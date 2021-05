Nous sommes tombés amoureux d’un concours de pizza de 42 pouces – maintenant nous parcourons le monde en nous moquant de repas de 10000 calories ensemble

UN COUPLE qui est tombé amoureux d’un concours de pizza prévoit maintenant de parcourir le monde pour se moquer des plus grands défis alimentaires, qui représentent jusqu’à 10 000 calories par repas.

Katina DeJarnett, 29 ans, et Randy Santel, 34 ans, se sont rencontrés par le biais d’une « alimentation compétitive » où les fanatiques de la nourriture doivent se frayer un chemin à travers des repas massifs dans un délai limité.

17 Randy Santel et Katina DeJarnett affrontant un Philly Cheesesteak de 4 pieds de long qui pesait une pierre, à Springhill, en Floride Crédit: Randy Santel / Facebook

17 Les mangeurs compétitifs ont partagé leur premier baiser peu de temps après ce défi de pizza géant Crédit: Randy Santel / Youtube

Il y a deux ans, ils se sont associés pour une tournée gastronomique de 10 jours en Alaska et il semble que plus que des défis alimentaires extrêmement calorifiques étaient au menu.

Katina, de Washington, États-Unis, a ressenti une «connexion instantanée» avec Randy pendant qu’ils voyageaient ensemble, mais après un défi alimentaire particulièrement difficile, ses sentiments se sont intensifiés.

Ils s’attaquaient au «défi de la pizza de 10 lb» auparavant invaincu à Riverside Pizza, à Nenana, qui pesait le même poids qu’un gros sac de pommes de terre.

Le duo a eu 45 minutes pour se moquer d’une pizza de 42 x 26 pouces, qui contenait 4 lb de croûte et 6 lb de sauce et garnitures, y compris du jambon, deux types de bacon, des saucisses italiennes, des poivrons verts et des olives noires.

17 Le défi de la pizza « Garbage Can » avait 4 lb de croûte et 6 lb de sauce et garnitures Crédit: Randy Santel / Youtube

17 Katina et Randy ont cogné des croûtes de pizza dans la dernière minute du défi alimentaire Crédit: Randy Santel / Youtube

Un si grand festin n’était pas une mince affaire et le couple – qui était haletant et trempé de sueur – a relevé le défi avec seulement 20 secondes à perdre.

Plus tard dans la soirée, Randy et Katina se sont embrassés pour la première fois et prévoient maintenant de continuer à manger partout dans le monde.

Katina a déclaré au Sun: «Après l’événement, nous étions devant et la victoire et le soulagement nous ont submergés.

«Nous avons eu un gros câlin à l’extérieur et ce moment a été la paille qui a brisé le dos du chameau, on ne s’y attendait certainement pas du tout.

17 Randy et Katina ont terminé le défi « Garbage Can » avec 20 secondes à perdre Crédit: Randy Santel / Youtube

17 La pizza « poubelle » de 42 pouces réalisée à Riverside Pizza, en Alaska, Crédit: Randy Santel / Youtube

«Ce fut le moment déterminant où je me suis dit: ‘Wow, je pense que nous pourrions nous aimer un peu.’

«C’était une façon cool de rencontrer quelqu’un. Deux personnes qui mangent de la nourriture pour gagner leur vie et qui font des vidéos. C’est une histoire étrange et unique.

«Nous aimons tous les deux la nourriture et la bonne bière à l’ancienne dans notre sang.

REPAS MASSIFS

Le duo gourmand a surmonté les 10 défis qu’ils ont relevés ensemble jusqu’à présent.

Certains de leurs plus grands comprennent un plateau de fruits de mer pesant près d’une pierre (13,5 lb) et deux burritos géants de 5 lb.

Un autre était deux petits-déjeuners alaskiens supersized de 7 lb – chacun avec six œufs, deux saucisses de renne, 1 lb de pommes de terre rissolées, 1 lb de bison, des biscuits et de la sauce, et un rouleau de cannelle de 1,5 lb.

17 Randy et Katina avec le défi burrito ‘Baby Bonita’ de 5 lb Crédit: Randy Santel / Youtube

17 Ce « petit-déjeuner de l’Alaska de 7 lb » contenait six œufs, deux saucisses de renne, 1 lb de pommes de terre rissolées, 1 lb de bison, des biscuits et de la sauce et un rouleau à la cannelle de 1,5 lb. Crédit: Randy Santel / Youtube

L’une de leurs victoires les plus mémorables a été de conquérir un méga-festin charnu de quatre pieds de long, connu sous le nom de «Brotherly Love» Philly Cheesesteak Challenge, à Springhill, en Floride.

