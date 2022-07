Nous sommes tous à blâmer pour la culpabilité du bébé des mamans, dit Ulrika Jonsson

L’ANCIENNE danseuse de Strictly, Ola Jordan, a déclaré qu’elle était nerveuse à l’idée de publier une photo d’elle-même en ligne dans un bikini avec un corps post-bébé plus complet.

Elle a dit qu’elle était horrifiée et choquée par sa silhouette plus grande et sentait qu’elle s’était “lâchée”.

Pendant ce temps, dans un lieu de vacances étranger glamour, Chloe Madeley pose nue et très enceinte.

Nerveuse également à l’idée de publier une photo de sa forme corporelle modifiée, Chloé a déclaré qu’elle était impatiente de reprendre l’entraînement après la grossesse et de se remettre en forme.

Quelle dichotomie choquante d’avoir une femme accablée par une incapacité à récupérer son ancien corps et une autre qui ronge son frein pour redéfinir sa forme plus grande.

Madeley était impatiente de publier sa photo parce qu’elle était claire sur le fait qu’elle ne voulait pas que les gens pensent qu’elle faisait la promotion d’un besoin et d’une obligation pour les femmes de se remettre en forme après la grossesse.

L’entraînement physique fait évidemment autant partie de sa vie que le nettoyage des dents l’est pour le reste d’entre nous.

Je l’applaudis pour cela mais je me sens mal qu’elle ait ressenti le besoin de se justifier.

J’ai également été attristé par les commentaires d’Ola car beaucoup de femmes s’identifieront à cette énorme bataille du renflement post-grossesse. J’ai trouvé que c’était un combat.

Ce qui aggrave la situation, c’est qu’Ola se sent horrifiée et choquée par sa silhouette plus grande et doute qu’elle retrouvera un jour son corps dansant – reconnaissant qu’elle a du mal à accepter qui elle est maintenant.

Nous sommes tous responsables des pensées négatives d’Ola. Nous sommes tous devenus tellement obsédés par la taille et la forme du corps ; avec perfection; avec étiquetage et jugement. Tout est si mal et horriblement dommageable.

Le fardeau d’évaluer constamment leur poids affecte les femmes de manière disproportionnée.

Les femmes sont jugées plus sévèrement que les hommes. Aucun doute là dessus.

Le corps d’Ola a traversé tellement de choses au cours des trois dernières années – être enceinte et accoucher.

Mais bien qu’elle soit incroyablement en forme avant l’arrivée de sa fille Ella en février 2020, elle n’arrive pas à retrouver son ancien moi svelte.

Et pour être tout à fait honnête, si un danseur est en difficulté, quel espoir y a-t-il pour nous, simples mortels ?

J’ai enduré quatre grossesses. Oui, je dis enduré parce que je n’étais définitivement pas une “momie délicieuse”. Je n’ai pas aimé être enceinte. J’ai pris trois pierres et demie lors de mon dernier et la vie m’a semblé assez insupportable. Je ne pouvais pas attendre pour sortir le bébé parce que je voulais perdre le poids encombrant.

Mais je ne me suis jamais précipité. Peu importe à quel point je me regardais dans le miroir et détestais ma taille après l’accouchement, à aucun moment je ne me suis affamé.

J’ai même pu repousser toute pression sociétale subliminale pour “revenir en forme” parce que j’ai toujours eu la règle qu’il fallait neuf mois pour reprendre du poids, donc il faudra au moins le même temps pour se détacher.

Ce que j’ai trouvé exaspérant à l’époque, cependant, c’était ces putains de femmes qui avaient l’air d’avoir avalé une fève à la fin de la grossesse, puis de s’être rapidement enfilées dans leur jean taille 8 dès que le placenta avait été expulsé.

La vue de femmes comme ça me faisait me sentir mal dans ma peau et abaissait dangereusement mon estime de moi-même.

C’était mon erreur de comparer mon corps et mon métabolisme aux leurs et c’était la faute de la société d’avoir loué et crédité ces femmes d’une capacité que je n’avais apparemment pas.

L’ironie d’Ola se sentant mal parce qu’elle ne peut pas retrouver son ancienne figure et Chloé désespérée de le faire, et toutes deux anxieuses à l’idée de l’exprimer, ne m’échappe pas.

Pourquoi devrions-nous avoir le pied de nez comme ça – avoir peur de dire ce que nous ressentons à propos de notre corps et comment nous le ressentons ?

Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être acceptés en tant que personnes plutôt que d’évaluer constamment notre corps pour l’approbation du public ?

Le fait est que j’implore les gens d’arrêter constamment de se référer et de commenter la forme du corps des femmes.

J’ai été totalement coupable d’avoir eu des idées préconçues sur les tailles et de juger mon propre corps dans le passé.

Mais la vérité est que nous avons tous besoin d’un changement massif de mentalité.

Comme je l’ai écrit ici plus tôt cette semaine, nous devons collectivement trouver une voie à suivre pour considérer les femmes telles qu’elles sont et non selon leur forme ou leur âge.

Si nous normalisons la vue de différentes formes de corps, peut-être, juste peut-être, cesserons-nous de commenter et de juger.

Pour toutes ces femmes qui ont été occupées à se préparer pour la plage ces derniers mois, laissez derrière vous la tension de cette obligation sociétale et rappelez-vous : vous êtes née prête.

