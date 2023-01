Nous sommes terrifiés parce que des voitures à grande vitesse s’écrasent sans cesse sur notre maison – nous aurions pu mourir mais personne ne nous aidera

UNE FAMILLE a été laissée comme des “épaves nerveuses” alors que des voitures à grande vitesse s’écrasent sans cesse sur leur maison, risquant des blessures graves ou même la mort.

Laura Lines, qui vit à Nazeing, dans l’Essex, avec son mari Daniel et leurs deux filles, a vu trois véhicules entrer en collision avec sa maison en seulement dix ans.

Laura Lines (à gauche) et sa famille «vivent dans la peur» alors que les voitures continuent de s’écraser sur leur maison Crédit : BPM

Un fracas en octobre a vu leur salon détruit Crédit : BPM

Laura, 44 ans, a déclaré qu’elle et sa famille “vivaient dans la peur” que des voitures éclatent à travers leurs murs à tout moment.

Le pire fracas a eu lieu en octobre de l’année dernière, lorsqu’un conducteur a heurté le mur et est entré dans le salon.

Laura a déclaré à EssexLive: “Je ne pouvais pas ouvrir la porte entre mon salon et ma cuisine, elle était bloquée car elle détournait toute la maison.

“J’ai réussi à entrer – j’ai sauté par-dessus les décombres pieds nus parce que mon chien dormait dans la cuisine. J’ai vérifié que les enfants allaient bien, puis je me suis effondré.

“C’est comme dans un film. J’ai regardé et il manquait la moitié de mon mur et une voiture dans ma cuisine.”

La mère de deux enfants était juste reconnaissante que la famille soit au lit et non en bas, donc aucun d’entre eux n’a été blessé.

Elle a expliqué: “Un soir normal, nous serions probablement encore dans la cuisine, soit en train de nous détendre sur les canapés, soit en train de bricoler.

“En fait, 30 minutes avant, j’étais assise sur le canapé avec ma fille de neuf ans.

“Nous aurions pu être grièvement blessés ou pire, cela ne vaut pas la peine d’y penser.”

Elle a ajouté que sa fille est maintenant constamment “sur les nerfs” et ne “se sent pas en sécurité” à cause de la collision et que cela a causé de graves dommages “structurels et internes” à leur maison.

La petite fille, 9 ans, est apparemment “pétrifiée” et refuse d’entrer dans n’importe quelle pièce de la maison sans sa maman et son papa.

Le dernier accident s’est produit il y a quelques jours à peine, le 19 janvier, lorsqu’une voiture a dérapé sur une route verglacée et a heurté la clôture du jardin.

Dans le jardin se trouvent les chenils où Daniel entraîne les chiens policiers.

Heureusement, personne n’a été blessé, mais les cabots sont restés secoués.

Dans l’ensemble, dit Laura, les incidents répétés ont laissé la famille comme des “épaves nerveuses”.

La maman furieuse fait maintenant campagne pour un radar ou des restrictions de circulation sur leur route, qui a actuellement une limite de 60 mph.

Kaywan Anwar, 45 ans, a été arrêté lors de l’accident d’octobre la même nuit et accusé de ne pas avoir fourni de spécimen et de ne pas avoir coopéré à un test préliminaire.

Le tribunal de première instance de Chelmsford l’a condamné à une interdiction de conduire de trois ans et à 300 heures de travail non rémunéré, ainsi qu’à 219 £ de frais et de suramende compensatoire, le 5 décembre.

Concernant la campagne de Laura pour un radar, un porte-parole d’Essex Highways a déclaré: “La meilleure façon de faire avancer les choses est de parler à votre conseiller de comté local et s’ils soutiennent votre demande, ils peuvent la transmettre au panneau routier local qui peut évaluer s’il existe des méthodes de réduction de vitesse appropriées qui peuvent être introduites.

“Vous pouvez inclure la pétition dans vos informations complémentaires.”

Heureusement, la famille était au lit à l’étage à ce moment-là Crédit : BPM