage de YOLO FOMO LOL, où les pierres ne font que monter, les mèmes comptent comme des conseils financiers et les stimuli achètent Hemis. Ce n’est pas particulièrement rationnel, mais pas plus qu’une année d’isolement et d’épuisement pandémique, une Fed imprimant de l’argent et une reprise en forme de K avec les nouvelles années folles potentielles à l’horizon.

Pendant tout ce temps, les vrais croyants et les vétérans de l’industrie de la monnaie numérique vieille de 12 ans insistent sur le fait que la technologie sous-jacente est réelle et transformatrice et enfin – enfin! – prêt à bouleverser rien de moins que le système financier mondial et Internet tels que nous les connaissons. Tout le monde semble devenir riche, vendre un jeton ou prédire une révolution. Les monnaies numériques sont volatiles, risquées et sujettes aux bulles; d’innombrables fortunes ont déjà été faites et perdues. Dans certains cas, de nombreuses personnes utilisent déjà des blockchains – la technologie sous-jacente des crypto-monnaies – sans s’en rendre compte ni comprendre comment elles fonctionnent exactement. «La manie du Bitcoin n’est pas une mode», a écrit Daniel Ives, analyste actions chez Wedbush Securities, dans une récente note aux clients, «mais plutôt le début d’une nouvelle ère sur le front de la monnaie numérique». En dehors de cela, la crypto-monnaie est à tout le moins considérée comme un bon endroit pour garer de l’argent. Tout le monde a lu les histoires d’adolescents millionnaires crypto – ou la pizza achetée avec Bitcoin qui vaudrait désormais des millions. À ne pas s’impliquer, c’est, en crypto-langage, «s’amuser à rester pauvre». En d’autres termes: nous sommes tous des gens de la cryptographie maintenant. Gorgée. «Est-ce un mauvais rêve? Il est difficile de rester assis à regarder nos fonds indiciels et nos 401 (k) s de manière passive, prévisible et responsable à la hausse, tandis qu’un étranger du monde de l’art nommé Beeple vend un NFT d’un collage numérique pour 69 millions de dollars. Pour beaucoup, la nouvelle de cette transaction a soulevé une question simple: pourquoi pas moi? Mark Greenberg, un photographe, avait cette pensée en mars lorsqu’il a vendu aux enchères un NFT d’un portrait inédit qu’il avait pris d’Andy Warhol en 1985. En regardant les offres grimper à 100 000 $, il était ravi. Il n’avait pas été capable de travailler beaucoup pendant la pandémie, et cet argent pourrait aider avec le mariage à venir de sa fille et la maison qu’il venait d’acheter. Mais ensuite, il a commencé à s’inquiéter. La prime de sa vente était stockée dans un compte numérique auquel lui seul avait accès. Qu’arriverait-il si lui, un homme de 69 ans souffrant de problèmes de santé, tombait soudainement mort?