Katina a rappelé: «Il pesait environ une pierre (14 lb) et il y avait tellement de pain que nous n’avons réussi que dans les dernières secondes.

«Randy m’a aidé en mangeant environ 30% du pain sur ma moitié du sandwich, ce qui nous a aidés à remporter une victoire.

« MALGRÉMENT PLEIN! »

«Quiconque est prêt à tremper du pain dans l’eau pour gagner est un gardien, tremper du pain est tellement dégoûtant mais nous étions tellement désespérés de gagner.

«Il était prêt à faire ça avec moi malgré que nous soyons tous les deux misérablement pleins et prêts à sauter – le pain est le pire!

«Je suis constamment impressionné par la volonté de Randy. Il a cette force mentale pour se pousser et un niveau de dévouement.

Katina et Randy mettent en ligne des vidéos d’elles-mêmes s’attaquant aux défis qui vous brisent les tripes en ligne que les fans peuvent regarder avec admiration et horreur.

17 Ce plateau de fruits de mer massif pesait près d’une pierre (13,5 lb) Crédit: Randy Santel / Facebook

17 Le plus grand défi d’omelette au monde comportait 20 œufs avec du fromage, du bacon, du jambon, des saucisses et des légumes ainsi que huit pommes de terre rissolées et quatre tranches de pain grillé Crédit: randysantel / Instagram

Randy, qui compte 1,4 million d’abonnés sur Facebook et 151 000 sur Instagram, a commencé à s’attaquer aux repas géants en 2010 alors qu’il travaillait dans la construction.

La star des médias sociaux de 6 pieds 5 pouces a réalisé qu’il pouvait consommer de grandes quantités de nourriture à l’école, quand il a mis 7 livres de 2 livres (100 livres) pour jouer dans une équipe de football américaine.

Il se souvient de la farce « trois sandwichs Subway de deux pieds de viande de long » chaque midi et à Burger King remplissait un plateau entier avec de la nourriture, tout en travaillant dans les joints de la restauration rapide.

ATTEINDRE 1000 VICTOIRES

Randy a quitté son emploi dans la construction pour devenir un «mangeur professionnel» à plein temps en 2013 et a maintenant voyagé dans 37 pays et 50 États dans sa quête pour engloutir les plus gros repas des restaurants.

Actuellement, il a battu 997 défis alimentaires – dont 100 au Royaume-Uni et en Irlande – et espère remporter sa 1 000e victoire à la fin de ce mois.

Randy a déclaré au Sun: « Ce sera passionnant, je ne peux pas dire que je suis entièrement trop fier des 1000 victoires, mais je vais certainement être heureux d’être la première personne à le faire.

17 Randy et Katina prévoient de relever ensemble les plus grands défis alimentaires du monde Crédit: Randy Santel / Facebook

17 Randy compte 1,4 million d’abonnés sur Facebook et Katina en compte 105000 Crédit: randysantel / Instagram

«Quand j’ai commencé à faire ça, 100 victoires étaient un gros problème, mais si vous continuez assez longtemps et que vous travaillez dur, l’objectif ne cesse de s’agrandir.

«Un jour, j’étais à 500 victoires et avant de penser« Wow, 500 victoires », j’étais sur le point d’atteindre 1 000 défis alimentaires terminés.»

Randy avait «connu Katina pendant un certain temps» avant de l’inviter à une tournée gastronomique de 10 jours en Alaska, en juillet de l’année dernière.

Je mesure 6 pieds 5, elle mesure 5 pieds 2 et je suis fondamentalement trois fois plus lourde qu’elle. Randy Santel

Sachant qu’il devait relever le «Garbage Can Pizza Challenge», invaincu auparavant, en Alaska, il pensait qu’elle était «quelqu’un qui pourrait l’aider à gagner».

Avant le voyage, Randy, qui était célibataire depuis 2012, pensait «qu’il pourrait y avoir une possibilité» d’une romance entre eux – mais était principalement intéressé à relever le défi de la nourriture.

Bien qu’il ait beaucoup de respect pour son futur gobbler par équipe, il craignait qu’elle ne puisse pas suivre car elle «n’avait jamais fait de tournées avec des défis plusieurs jours de suite» auparavant.

17 Randy et Katina se sont liés autour de repas géants, y compris ce sandwich au steak Crédit: randysantel / Instagram

17 Ils ont remporté les 10 défis alimentaires qu’ils ont relevés ensemble. Randy a presque terminé 1000 au total Crédit: randysantel / Instagram

Randy a déclaré: «Je mesure 6 pieds 5, elle mesure 5 pieds 2 et je suis fondamentalement trois fois plus lourd qu’elle.