GRAFTER STACEY TELLEMENT INSPIRANT

BIEN, qui l’aurait pensé? Lorsque nous avons vu Stacey Solomon pour la première fois dans The X Factor en 2009, elle était une jeune femme douce, drôle, talentueuse et un peu loufoque d’Essex.

Elle avait du talent, c’était sûr, mais son histoire était celle d’une fille qui était tombée enceinte à 17 ans et avait donné naissance à son premier enfant à 18 ans. Elle était une mère célibataire.

Stacey Solomon a finalement épousé l’amour de sa vie, l’acteur Joe Swash le week-end dernier Crédit : Instagram/@staceysolomon

Quatre ans plus tard, elle a eu son deuxième enfant d’un autre homme.

Et, à cette fin, considérait très probablement sa vie comme terminée.

Elle aurait été radiée par beaucoup – surtout ceux qui pensent que si vous avez des enfants quand vous êtes jeune (Dieu nous en préserve, par d’autres hommes aussi) – accidentellement ou planifié – vous êtes stupide et vous vous résignez à la poubelle de la vie pleine de perdants et d’échecs.

Je suis sûr qu’elle aurait facilement pu choisir de ne pas devenir maman à un si jeune âge – et a plutôt montré une ambition aveugle et poursuivi une carrière musicale.

Mais Stacey a clairement suivi son cœur. Et être mère semble être au cœur de tout ce qu’elle fait. Elle est maintenant la fière maman de quatre enfants et la belle-mère d’un.

Pendant tout ce temps, jonglant avec la maternité avec ce qui s’est avéré être une carrière médiatique très réussie et lucrative et épousant enfin l’amour de sa vie, l’acteur Joe Swash le week-end dernier.

Elle gagne des millions. Elle est greffeuse et maman.

Et elle nous rappelle brutalement que les femmes sont étonnamment polyvalentes, capables et multidimensionnelles.

Vous vous demandez ce que pensent maintenant tous ces gens qui l’ont renvoyée ?

SHOES-OFF EST SHOO-IN CHEZ MOI

PREMIER problème mondial n°459 : demandez-vous aux invités de retirer leurs chaussures lorsqu’ils entrent ?

C’est apparemment le problème brûlant et très controversé qui fait rage sur Mumsnet.

J’applique une politique stricte d’enlever mes chaussures et je n’hésite pas à dire aux gens d’enlever leurs chaussures Crédit : Shutterstock

Je ne sais pas, je ne suis pas un Mumsnetter.

Mais une femme a jeté une grenade dans le mélange, divisant les mamans bavardant sur des trucs et des bêtises en demandant si c’était la bonne chose à faire parce que sa maison a des tapis crème.

Eh bien, tout le monde était dans les bras. Qui aurait pensé qu’un acte aussi simple pouvait être si source de discorde ?

Demander aux gens en premier lieu est le comble de la folie, ont déclaré certains – très «peu accueillants», ont déclaré d’autres. Beaucoup ont dit que c’était une question de classe – la classe inférieure et ouvrière est plus susceptible d’enlever ses chaussures que la classe moyenne. QUELLE?

D’où viennent toutes ces bêtises ? C’est sûrement une question de praticité ?

J’applique une politique stricte de “chaussures” et je n’hésite pas à dire aux gens d’enlever leurs chaussures de plein air sales lorsqu’ils s’aventurent dans ma maison.

Je suis fier de ma maison. La propreté et l’ordre sont de la plus haute importance.

En fait, dans de nombreux cas, je plaisante avec les visiteurs pour la première fois en leur disant qu’ils pourraient vouloir penser à porter des chaussettes assorties avant leur arrivée parce que « dem’s da règles ».

Cela dit, bien sûr, étant la personne obsédante et critique que je suis, j’ai été dans de nombreuses maisons sales où la meilleure règle est d’enlever vos chaussures lorsque vous quittez la maison.

UNE CAUSE TELLEMENT CLASSIQUE

Je suis sûr que nous aimerions tous mettre un terme au snobisme – et si la British Psychological Society parvient à ses fins, les lois sur l’égalité incluraient la classe sociale.

Il affirme que les enfants courent un risque particulier d’être jugés à l’école et que la classe ouvrière est souvent discriminée par les médecins et sur le lieu de travail.

Les enfants ne doivent pas être victimes de discrimination, quelle que soit leur origine Crédit : Getty

Il cherche à interdire la condamnation et le rabaissement de quiconque en raison de son statut social, car la classe sociale d’une personne devrait être protégée par la loi de la même manière que la race et la religion.

Tout cela est bien et bon.

Le Royaume-Uni est, après tout, obsédé par la classe.

Venant d’un pays presque entièrement égalitaire où la grande majorité se considérerait comme appartenant à la classe moyenne, je n’ai jamais compris ce snobisme particulier mais bien réel.

J’ai vite compris qu’il valait mieux baisser l’évaluation de votre classe et qu’en fait, vous étiez plus susceptible d’être considéré et pris au sérieux si vous apparteniez à la classe inférieure et ouvrière, car d’une manière ou d’une autre, vous étiez considéré comme plus réel ; plus en contact et plus greffeur.

Et un greffeur je suis certainement.

Évidemment, cela s’intégrerait parfaitement dans le programme de nivellement du gouvernement.

Cela soulève en quelque sorte la question de savoir ce que nous faisons du «snobisme inversé», lorsque les gens sont dénigrés ou vilipendés uniquement en raison de leurs manières et de leur classe supérieure.