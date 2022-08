“Nous sommes si propres”: Slocan a utilisé plus de 27 millions de litres d’eau en juillet

Les résidents de Slocan doivent vraiment aimer une pelouse verte.

Les dernières statistiques sur la consommation d’eau du village montrent que ses 379 résidents ont utilisé plus de 27 millions de litres d’eau au mois de juillet. Le personnel du village affirme que l’arrosage de la pelouse pendant la nuit est probablement le principal coupable.

Cela équivaut à environ 3 246 litres d’eau par personne par jour, soit environ 10 fois la consommation moyenne d’eau au Canada. Pour mettre les choses en perspective, c’est à peu près l’équivalent de chaque homme, femme et enfant de Slocan prenant 32 bains par jour en juillet.

« Nous sommes si propres », a plaisanté la conseillère Madeleine Perrière lors d’une réunion du conseil le 8 août.

Mais le problème est réel pour le Village – et les contribuables. Toute cette eau doit être traitée, et cela coûte de l’argent. Et de tels débits d’eau raccourcissent la durée de vie des équipements de purification et de distribution d’eau.

Les résidents voudront peut-être y penser la prochaine fois qu’ils ouvriront leurs robinets extérieurs.

“Cela semble fou, et la consommation est quelque chose que le conseil a identifié comme une préoccupation”, a déclaré la mairesse Jessica Lunn. “C’est donc une combinaison de oui, nous avons besoin que les gens comprennent les niveaux de consommation pendant la période chaude et pendant la crue, mais l’autre élément est de s’assurer que notre système fonctionne aussi efficacement que possible.”

Le Village entreprend une étude de détection de fuites pour capter les éventuels déchets.

“Nous avons des endroits où l’eau fuit probablement”, a déclaré le conseiller Joël Perrière. “Nous traversons la rivière avec notre ligne de flottaison, donc nous ne savons pas si la moitié de l’eau va directement dans la rivière et dans la vallée.”

L’utilisation prodigieuse de l’eau s’est produite même avec les restrictions d’eau mises en place par le village. Le Conseil a demandé au personnel de mettre des rappels dans le prochain bulletin communautaire et sur la page Facebook du village pour encourager les gens à éteindre leurs arroseurs pendant la nuit.