«  Nous sommes sur le long terme  »: Biden se rend au Texas après la tempête et promet un soulagement accru du COVID

WASHINGTON –Environ une semaine après que le Texas a été ravagé par une tempête hivernale qui a laissé des millions de personnes sans électricité et sans eau pendant des jours, le président Joe Biden s’est rendu dans le Lone Star State pour surveiller les dégâts et assumer son rôle de consolateur en chef.

« Je voulais visiter le Texas aujourd’hui pour plusieurs raisons. Tout d’abord, pour faire savoir aux habitants du Texas que nos prières sont avec vous au lendemain de cette tempête hivernale », a déclaré Biden dans une allocution après un arrêt au vaccin COVID-19 distribution à Houston. «Deuxièmement, pour vous faire savoir … que nous serons des partenaires pour vous aider à vous relever et à vous reconstruire après les tempêtes et cette pandémie et crise économique.

« Nous sommes sur le long terme », a déclaré le président.

Biden, avec la première dame Jill Biden, a passé la journée à rencontrer les dirigeants locaux pour discuter de la tempête, des efforts de secours et du rétablissement. Biden a visité les opérations d’urgence du comté de Harris, en plus de la Houston Food Bank avec la première dame. Le président visitera également un centre de santé COVID-19 où des vaccins sont distribués au NRG Stadium. Biden a passé une grande partie de sa journée avec Abbott et d’autres responsables locaux.

Au moins 4,3 millions de Texans ont perdu de l’électricité à un moment donné la semaine dernière pendant la tempête hivernale. Des millions d’autres ont perdu de l’eau ou étaient sous un avis d’ébullition. Le Texas ne fait pas partie du réseau électrique national et possède son propre réseau électrique qui couvre presque tout l’État. Le Conseil de la fiabilité électrique du Texas exploite le réseau électrique du Texas et a été critiqué en raison des pannes.

L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré vendredi que Biden voulait se rendre à Houston car «il aime voir les détails et aime voir les choses en personne».

« Il veut voir comment le public s’engage et avoir ces conversations et c’est important pour lui, comme en termes de style de gouvernement », a déclaré Psaki aux journalistes sur Air Force One. « Il est important pour lui d’entendre directement les gens sur leurs besoins. »

En plus d’Abbott, Biden a rencontré plusieurs élus lors de sa visite dans l’État, notamment le sénateur John Cornyn, la juge du comté de Harris Lina Hidalgo, le maire de Houston Sylvester Turner, les représentants Sylvia Garcia, Sheila Jackson Lee, Al Green et Lizzie Pannill Fletcher .

Après son atterrissage, Biden a été accueilli par Abbott, qu’il a frappé au poing, en plus de Green et Jackson Lee. La Première Dame a également reçu un bouquet de fleurs. Avant de quitter la base de réserve commune d’Ellington Field, Biden a également salué d’autres responsables, tels que Hidalgo et Garcia. Turner, le maire de Houston, qui portait un chapeau de cowboy noir, a également brièvement discuté avec les Bidens avant de quitter la base.

Le sénateur Ted Cruz ne rencontre pas Biden et a plutôt prononcé un discours à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Orlando, en Floride. Cruz a essuyé des tirs après avoir brièvement volé à Cancun, au Mexique, avec sa famille la semaine dernière après avoir perdu le courant pendant la tempête. Cruz est rentré au Texas après que son voyage soit devenu public.

L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré vendredi qu’il n’y avait ni invitation ni demande pour Cruz d’assister au voyage.

Le premier arrêt de Biden après son atterrissage au Texas était aux opérations d’urgence du comté de Harris, où il a obtenu une mise à jour sur la réponse à la tempête hivernale. Cornyn faisait partie des législateurs présents lors de l’arrêt de Biden là-bas. Avant l’arrivée de Biden, Cornyn a félicité le président pour son voyage dans le Lone Star State.

« Le gouverneur et le sénateur Cruz et moi avons demandé une déclaration du gouvernement fédéral qui donne accès à une aide publique et privée par le biais de la FEMA », a déclaré Cornyn. « Cela va être important pour notre rétablissement. »

Hidalgo, juge du comté de Harris, a accueilli le président au centre et a noté que le personnel d’urgence du comté a travaillé dur tout au long de la pandémie et de la tempête hivernale de la semaine dernière.

« Ces gens ont été la pointe de la lance quand il s’agit de se battre pour notre communauté », a-t-elle déclaré. « Ils ont dormi dans les cages d’escalier … Ils étaient ici tous les soirs la semaine dernière. »

« Monsieur le Président, votre soutien représente le monde pour nous », a-t-elle poursuivi.

Biden a félicité le personnel d’urgence, disant qu’ils accomplissaient «l’œuvre de Dieu».

«Enfer d’une opération ici. C’est probablement le meilleur du pays…. Vous sauvez la vie des gens », a déclaré Biden.

Après cet arrêt, Biden et la première dame ont visité la Houston Food Bank par Brian Greene, PDG de Houston Food Bank. Avant l’arrivée du président à la banque alimentaire, le Dr Jill Biden et la première dame du Texas, Cecilia Abbott, aidaient à préparer des repas pour les personnes âgées dans le cadre du programme Senior Box de la banque alimentaire.

Au cours de la tournée, Biden a parlé à des bénévoles, dont un jeune garçon et sa sœur. Biden a dit à la fille que sa sœur était sa meilleure amie.

« Elle est plus intelligente que moi. Elle est meilleure que moi », a dit Biden à la fille de sa sœur. «

Biden a décrit la banque alimentaire comme « incroyable » et a déclaré: « C’est absolument incroyable, et nous pourrions faire beaucoup plus. »

La conseillère adjointe à la sécurité nationale de Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, a déclaré aux journalistes vendredi que jeudi après-midi, plus de 9 millions de dollars d’aide avaient été accordés au Texas.

«Bien que nous soyons encouragés par les progrès qui ont été réalisés et que nous voyons les chiffres baisser considérablement en ce moment en ce qui concerne les personnes qui doivent encore faire bouillir l’eau au Texas, nous continuerons à chercher des moyens d’aider cette prochaine phase de récupération », a-t-elle déclaré lors d’un bref point de presse sur Air Force One.

Biden a approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour plus de 100 comtés de l’État. Psaki a déclaré que le voyage du président survient alors que le Texas entre dans la phase de récupération. Cependant, Abbott a demandé à Biden de publier une déclaration de catastrophe majeure pour les 254 comtés.

« Lorsqu’une crise frappe nos États comme celui qui a frappé le Texas, ce n’est pas un républicain ou un démocrate qui souffre. Ce sont nos compatriotes américains qui souffrent », a déclaré Biden lors d’une allocution vendredi soir. « Et c’est notre travail d’aider tous ceux qui en ont besoin. Veillez les uns sur les autres, ne laissez personne de côté. »

