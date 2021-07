Nous sommes toujours prisonniers de notre propre sexe… cela doit changer

SARAH EVERARD aurait pu être votre meilleure amie.

Elle aurait pu être votre fille, votre sœur ou votre voisine.

La mort tragique et inutile de Sarah à l’âge de seulement 33 ans a uni la nation dans le chagrin Crédit : AFP

Sarah était Everywoman.

Sa mort tragique et inutile à l’âge de seulement 33 ans a uni la nation dans le chagrin.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi son meurtre, aux mains du méchant Wayne Couzens, des femmes du monde entier sont venues partager leurs propres histoires de violence masculine.

Que Sarah ait pu être assassinée par un policier en service le rendait d’autant plus choquant.

L’impensable s’est produit.

Si, en tant que femmes, nous ne pouvons pas être gardées en sécurité par un agent de la loi, alors qui peut – et va – nous protéger ?

Découvrir maintenant que ses patrons ont raté l’occasion de l’arrêter rend cette tragédie d’autant plus choquante.

La mort de Sarah a déclenché une réaction pas comme les autres dans l’histoire récente des médias et des médias sociaux.

De la part des femmes, il y a eu un élan de colère.

Une veillée aux chandelles pour Sarah sur le Clapham Common de Londres a conduit à des affrontements avec la police, qui a été accusée d’avoir malmené des femmes présentes.

Des milliers de femmes ont défilé sur la place du Parlement en signe de protestation.

Une pancarte tenue par un manifestant résumait l’horreur de l’histoire de Sarah : « Elle rentrait juste à pied ».

Dans les jours qui ont suivi sa mort, histoire après histoire a émergé, détaillant à quel point tant de femmes ne se sentent pas en sécurité dans nos rues.

Des millions d’entre nous, vieux ou jeunes, ont été suivis chez eux, regardés inconfortablement dans les transports en commun, ou lorgnés sans invitation.

Pour l’anecdote, je ne connais personne de ma génération qui n’ait pas une histoire d’horreur quelconque ou qui ne se sente pas en danger dans son quartier.

Le meurtre de Sarah a été la goutte qui a fait déborder le vase.

LES FEMMES EN ONT ASSEZ

Collectivement, les femmes en ont assez.

Et de nombreux hommes aussi, exprimant leur dégoût face au harcèlement dont les femmes sont victimes et demandant ce qu’ils pourraient faire pour nous aider à nous sentir plus en sécurité.

Wayne Couzens est un fléau pour l’humanité.

Sarah vivait à Brixton Hill, un quartier du sud de Londres.

Les dernières images de vidéosurveillance obsédantes du 3 mars la montrent en train de discuter joyeusement sur son mobile, portant consciencieusement son masque comme nous l’avons tous fait en lock-out.

Malgré le masque, vous pouvez voir qu’elle sourit.

Son dernier achat par carte de crédit était une bouteille de vin de Sainsbury’s.

Ses derniers moments quotidiens étaient si touchants d’humanité.

Dieu merci, Couzens a plaidé coupable hier.

Au moins, en admettant sa culpabilité, il a épargné aux proches éplorés de Sarah l’horreur d’un contre-interrogatoire, de leur faire revivre dans les moindres détails ses derniers instants.

Bien que cela ne soit pas susceptible de fournir beaucoup de consolation.

Hier, l’enquêteur principal de Scotland Yard s’est excusé auprès du tribunal après la publication d’un communiqué de presse par le Met, révélant que le responsable du marketing avait été brutalement étranglé.

Les membres du public se rassemblent lors d’une veillée aux chandelles pour Sarah au kiosque à musique sur Clapham Common à Londres Crédit : Jeff Moore

Le chef de la police métropolitaine, Cressida Dick, était devant le tribunal pour surveiller les défaillances de son unité.

Par la suite, elle s’est excusée publiquement auprès de la famille, évoquant sa « profonde colère et ses regrets face à ce qui s’est passé ».

Et donc elle devrait.

Le chien de garde de la police anglaise enquête sur les allégations selon lesquelles la police du Kent n’a pas enquêté sur un incident d’exposition indécente à Couzens en disgrâce en 2015.

Une enquête distincte est également en cours sur la façon dont il était soupçonné d’avoir exhibé deux femmes membres du personnel d’un service au volant de McDonald’s à Swanley, dans le Kent, trois jours seulement avant d’enlever, de violer et de tuer Sarah.

Bien que CCTV ait identifié sa voiture, il n’a pas été arrêté pour l’infraction présumée avant qu’il ne soit trop tard.

Il a continué à travailler pour la force et à porter une arme à feu.

Parlez de protéger les vôtres.

Bien qu’il ait avoué, Couzens, 48 ​​ans, un agent de la protection diplomatique, a refusé d’expliquer pourquoi il avait commis ses crimes, offrant des réponses «sans commentaire» à chaque entretien avec la police.

IMPÉNITENT

Il reste impénitent.

Ceci d’un homme qui a téléchargé de la pornographie extrême, s’est régulièrement battu avec des prostituées – il a d’abord essayé d’attribuer son meurtre à des gangsters d’Europe de l’Est – et qui avait déjà auditionné pour apparaître dans un film violent.

Comment aucun de ses collègues, hommes et femmes activement entraînés à repérer un déviant, n’a-t-il manqué de voir son côté obscur ?

Ou ont-ils reconnu le dégénéré qui se cachait à la vue de tous et ont choisi de fermer les yeux ?

Cressida Dick a auparavant, et effrontément, défié les pressions pour démissionner, claquant les critiques des « fauteuils » sur les mauvais traitements infligés aux femmes par les officiers lors de la veillée de Sarah.

Qui sait combien de temps elle pourra s’accrocher au pouvoir.

Car l’impact de la mort de Sarah se fera sentir encore longtemps.

L’une de celles qui ont rendu hommage sur le site de la veillée était la duchesse de Cambridge, dont la décision de déposer des fleurs – une décision qu’elle a prise en privé, en dehors des «heures royales» – a illustré à quel point sa mort a eu une portée.

Dans les semaines qui ont suivi la mort de Sarah, un mouvement appelé Reclaim These Streets a été mis en place, appelant le gouvernement à faire davantage pour protéger la sécurité des femmes.

Hélas, je ne suis pas convaincu que même les membres eux-mêmes pensent que quelque chose va changer

Il faut faire davantage pour que la moitié de la population se sente autorisée à mettre les pieds dehors une fois le soleil couché.

En hiver, beaucoup refusent de sortir de chez eux après 15h30.

Pendant trop longtemps, nous avons été prisonniers de notre propre sexe.