«Relever toute une série de défis pendant des jours consécutifs est plus difficile qu’un week-end, car votre corps doit le gérer.

«Mais aucun de nous n’a vomi et elle était une vraie combattante, elle avait une attitude de« non-abandon », en particulier sur les défis d’équipe – j’étais très attiré par cela.

C’est parfois une souffrance absolue, mais nous l’avons traversée ensemble… c’est comme traverser les tranchées! Katina DeJarnett

Ils se sont serrés les lèvres pour la première fois après avoir terminé le défi de la pizza – mais tous deux ont insisté sur le fait que cela n’allait pas plus loin que cela.

Randy a déclaré: « Le baiser est la seule chose qui s’est produite, après avoir mangé une pizza de 10 livres, nous nous sommes simplement embrassés, nous avons vraiment beaucoup mangé. »

Katina «a fait le premier pas» après être allée dans sa chambre d’hôtel pour «demander des conseils sur Facebook» – peu de temps après, ils ont partagé un premier baiser «assez mignon».

17 Katina et Randy ont battu le défi de la pizza « Garbage Can » auparavant invaincu en Alaska Crédit: Randy Santel / Youtube

17 Randy a déclaré que la meilleure façon de se préparer à un défi alimentaire était de « boire de l’eau » et de « faire de l’exercice » Crédit: Randy Santel / Facebook

Elle a estimé que relever ensemble un défi alimentaire aussi lourd était «l’expérience ultime de liaison» et l’a comparé à «escalader une montagne».

Katina a poursuivi: «Vous passez par les plus hauts et les plus bas, c’est parfois une souffrance absolue, mais nous l’avons traversée ensemble… c’est comme traverser les tranchées!

«Une alimentation compétitive est l’un des moyens les plus rapides de créer un lien, car vous travaillez en équipe pour relever des défis et ensuite faire face aux conséquences après…»

Katina a battu 52 sur 65 défis alimentaires compétitifs depuis ses débuts en 2019

17 Randy, célibataire depuis 2012, a commencé à sortir avec Katina l’année dernière après une tournée gastronomique Crédit: randysantel / Instagram

Elle en a pris goût après avoir participé à un concours de musculation et a depuis rassemblé 105000 utilisateurs Facebook et 42500 Instagram.

Randy, qui travaille à plein temps comme mangeur compétitif, a révélé que le secret derrière les grands défis alimentaires était de «boire beaucoup d’eau et de faire de l’exercice» à l’avance.

Pour brûler les calories qu’ils ont consommées, le couple s’entraîne régulièrement et après un défi doit s’entraîner encore plus fort.

Le point de vue des experts sur l’alimentation compétitive Les MÉDECINS avertissent que s’engager régulièrement dans des défis alimentaires pourrait être dangereux et pas seulement par le biais d’un gain de poids. Gastroentérologue Shanthi Sitaraman, MD, PHD, a déclaré à Web MD que la frénésie alimentaire peut entraîner des risques de perforation de l’estomac chez les personnes souffrant d’ulcères d’estomac. Le fait de boire beaucoup d’eau pour laver les aliments pourrait entraîner une intoxication par l’eau en diluant les électrolytes, a-t-elle ajouté. Si manger conduit à vomir à plusieurs reprises, cela peut entraîner la pénétration de nourriture dans les poumons, ce qui pourrait provoquer une pneumonie – mais c’est rare. Mais malgré cela, elle n’avait rencontré «aucune complication signalée suite à une alimentation compétitive», à l’exception d’une fracture de la mâchoire.

Katina prétend qu’elle doit s’entraîner «presque quatre fois plus dur» pour travailler sur un repas parce qu’elle mesure 1,50 mètre et Randy mesure 1,50 mètre.

Elle a ajouté: «Tout ce qu’il fait, c’est faire du vélo pendant quelques heures et il a brûlé les calories.

«J’ai besoin de huit heures pour faire du vélo à peu près jusqu’à ce que mon cœur explose et j’ai besoin de prendre du temps entre les défis pour performer au mieux – Randy peut digérer un repas et recommencer!»

Randy et Katina doivent emménager ensemble à Milwaukee, dans le Wisconsin, et ont hâte de partir à l’étranger pour relever ensemble d’autres défis alimentaires.

Randy a déclaré: «Elle est travailleuse, toujours positive, ne fait rien et elle est belle. Elle est extrêmement belle mais surtout, elle est dévouée.

«Je suis également attiré par son désir de voyager et j’ai hâte de m’amuser davantage à l’étranger avec elle, nous avons beaucoup de grandes choses à venir et je suis très excité.