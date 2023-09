Nous sommes sur le point d’être actionnaires de l’activité eau de Danaher

Danaher (DHR) est sur le point de se débarrasser de son segment de solutions environnementales et appliquées, et la capacité du holding Club à générer des rendements pour les actionnaires semble plus forte que jamais. Ces rendements potentiels peuvent provenir de deux endroits : les actions de Danaher et les actions de Veralto (VLTO), la société qui deviendra bientôt autonome et qui s’occupe de la qualité de l’eau. Nous constatons une valeur sous-estimée chez Danaher et une configuration favorable pour Veralto après sa scission en une entité distincte cotée en bourse. Lorsque nous recevrons les actions Veralto lundi, comme tous les actionnaires de Danaher, nous avons l’intention de les conserver, sur la base de leur valeur attendue actuelle. Danaher a semblé attrayant ces dernières semaines – Jim Cramer a qualifié ses actions d’achat lors de la réunion mensuelle du club de septembre – et cet attrait s’est accru cette semaine après une étape clé du processus de scission. Un marché « lors de l’émission » a été établi mercredi pour les actions Danaher et Veralto, offrant un premier aperçu de la manière dont les investisseurs évaluent les sociétés elles-mêmes. Et ce que nous avons vu indique que Danaher est actuellement sous-évalué avant la rotation, augmentant ainsi son potentiel de hausse une fois que le marché aura reconnu que la société restante devrait être une entreprise à croissance plus rapide et à marge plus élevée. Danaher suit un manuel de stratégie dérivé traditionnel avec la transaction. Les investisseurs recevront une action Veralto pour trois actions Danaher qu’ils possèdent. Il s’agit d’une manœuvre d’exonération d’impôt qui permet à Danaher de se concentrer davantage sur le secteur des sciences de la vie, tout en donnant à la direction de Veralto l’autonomie et la flexibilité nécessaires pour gérer et investir dans l’entreprise. Dans notre cas, une fois la scission terminée, le Charitable Trust de Jim Cramer continuera à détenir 520 actions de DHR et détiendra également 173 actions de Veralto. Les fractions d’actions seront vendues contre espèces. À l’heure actuelle, le marché « lors de l’émission » indique que Danaher s’échangera à un peu plus de 220 dollars par action lundi et que Veralto ouvrira à 84,65 dollars par action, son premier jour de négociation après la rotation. Danaher a clôturé à 247,19 $ par action jeudi. Les prix « lors de l’émission » suggèrent que Danaher est sous-évalué, selon une analyse de Wells Fargo plus tôt ce mois-ci, lorsque Danaher s’échangeait à 252 dollars par action. Dans une note adressée aux clients, la société a déclaré que si Veralto se négociait à 85 dollars par action, cela entraînerait un cours de l’action de 224 dollars pour le reste de Danaher. Cela implique un multiple valeur d’entreprise/EBITDA inférieur à la valorisation historique de l’entreprise. L’EBITDA – abréviation de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements – est une mesure de la rentabilité opérationnelle. La décote est plus remarquable, a fait valoir la société, car Danaher, sans son segment de solutions environnementales et appliquées, devrait en fait se négocier à un prix supérieur à sa moyenne historique, en raison de l’amélioration de son profil de croissance et de marge. C’est un argument que nous avançons depuis l’année dernière, lorsque Danaher a annoncé pour la première fois son intention de se séparer du secteur de l’eau à croissance plus lente et à plus faible marge. Nous sommes convaincus qu’une entreprise dont la croissance est plus rapide et dont les marges sont plus fortes par rapport à sa propre histoire mérite un multiple plus élevé. De plus, l’acquisition imminente par Danaher du fournisseur d’anticorps et de réactifs Abcam (ABCM) devrait encore améliorer le profil de croissance et de marge de l’entreprise. Les fusions et acquisitions sont la marque de la stratégie de création de valeur de Danaher, et nous considérons la transformation actuelle du portefeuille comme n’étant pas différente de ce qui a fonctionné pour les investisseurs dans le passé. Même si la valeur ne sera pas créée du jour au lendemain – un plancher confirmé sur le marché des bioprocédés reste la dernière pièce du puzzle de Danaher – nous restons engagés comme investisseurs à long terme dans la société des sciences de la vie. Le DHR depuis le début de l’année améliore la performance boursière de Danaher jusqu’à présent en 2023. Veralto Si Veralto reste autour du niveau de près de 85 $ par action lundi, nous resterons investis – du moins à court terme. La mise en garde est que les débuts des spin-offs peuvent connaître une volatilité importante, et si les actions de Veralto devaient connaître un grand succès, notre discipline pourrait nous obliger à capitaliser sur cela et à prendre des bénéfices. Mais en zoomant uniquement sur les fondamentaux de Veralto, nous voyons de quoi aimer. Sous la propriété de Danaher, les deux unités de Veralto – qualité de l’eau et qualité et innovation des produits – ont toutes deux affiché une croissance organique de leur chiffre d’affaires sur le long terme, a déclaré la direction. Et ses produits et services touchent de nombreuses facettes de la vie quotidienne – depuis les systèmes de lumière UV qui aident à désinfecter l’approvisionnement en eau municipal de la ville de New York jusqu’aux imprimeurs commerciaux qui sont responsables des dates de péremption sur les emballages alimentaires. L’unité de qualité de l’eau a contribué à hauteur d’environ 60 % aux revenus combinés de 5 milliards de dollars générés par l’ensemble des entreprises de Veralto en 2022 alors qu’elles faisaient partie de Danaher. Et au cours des trois dernières années, Veralto a enregistré en moyenne une conversion des flux de trésorerie disponibles supérieure à 100 %, ce qui indique que ses bénéfices comptables sont transformés en liquidités. Cet argent peut être investi en interne dans l’entreprise et utilisé pour acquérir ultérieurement d’autres sociétés, tout en en restituant une partie aux actionnaires via des dividendes et des rachats. Une fois que Veralto aura quitté Danaher, la direction aura plus de flexibilité pour exécuter des fusions et des acquisitions – en utilisant une version modifiée de la stratégie de création de valeur bien appréciée de Danaher. Dans ce contexte, certains analystes de Wall Street sont optimistes quant aux perspectives de Veralto et voient une hausse par rapport au cours de l’action de 84,65 $ implicite dans le marché « à l’émission ». Dans une note adressée aux clients en septembre, Deutsche Bank a souligné que les marges et la génération de trésorerie de Veralto sont supérieures à celles de ses pairs, ce qui devrait permettre à son action d’atteindre un multiple supérieur. La société prévoyait une valeur nette propre pour Veralto comprise entre 95 et 105 dollars par action. Nous penchons vers le camp de 90 $ par action pour Veralto, qui sera ajouté au S&P 500. Et ce sera notre objectif de prix initial lorsque Veralto commencera à négocier lundi. Nous sommes arrivés à cet objectif en analysant les données financières et les valorisations des principaux concurrents du secteur de la qualité de l’eau et des produits : Xylem (XYL) et Zebra Technologies (ZBRA). Veralto affiche cependant des marges opérationnelles supérieures à celles de ses deux concurrents. Et des marges plus fortes signifient un multiple plus élevé. Les analystes s’attendent actuellement à ce que le chiffre d’affaires de Veralto pour 2024 s’élève à 5,16 milliards de dollars, avec un bénéfice d’exploitation de 1,3 milliard de dollars, soit une marge de 25 %, selon FactSet. Cela représente presque le double de la marge de Xylem et environ un tiers de plus que celle de Zebra. Ainsi, si nous attribuons une prime à l’activité eau de Veralto en lui donnant un multiple de 18 fois, et une prime à la division produits en lui donnant un multiple de 20 fois, la moyenne pondérée pour Veralto s’élève à environ 19 fois les estimations de 2024 – et cela se traduit par un cours de bourse d’environ 90 $ par action. Xylem et Zebra se négocient respectivement à environ 12 et 15 fois leur EV/EBITDA. Conclusion Après environ un an d’attente, Danaher deviendra bientôt la société purement spécialisée dans les sciences de la vie que nous attendions. Et cela arrive à un bon moment pour l’entreprise – quelque part vers le bas de ce cycle économique, après avoir souffert d’une période de plusieurs trimestres de stocks excédentaires post-pandémiques et de faiblesse des clients biopharmaceutiques chinois. Mais à plus long terme, nous pensons que le titre devrait générer une prime – et sa valorisation est actuellement attrayante. Nous ne nous sentons pas obligés de choisir l’un ou l’autre – Danaher ou Veralto. Nous sommes heureux de recevoir des actions d’une société de haute qualité qui vend sur des marchés finaux importants comme Veralto et avons l’intention de les conserver, tant que nous estimons que la valorisation ne devient pas excessive. Dans le même temps, si nous constatons une forte hausse des stocks, nous n’hésiterons pas à réaliser des bénéfices. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DHR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 