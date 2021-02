Nous sommes sur une «  route à sens unique vers la liberté  »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a eu de bonnes nouvelles pour le pays lundi après des mois de verrouillage, affirmant qu’un programme de vaccination «sans précédent» signifiait qu’il «voyageait maintenant sur une voie à sens unique vers la liberté».

L’assouplissement du verrouillage pour l’Angleterre se fera en plusieurs étapes et dépendra des données à chaque étape, a-t-il déclaré. La première étape verra la réouverture des écoles en Angleterre le 8 mars. La dernière, prévue pour le 21 juin, verra l’abolition de toutes les limites de mixage et la réouverture de tous les secteurs restés fermés, comme les boîtes de nuit.

Le Royaume-Uni a été l’un des pays les plus touchés par la pandémie, avec le quatrième nombre d’infections le plus élevé après les États-Unis, l’Inde et le Brésil. À ce jour, il a compté plus de 4,1 millions de cas de coronavirus et a vu 120810 décès à la suite du virus, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Il a vu une forte augmentation des cas à l’approche de l’hiver alors qu’une nouvelle souche plus infectieuse du virus est apparue dans le sud-est du pays. Il est maintenant devenu la souche dominante du virus dans tout le pays et a été détecté dans de nombreux pays du monde entier, aux côtés d’autres souches plus virulentes du virus.

La réponse vaccinale est l’un des aspects positifs de l’expérience britannique de la pandémie. C’était le premier pays au monde à approuver un vaccin contre le coronavirus, le candidat de Pfizer et BioNTech.