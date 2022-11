Nous sommes sur une “autoroute vers l’enfer climatique”, déclare le chef de l’ONU Guterres

Alors qu’une collaboration était nécessaire pour renforcer les efforts de paix et mettre fin aux “énormes souffrances”, le changement climatique se situait “à un autre moment et à une autre échelle”.

Développant son propos, l’ancien Premier ministre du Portugal a déclaré que la guerre en Ukraine et d’autres conflits avaient “causé tant d’effusions de sang et de violence et avaient eu des impacts dramatiques dans le monde entier”.

“La science est claire : tout espoir de limiter l’augmentation de la température à 1,5 degré signifie atteindre des émissions mondiales nettes nulles d’ici 2050”, a-t-il ajouté plus tard. “Mais cet objectif de 1,5 degré est sous assistance respiratoire – et les machines cliquent.”

Guterres a déclaré aux participants à la COP27 que le point de non-retour était désormais dangereusement proche. “Pour éviter ce sort désastreux, tous les pays du G-20 doivent accélérer leur transition maintenant.”

“Les pays développés doivent prendre les devants, mais les économies émergentes sont également essentielles pour faire fléchir la courbe des émissions mondiales”, a-t-il ajouté. Il a appelé à la création d’un Pacte de solidarité climatique “entre économies développées et en développement, et en particulier entre économies développées et émergentes”.

Entre autres choses, Guterres a déclaré que le pacte verrait les pays entreprendre des efforts supplémentaires pour réduire les émissions cette décennie et aussi “mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et à la construction de nouvelles centrales au charbon – éliminer progressivement le charbon dans les pays de l’OCDE d’ici 2030 et partout ailleurs d’ici 2040”.

Guterres a précédemment appelé à une élimination progressive du charbonun combustible fossile qui a un effet substantiel sur l’environnement.

L’administration américaine de l’information sur l’énergie énumère une gamme d’émissions provenant de la combustion du charbon, y compris le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les particules et les oxydes d’azote. Il a été décrit par Greenpeace comme “la manière la plus sale et la plus polluante de produire de l’énergie”.

Le charbon s’est avéré être un sujet controversé lors des conférences sur le changement climatique.

Lors du sommet COP26 de l’année dernière, l’Inde et la Chine, toutes deux parmi les plus grands brûleurs de charbon au monde, ont insisté sur un changement de dernière minute du langage des combustibles fossiles dans le Pacte climatique de Glasgow – d’une « élimination progressive » du charbon à une « élimination progressive ». ” Après des objections initiales, les pays opposés ont finalement cédé.

De retour en Égypte, Guterres a déclaré que les États-Unis et la Chine avaient tous deux “une responsabilité particulière d’unir leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité”.

“L’humanité a le choix”, a-t-il ajouté plus tard. “Coopérer ou périr. Il s’agit soit d’un pacte de solidarité climatique, soit d’un pacte de suicide collectif.”

—Sam Meredith de CNBC a contribué à ce rapport