Nous sommes tourmentés par un voisin qui dit que nous avons construit une clôture de 4 pouces dans son jardin – nous engageons une action en justice

UN COUPLE se dit tourmenté par sa voisine qui prétend avoir construit une clôture de quatre pouces dans son jardin.

Laureen Watson, 65 ans, est partie en guerre avec l’homme d’affaires Chris Cole, 38 ans, et son partenaire Ami Komoda, 37 ans, à Chiswick, dans l’ouest de Londres.

Ami Komoda (L) et Chris Cole (R) devant le tribunal du comté du maire et de la ville Crédit : Champion News Service Ltd

Elle veut une ordonnance du tribunal obligeant ses voisins à démolir leur nouvelle extension, ainsi qu’une injonction interdisant au couple ou à leurs constructeurs de s’égarer sur son terrain.

Mme Watson, qui était directrice d’une entreprise de beauté, demande également une indemnisation pour les dommages présumés causés lors des travaux de construction.

Mais M. Cole et Mme Komoda, qui ont participé à la croissance de plusieurs start-ups, contre-attaquent.

Le couple affirme avoir été victime d’une campagne de harcèlement qui a ruiné leur plaisir de leurs premières années en tant que nouveaux parents.

Ils blâment le comportement « honteux » de Mme Watson pour la rangée des voisins et exigent qu’elle soit obligée de payer les factures substantielles de leurs avocats pour avoir dû lutter contre le différend « finalement insignifiant » et « totalement inutile ».

Le couple affirme avoir été « tourmenté » par leur voisin, qui, selon eux, est allé jusqu’à menacer de « les doucher » avec « de la merde de chat » au milieu de la dispute – mais Mme Watson nie qu’elle soit à blâmer pour la dispute .

Le maire et le tribunal du comté de la ville ont appris qu’ils avaient emménagé dans la maison mitoyenne à côté de Mme Watson en 2013, mais des frictions se sont développées l’année suivante lorsque le couple a entrepris de construire une nouvelle clôture lorsque l’ancienne a explosé.

Elle a contesté le couple sur la position de la ligne de démarcation entre leurs maisons et l’emplacement de leur nouvelle clôture, a déclaré l’avocat du couple, Thomas Rothwell.

Ils ont dû le reconstruire en 2019 après qu’elle aurait infligé des « dommages volontaires ».

Les tensions avaient augmenté lorsque M. Cole et Mme Komoda ont décidé d’étendre leur maison dans le jardin en 2018.

Il y a eu des objections infructueuses au conseil de Mme Watson au sujet du permis de construire – et plus tard au sujet de ses voisins construisant sur la ligne du mur mitoyen.

M. Cole et Mme Komoda affirment que leur voisin a répondu à leur lettre officielle notifiant que les travaux seraient effectués en « le renvoyant par-dessus la clôture ».

Elle a également passé une note dans leur boîte aux lettres disant: « Vous avez ma réponse dans la lettre. Ne revenez plus à ma porte ».

Lorsque les constructeurs ont commencé à travailler sur leur extension en mai 2019, M. Cole et Mme Komoda affirment qu’ils ont de nouveau été visés par des plaintes de Mme Watson, bien que l’échafaudage du site « ne dépasse que très peu » et « ne touche pas ou n’interfère pas avec sa maison ».

Et lorsque les travaux ont commencé, Mme Watson aurait exigé que l’échafaudage soit démonté, « crié et crié des insultes » et « jeté des seaux d’eau et d’autres débris en direction de leurs constructeurs ».

Cependant, Mme Watson dit que ses voisins ont illégalement enlevé un poteau de clôture en fer et étaient responsables d’avoir causé des dommages d’un montant de 32 000 £ à sa maison de 25 ans tout en développant leur maison et leur jardin.

Le couple insiste sur le fait que leurs constructeurs « se tiennent bien à l’écart du terrain de Mme Watson » lorsqu’ils effectuent des travaux d’accrochage et leur avocat a déclaré qu’ils avaient fait tout leur possible pour résoudre tout différend dans un « esprit de bon voisinage ».

Après un procès de deux jours, le juge Parfitt a réservé son jugement sur l’affaire jusqu’à une date ultérieure.