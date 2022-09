Nous sommes terrifiés que nos maisons s’effondrent alors que de nouvelles constructions les font craquer

Les PROPRIÉTAIRES craignent que leurs propriétés ne s’effondrent sur eux, affirmant que les travaux d’un immense nouveau lotissement ont laissé leurs maisons tremblantes et criblées de fissures.

Le cri assourdissant des creuseurs et les nuages ​​de poussière qui s’élèvent au-dessus des maisons de Bulkington, Warks, ont poussé les habitants contre le mur.

Ian Castledine et sa femme Virginia disent qu’ils ont été traînés en enfer avec les travaux Crédit : Léon Images

Les habitants de Bulkington disent que leurs maisons ont été fissurées et blâment un développement de Taylor Wimpey à proximité Crédit : Léon Images

Des briques fendues et du ciment fissuré peuvent être vus sur les maisons Crédit : Léon Images

Mais maintenant, ils craignent que le développement tentaculaire à proximité de Taylor Wimpey ne provoque également des fissures en zig-zag dans leurs briques.

Les voisins craignent que les fractures ne signalent un problème avec les fondations de leurs maisons – mais disent qu’ils ont eu du mal à obtenir des réponses du géant du logement.

Le projet Raveloe Gardens verra 188 maisons construites à partir de maisons situées sur d’anciennes terres agricoles.

Mais au moins 15 résidents ont signalé des fissures, dont la retraitée Valerie Shufflebotham, 79 ans.

L’employée à la retraite de British Gas a déclaré qu’elle craignait que sa maison de 45 ans ne s’effondre si les travaux se poursuivent sans contrôle.

Elle a déclaré à The Sun Online: “J’ai de grosses fissures qui sont soudainement apparues à l’arrière de ma maison – je sais qu’elles n’étaient pas là avant.

“La chambre de ma petite-fille vient d’être redécorée et il y a une fissure qui est apparue à travers le linteau.

“Je crains que la maison ne soit pas debout dans deux mois. Mais Taylor Wimpey n’enverra personne pour jeter un coup d’œil, même pour me rassurer.

“Ma petite-fille dit qu’elle fait des cauchemars où la maison va s’effondrer pendant qu’elle dort.

“Les travaux de construction vont durer encore deux ans et je suis extrêmement inquiet. L’anxiété est horrible.”

Après avoir remarqué les fissures des marches, Valérie inspecta sa rue.

Elle a déclaré que 15 personnes avaient remarqué des fissures, tandis que 43 ont déclaré avoir été affectées par une épaisse poussière soufflant du chantier de construction.

Vingt-deux ont déclaré que les vibrations des machines du site les affectaient – ​​tandis que 27 ont déclaré être préoccupés par les niveaux de bruit.

D’autres ont rapporté avoir vu des ouvriers uriner et fumer au travail.

Valérie a ajouté : “Je me réveille le matin et j’ai l’impression que quelqu’un secoue le lit. Les gens ont des vidéos de leurs radiateurs qui cognent contre les murs.”

“Il y a beaucoup de retraités qui sont à la maison toute la journée avec les vibrations qui résonnent dans leurs oreilles et ils en sont assez déprimés.”

Vous vous asseyez sur les toilettes et ça vibre ! Thérèse Williamson

Les voisins disent qu’ils ont essayé de contacter les développeurs Taylor Wimpey mais tout ce qu’ils obtiennent sont “des lignes standard qu’ils” examinent “”.

“Ils ne semblent pas du tout se soucier de nous,” claqua Valérie.

Le géant du logement dit avoir effectué des tests pour vérifier les niveaux de vibrations et affirmer qu’ils se situent dans les limites approuvées.

La secrétaire juridique à la retraite Teresa Williamson, 68 ans, a déclaré qu’elle avait repéré une fissure qui s’aggravait dans le sol de son garage.

Elle a déclaré: “Il y avait déjà une fissure, mais cela semble s’être aggravé depuis qu’ils ont commencé à construire.

« Les vibrations sont incessantes. Vous vous asseyez sur les toilettes et elles vibrent. Si vous étiez constipé, ce serait plutôt utile ! »

La poussière produite par les travaux sans fin a également transformé les voitures en orange, obligeant les habitants à laver leur voiture deux fois par semaine.

Et les résidents ne peuvent pas faire sécher leurs vêtements car ils “se contentent de se couvrir”.

Pendant ce temps, les habitants ont trop peur d’ouvrir leurs fenêtres à cause de la poussière.

Des résidents en colère ont créé un groupe Facebook privé pour signaler leurs inquiétudes.

Je me réveille le matin et j’ai l’impression que quelqu’un secoue le lit Valérie Shufflebotham

Un homme essayant de vendre la maison jumelée de sa défunte mère a raconté qu’il craignait que 20 000 £ n’aient été dépréciés.

Il a affirmé avoir eu 17 visionnements depuis mars sans même un léger intérêt.

Un texte de présentation sur le site Web de Taylor Wimpey se vante : « Si vous voulez vous installer dans un village rural, mais bien connecté, alors Raveloe Gardens est parfait pour vous.

“Entouré par la campagne et offrant un véritable sens de la communauté, vous n’aurez que l’embarras du choix en matière de commerces et de lieux de divertissement.”

Le développement a également causé de la misère au retraité Ian Castledine, 81 ans, et à sa femme Virginia, 80 ans.

Un monticule de gravats excavés surplombe maintenant leur jardin où leur maison de 50 ans offrait autrefois des vues spectaculaires.

“RIEN EN RETOUR”

Les panaches de poussière qui s’échappent de la pile signifient qu’ils ne peuvent souvent pas ouvrir leurs fenêtres ou faire leur lessive.

Virginia a déclaré: “Quand nous étions dans la sécheresse, c’était affreux.

“La voiture était tellement recouverte de poussière que nous avons pu écrire ‘Taylor Wimpey’ sur le pare-brise.

“Nous avons contacté la santé environnementale, mais nous n’avons rien reçu. Nous nous inquiétons de ce que nous respirons.”

Ian, un agent de liaison à la retraite de la société de développement, a ajouté : “J’ai écrit plusieurs fois à Taylor Wimpey à propos des vibrations.

“Ils secouent les armoires de la maison et vous pouvez sentir le mouvement.

“Je leur ai posé des questions sur la surveillance des vibrations qu’ils ont dit avoir – mais nous n’en avons jamais vu les résultats.”

Taylor Wimpey a déclaré à The Sun Online qu’ils s’engageaient auprès des résidents respectifs pour résoudre leurs problèmes rapidement et efficacement.

Et ils font appel à l’expertise d’un ingénieur en structure indépendant pour évaluer les problèmes soulevés et déterminer les mesures correctives potentielles dès que possible.

Un porte-parole de l’entreprise a ajouté: «Nous nous excusons auprès des résidents pour tout dérangement qu’ils ont pu subir à la suite de nos premiers travaux d’excavation du site.

“Nous surveillons régulièrement les travaux en cours dans le développement de Raveloe Gardens pour nous assurer que toute perturbation potentielle est réduite au minimum.

« Nous avons effectué des tests de vibration sur place dès que les riverains nous ont fait part de leurs préoccupations.

“Ces tests ont confirmé que les niveaux de vibration sont bien inférieurs à la limite recommandée telle qu’énoncée dans la norme britannique pour l’évaluation des vibrations pour les propriétés résidentielles.

“Nous avons également pris des mesures immédiates pour atténuer les niveaux accrus de poussière causés par les conditions météorologiques extrêmes au cours des mois d’été.”

