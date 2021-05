«  Nous sommes toujours plus peuplés que les États-Unis et l’Europe réunis  »: la Chine rejette l’affirmation des médias occidentaux selon laquelle la nation est confrontée à une «  crise démographique  »

«Je me demande s’ils ont remarqué que la population chinoise de 1,418 million d’habitants est toujours supérieure à la population totale des États-Unis et de l’Europe réunies? Je ne sais pas comment ces journalistes sont devenus des experts démographiques ». La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré mercredi aux médias.

Hua a souligné qu’à presque chaque étape clé du développement de la Chine, l’Occident avait émis divers jugements et prédictions sur la Chine et que la plupart d’entre eux se sont révélés incorrects.

«Nous connaissons tous la« théorie de la menace chinoise »ou la« théorie de l’effondrement de la Chine », mais au fur et à mesure que le pays continue de se développer, tous ces arguments ont été vaincus par les faits, un par un». dit-elle.

La porte-parole a également noté que, au cours des 10 dernières années, le taux de croissance de la population américaine est tombé au niveau le plus bas depuis près d’un siècle. «La baisse des taux de natalité et le vieillissement de la population sont des problèmes courants auxquels sont confrontés les pays développés», elle a ajouté.

Des rapports dans les médias occidentaux sur le déclin imminent de la population de la Chine et son avenir économique incertain sont venus après que Pékin a publié mardi de nouvelles données de recensement.

Le recensement de la Chine a montré qu’au cours de la dernière décennie, la population de la Chine continentale a augmenté de 5,38% pour atteindre 1,41 milliard d’habitants, mais que l’on s’attend généralement à ce qu’elle diminue dans les années à venir. Le taux de croissance moyen de 0,53% est le plus lent depuis les années 50.

Hua a déclaré que si la croissance démographique ralentissait, cela n’entraînait pas de désastre économique pour la Chine, comme les médias occidentaux l’avaient prévu. «La qualité de la population chinoise s’est constamment améliorée, le niveau d’éducation de la population a considérablement augmenté et la structure de la population a changé». a-t-elle noté, ajoutant que les taux de croissance démographique étaient les plus élevés dans les groupes ethniques minoritaires, démontrant la société chinoise juste et positive.

