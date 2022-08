Nous sommes stupéfaits après qu’un énorme poteau de 15 m soit apparu devant nos maisons sans avertissement… même le conseil est déconcerté

Les RÉSIDENTS ont été stupéfaits et confus après qu’un énorme poteau de 15 mètres soit apparu à l’extérieur de leurs maisons sans avertissement.

La structure colossale de Lymm Walk à Cheadle, Manchester, a également surpris le conseil de Stockport qui exige des réponses de la part de l’entreprise qui l’a érigée.

Abdul Khan et son fils Rahim, photographiés devant le mât téléphonique 6G sur Lymm Walk à Cheadle, Stockport, Greater Manchester Crédit : MEN Media

Les habitants sont furieux après la mise en place du mât sans les en informer Crédit : MEN Media

Une affiche collée sur le poteau “monstrueux” indique qu’il est en place pour la firme de télécommunications IX Wireless.

Ils disent qu’ils “gèrent l’Internet 6G dans les villes du nord de l’Angleterre, fournissant un Internet gigabit à des prix inférieurs à ceux de fournisseurs tels que Virgin et BT”.

Mais les habitants fulminent de ne pas avoir été consultés – et s’inquiètent des radiations que le mât 6G pourrait émettre.

Un local, Ryan Keighron, a déclaré au Local Democracy Reporting Service: «J’étais absent pendant quelques jours et je suis revenu – et dès que j’ai tourné le coin, je l’ai vu.

“C’est une horreur, vous pouvez également le voir depuis la fenêtre de mon salon.

« J’ai un jeune fils, je m’inquiète des radiations qui s’en dégagent. Sa chambre est à l’avant, je pense qu’elle est trop proche des propriétés pour être honnête avec vous.

Un autre parent, Abdul Khan, 41 ans, partageait les mêmes inquiétudes au sujet de ses enfants.

Le chauffeur de taxi a déclaré: «Nous ne sommes pas satisfaits de cela. Et les radiations ? a déclaré Abdul Khan, un chauffeur de taxi de 41 ans.

“J’ai deux enfants, ils jouaient toujours ici. Mes enfants en ont peur.”

Le conseil avait reçu des demandes d’IX Wireless pour construire plus de poteaux sur d’autres routes à proximité – mais celles-ci ont été rejetées car elles rétréciraient trop la chaussée.

Dans une lettre à l’entreprise, le conseil établit la loi – expliquant que l’autorisation doit être accordée avant toute érection.

Il poursuit : « La mairie est au courant de l’installation récente d’un mât métallique sur Malpas Close, d’une hauteur supposée de 15 mètres.

“Pour éviter tout doute, cette installation n’a pas été évaluée dans le cadre de cette notification et le mât a été installé sans notification préalable au conseil en tant qu’autorité de planification locale.

“Il vous a été demandé de fournir des éclaircissements sur le but précis de cette structure, ainsi que des plans et des détails, et nous le demandons dans les sept prochains jours ouvrables.”

Le Sun a contacté IX Wireless et le conseil de Stockport pour commentaires.