« Nous sommes toujours des familles différentes », déclare Arjun Kapoor à propos de son équation avec Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor

Arjun Kapoor s’est rapproché de ses demi-sœurs Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor après la disparition tragique de Sridevi. Il s’est tenu à leurs côtés comme un pilier de force en cas de besoin.

Récemment, lors d’une conversation avec Bollywood Bubble, Arjun a parlé de son équation avec Janhvi et Khushi.

Il a dit, si je dis que nous sommes une famille parfaite, ce sera incorrect. Il ne s’agit pas d’opinions différentes, nous sommes toujours des familles différentes qui essayons de fusionner et de coexister les unes avec les autres. Nous passons tous un moment formidable lorsque nous sommes ensemble, mais nous ne formons toujours pas une unité. Je ne veux pas vendre un faux mensonge selon lequel tout est parfait. Cela ne peut pas être parfait, car nous sommes encore en train de nous comprendre. »

Il a ajouté: « Il y a deux très mauvais moments dans nos vies qui nous ont réunis. Nous serons toujours comme des morceaux brisés, essayant de combler les lacunes pour être dans la vie de l’autre. Nous sommes un système de soutien les uns pour les autres. Nous rencontré après 20 ans de naissance de Janhvi et Khushi. J’ai 35 ans maintenant, Anshula a 28 ans, nous avons mûri. Et nous trouvons qu’il est assez difficile de fusionner comme ça. Et je pense aussi que l’imperfection est assez fascinante parce qu’alors vous apprenez à coexister et vous apprenez à respecter les différences. D’une certaine manière, nous sommes aussi très similaires car nous avons les gènes de notre père, « .

Récemment, l’acteur a fêté son anniversaire et ses demi-sœurs ont posté des photos pour lui souhaiter la bienvenue.

Pour les inconnus, Arjun Kapoor et Anshula Kapoor sont les enfants de Boney Kapoor et de sa première épouse Mona Shourie Kapoor. Boney a eu un second mariage avec feu Sridevi et ils ont deux enfants, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor.