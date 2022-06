Nous sommes si nombreux à avoir profité de la folie du marché du logement, nous devrons tous faire des sacrifices pour y remédier

Nous sommes en pleine crise du logement. Et avec les campagnes électorales tout autour de nous cette année, les politiciens continuent d’essayer de convaincre un public sceptique qu’ils peuvent vraiment faire quelque chose au sujet du coût du logement.

Lorsqu’il s’agit de parler de grands enjeux, les dirigeants politiques disposent de deux outils principaux. L’un est le discours politique – promettre des solutions techniques fantaisistes et annoncer d’énormes sommes d’argent. Pourtant, pendant des années, nous avons vu des millions, voire des milliards, annoncés et les choses sont allées dans la mauvaise direction, rendant la plupart des gens insensibles à ces annonces (comme elles le sont, franchement, à la plupart des idées politiques).

Si vous ne dirigez pas avec la politique, l’autre approche consiste à prendre un problème et à le transformer en récit. C’est le meilleur ami d’un politicien et correspond bien à la nature humaine. Nos cerveaux sont câblés pour prendre la soupe de complexité et d’informations contradictoires qui est la réalité, puis organiser les données en histoires bien rangées avec un début et une fin, des héros et des méchants, des conflits et des messages moraux. C’est une compétence utilisée à droite comme à gauche. Puisque les récits nous parlent au niveau des émotions, ils nous engagent bien plus que les chiffres d’investissement et les projections techniques.

Même si aucune histoire politique ne capture la totalité de la réalité, cela ne signifie pas qu’ils sont tous mauvais. Les récits peuvent nous galvaniser pour apporter des changements, pour gagner en clarté dans un monde effrayant et déroutant.

Mais le logement étant désormais une menace existentielle pour l’avenir de notre pays, nous avons besoin d’une nouvelle histoire de la part des politiciens. Au lieu des histoires habituelles de héros / méchants ou d’annonces de financement de routine, nous avons besoin d’une histoire honnête sur la complexité de la résolution de cette crise – le fait qu’elle nécessitera un changement radical, ce qui signifie un sacrifice partagé dans toute la société.

Amir Barnea a récemment écrit une chronique sur des solutions telles que les limites sur les maisons retournées, le retrait des pensions des logements résidentiels et l’élargissement du mandat de la Banque du Canada pour inclure les coûts de logement (c’est-à-dire l’empêcher de maintenir des taux trop bas). Il a conclu en disant que « l’introduction des mesures politiques ci-dessus axées sur la demande ne sera pas populaire auprès de nombreux Canadiens ».

N’est-ce pas la vérité ?

Les gros problèmes au niveau des systèmes peuvent rarement être résolus sans interruption ni coût financier, et c’est rarement populaire. Une analogie est la crise climatique, où après des décennies de conversations publiques, nous avons au moins une acceptation générale qu’il n’y a pas de solutions simples, et les vraies solutions signifient que nous devrons tous changer quelque chose dans nos vies.

Pourtant, ce n’est pas le récit que nous entendons de n’importe quel côté politique.

Ironiquement, la conversation politique la plus engageante que nous ayons vue au sujet du logement au cours des derniers mois n’est venue d’aucun des chefs de parti lors des élections en Ontario. Il s’agissait de la vidéo YouTube de Pierre Poilievre d’avril, dans le cadre de sa campagne à la direction conservatrice. Il se tient devant une maison à Vancouver, pestant contre les «gardiens du gouvernement» – les bureaucrates et politiciens municipaux / provinciaux qu’il accuse d’avoir créé des barrières qui font grimper le prix des maisons.

Comme tous les récits de héros et de méchants, il réussit à créer une histoire facile à suivre. Si nous pouvons simplement mettre ces intrus au pas, nous pouvons éliminer tous les obstacles auxquels l’industrie du logement est confrontée, ce qui réduira les coûts pour tout le monde.

Ce n’est pas que Poilievre avait totalement tort : la réglementation gouvernementale a un impact réel sur l’offre et les coûts de logement.

Fait intéressant cependant, il a ignoré le problème le plus clair avec la réglementation gouvernementale, à savoir les règles de zonage d’exclusion qui empêchent la densité et rendent difficile l’ajout de logements dans les zones zonées pour les maisons unifamiliales. La propre commission du logement de Doug Ford a qualifié cela de problème, et la Nouvelle-Zélande s’est rendu compte que c’était un problème et a pris des mesures au niveau fédéral pour l’éliminer dans tout le pays.

Mais cela a été évité dans l’appel à l’action de Poilievre parce que changer cette partie des règles demande aux gens de sacrifier quelque chose. Il demande aux propriétaires existants (souvent riches) d’accepter des appartements en sous-sol, des suites sur ruelle et des immeubles de faible hauteur. Plus facile de dire que le méchant n’est que des « gardiens » du conseil municipal et des services d’urbanisme.

Mais c’est le problème avec une histoire de héros et de méchants sur la question du logement : cela encourage la complaisance, en disant que nous pouvons tous continuer exactement comme nous l’avons fait, nous devons juste trouver et punir le méchant. Il n’est pas surprenant que les premières grandes mesures politiques prises par les gouvernements canadiens face à la crise actuelle aient été les taxes sur les acheteurs étrangers, car le meilleur méchant est toujours un étranger.

Ce n’est pas une question exclusive à un parti ou à une idéologie. Toutes les allégeances politiques ont des méchants de logement, qui correspondent généralement à nos vues prédéfinies sur le monde. Poilievre en tant que libertaire, donc le gouvernement est le méchant. A gauche, on entend parler de promoteurs gourmands, d’Airbnb et d’investisseurs institutionnels. Pour d’autres, il s’agit des baby-boomers et des propriétaires NIMBY. Si vous vivez dans une petite ville, il s’agit des 905ers avec leur argent des grandes villes qui faussent les marchés locaux. Chacun de ces récits capture une partie de l’histoire mais laisse de côté des éléments critiques.

Et c’est le problème avec le logement et pourquoi nous n’obtenons pas de véritable action. La vérité inavouable est que nous sommes si nombreux à avoir profité de cette folie du marché du logement, que nous possédions des maisons, que nous ayons des pensions qui ont investi dans des lotissements, que nous travaillions comme agents immobiliers ou dans la construction.

Cela ne veut pas dire que tous les Canadiens sont également responsables de cette crise, mais simplement qu’il s’agit d’un système dans lequel nous sommes tous plongés et que le changer nous affectera tous. Parce que le logement est un droit humain et que des millions de personnes sont désormais exclues.

Donc, au lieu de chercher les méchants, nous devons parler de la façon dont nous devrons tous sacrifier quelque chose pour construire le marché du logement dont nous, nos enfants et leurs enfants avons besoin : des impôts sur les gains en capital et d’autres mesures pour faire du logement un produit d’investissement moins important. ; adopter des modèles de propriété partagée; les promoteurs acceptant des profits inférieurs afin de pouvoir soutenir les avantages communautaires et le zonage inclusif ; gouvernement réduisant les obstacles, tout en augmentant les impôts pour stimuler des options de logement plus profondément abordables.

Aucun de ces changements ne permet de faire comme si de rien n’était, tous nécessitent des sacrifices.

Malheureusement, nous vivons dans une société très « moi d’abord » qui ne nous rend pas si amorcés à accepter les récits de sacrifice collectif. Mais cela nous rend très ouverts aux récits politiques simples qui réduisent à un seul méchant les problèmes complexes dans lesquels nous sommes collectivement empêtrés. Cela pourrait faire de superbes clips vidéo, cela pourrait même gagner des élections, mais cela ne résoudra pas notre crise du logement.

La question est, y a-t-il un dirigeant politique au Canada qui a le courage de dire cela? Et peut-être tout aussi important, y a-t-il des électeurs qui ont le courage d’écouter ?

